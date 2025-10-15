Должностные обязанности Каменщик

Общие положения Каменщика

Каменщик — специалист строительной бригады, выполняющий кладочные работы (кирпич, блоки, камень), устройство фундаментов, стен, перегородок, облицовку фасадов и другие каменно‑строительные операции. Обеспечивает качество и долговечность кладки, соблюдение проектных допусков, строительных норм (СНиП, ГОСТ) и правил охраны труда. Действует на основании проектно‑сметной документации, распоряжений руководителя участка и внутренних регламентов строительной организации.

Квалификационные требования Каменщика

  • Профессиональное образование: специальность «каменщик», строительная подготовка или опыт работы от 1 года (для Junior), 3+ лет (Middle) и 5+ лет (Senior).
  • Знание технологий каменной кладки: рядовая кладка, перевязка швов, кладка по уровню и отвесу, устройство перевязок, армирование швов.
  • Умение читать строительные чертежи, разметку, понимать спецификации и отметки уровня.
  • Знание и применение кладочных растворов, пропорций, приготовление смеси и требования к качеству раствора.
  • Навыки работы с инструментом и оборудованием: мастерок, правило, уровень, рейка, затирочные инструменты, строительные леса, вибраторы (для монолита).
  • Понимание требований СНиП и ГОСТ по кладке, тепло‑ и гидроизоляции, сопряжениям конструкций.
  • Навыки выполнения монолитных работ и устройства фундаментных подбетонок — преимущество.
  • Умение работать с арматурой в сопряжении с кладкой, знание защитных покрытий и швов.
  • Знание правил охраны труда, правил работы на высоте и средств индивидуальной защиты (СИЗ).
  • Физическая выносливость, аккуратность, ответственность, умение работать в бригаде и читать рабочие инструкции.

Должностные обязанности Каменщика

  • Выполнение кладочных работ согласно проектной документации: стен, перегородок, столбов, дымоходов, облицовки фасадов.
  • Разметка и подготовка основания под кладку: проверка уровней, нанесение меток, устройство подкладок и подбетонок.
  • Приготовление кладочных растворов с соблюдением пропорций и требований качества, контроль подвижности и прочности.
  • Обеспечение правильной перевязки швов, соблюдение толщины и ровности швов, аккуратная расшивка и защита швов.
  • Устройство армированных узлов, установка закладных элементов и взаимодействие с монтажниками арматуры.
  • Выполнение работ по гидроизоляции и теплоизоляции сопряжений и фундаментных участков.
  • Контроль качества материалов: кирпич, блоки, растворы; документирование несоответствий и материалов с дефектами.
  • Соблюдение техники безопасности, использование СИЗ, работа на строительных лесах и стремянках.
  • Участие в приёмке выполненных работ и устранении замечаний по качеству.
  • Ведение рабочего журнала/реестра выполненных объёмов (при необходимости) и контроль расхода материалов.
  • Участие в подготовке сметных объёмов и предоставление данных для расчётов по трудозатратам и материалам.
  • Наставничество и обучение младших каменщиков в бригаде (для Senior).

Отчетность Каменщика

Каменщик подотчётен прорабу/мастеру участка и предоставляет:

  • ежедневные отчёты о выполненных объёмах работ и использованных материалах;
  • акты выполненных работ и фотофиксацию сложных узлов по требованию контроля качества;
  • записи о выявленных дефектах материалов и несоответствиях проектной документации;
  • отчёты по соблюдению графика работ и предложения по устранению отставаний.

Права Каменщика

  • Требовать предоставления материалов и инструментов, необходимых для надлежащего выполнения работ.
  • Приостанавливать работы, связанные с непосредственной опасностью для жизни и здоровья, и незамедлительно уведомлять руководство.
  • Предлагать технические решения по улучшению качества кладки и ускорению работ при сохранении стандартов.
  • Запрашивать у смежных подразделений (геодезия, снабжение, монтаж) информацию, необходимую для выполнения работ.
  • Участвовать в приёмке материалов и вносить замечания по качеству поставок.

Критерии эффективности и ответственность Каменщика

  • Основные KPI: качество кладки (соответствие вертикали/горизонтали, ровность швов), соблюдение объёмов в срок, коэффициент брака/переделок, соблюдение техники безопасности.
  • Примеры целевых значений:
    • Отклонение по вертикали/горизонтали — в пределах проектных допусков (обычно ≤ 3–5 мм на 1 м);
    • Процент переделок / брака по приходу контроля — < 2–3%;
    • Выполнение плана объёмов по категории работ — ≥ 95%;
    • Отсутствие травм на рабочем месте (Нулевой травматизм).
  • Каменщик несёт ответственность за качество и прочность выполненных конструкций в пределах своей зоны работ, за соблюдение нормативов по охране труда и бережное отношение к материалам и инструментам. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Каменщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и отбор каменщиков с проверкой практических навыков: тестовые задания на разметку и пробную кладку, проверка умения готовить растворы и контролировать швы.
  • Оценка знания чертежей и технологических карт, опыта работы с разными материалами (кирпич, силикатный/керамический, бетонные блоки).
  • Проверка соблюдения требований охраны труда и наличия допусков/сертификатов по работе на высоте.
  • Поддержка в адаптации на объекте: probation‑период, контроль качества и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированных каменщиков, готовых выполнять кладочные и фундаментальные работы с гарантией качества, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалистов под ваш тип объекта, материалы и требования по безопасности. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

