Должностная обязанность КАМа

Общие положения:

КАМ (Ключевой аккаунт-менеджер) играет ключевую роль в управлении ключевыми клиентами компании. КАМ отвечает за установление и развитие долгосрочных отношений с клиентами, удовлетворение их потребностей и достижение высоких показателей сотрудничества.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области бизнеса, маркетинга или аналогичной специализации.

— Опыт работы в продажах или управлении клиентами, предпочтительно на позиции KAM.

— Знание клиентского обслуживания, принципов продаж и методов управления отношениями с клиентами.

— Коммуникативные и переговорные навыки.

Должностные обязанности:

— Установление и развитие долгосрочных отношений с ключевыми клиентами компании.

— Понимание потребностей клиентов и предложение решений, отвечающих их ожиданиям.

— Координация работы различных функциональных областей компании для удовлетворения потребностей клиентов.

— Анализ рынка и конкурентов, предоставление информации о тенденциях и инсайтах клиентам.

— Мониторинг выполнения договоров и обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов.

Отчетность:

КАМ отчитывается перед руководством о выполнении задач, представляет отчеты о работе с клиентами, достигнутых результатах и прогнозах по сотрудничеству с ключевыми клиентами.

Права:

КАМ имеет следующие права:

— Устанавливать стратегию работы с ключевыми клиентами и предлагать решения, отвечающие их потребностям.

— Вести переговоры о условиях сотрудничества и заключать договоры с клиентами.

— Представлять компанию перед ключевыми клиентами и принимать оперативные решения, связанные с их обслуживанием.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

КАМ несет ответственность за установление и развитие партнерских отношений с ключевыми клиентами, достижение поставленных целей и уровня удовлетворенности клиентов. Критерии эффективности включают общий объем продаж, повторные продажи, удержание клиентов и средний рост прибыли от клиента.

