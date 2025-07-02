Должностные обязанности КАМ

Должностная обязанность КАМа

Общие положения:

КАМ (Ключевой аккаунт-менеджер) играет ключевую роль в управлении ключевыми клиентами компании. КАМ отвечает за установление и развитие долгосрочных отношений с клиентами, удовлетворение их потребностей и достижение высоких показателей сотрудничества.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области бизнеса, маркетинга или аналогичной специализации.
 — Опыт работы в продажах или управлении клиентами, предпочтительно на позиции KAM.
 — Знание клиентского обслуживания, принципов продаж и методов управления отношениями с клиентами.
 — Коммуникативные и переговорные навыки.

Должностные обязанности:

— Установление и развитие долгосрочных отношений с ключевыми клиентами компании.
 — Понимание потребностей клиентов и предложение решений, отвечающих их ожиданиям.
 — Координация работы различных функциональных областей компании для удовлетворения потребностей клиентов.
 — Анализ рынка и конкурентов, предоставление информации о тенденциях и инсайтах клиентам.
 — Мониторинг выполнения договоров и обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов.

Отчетность:

КАМ отчитывается перед руководством о выполнении задач, представляет отчеты о работе с клиентами, достигнутых результатах и прогнозах по сотрудничеству с ключевыми клиентами.

Права:

КАМ имеет следующие права:
 — Устанавливать стратегию работы с ключевыми клиентами и предлагать решения, отвечающие их потребностям.
 — Вести переговоры о условиях сотрудничества и заключать договоры с клиентами.
 — Представлять компанию перед ключевыми клиентами и принимать оперативные решения, связанные с их обслуживанием.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

КАМ несет ответственность за установление и развитие партнерских отношений с ключевыми клиентами, достижение поставленных целей и уровня удовлетворенности клиентов. Критерии эффективности включают общий объем продаж, повторные продажи, удержание клиентов и средний рост прибыли от клиента.

 

