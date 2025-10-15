Общие положения Каменщика

Каменщик — специалист строительной бригады, выполняющий кладочные работы (кирпич, блоки, камень), устройство фундаментов, стен, перегородок, облицовку фасадов и другие каменно‑строительные операции. Обеспечивает качество и долговечность кладки, соблюдение проектных допусков, строительных норм (СНиП, ГОСТ) и правил охраны труда. Действует на основании проектно‑сметной документации, распоряжений руководителя участка и внутренних регламентов строительной организации.

Квалификационные требования Каменщика

Профессиональное образование: специальность «каменщик», строительная подготовка или опыт работы от 1 года (для Junior), 3+ лет (Middle) и 5+ лет (Senior).

Знание технологий каменной кладки: рядовая кладка, перевязка швов, кладка по уровню и отвесу, устройство перевязок, армирование швов.

Умение читать строительные чертежи, разметку, понимать спецификации и отметки уровня.

Знание и применение кладочных растворов, пропорций, приготовление смеси и требования к качеству раствора.

Навыки работы с инструментом и оборудованием: мастерок, правило, уровень, рейка, затирочные инструменты, строительные леса, вибраторы (для монолита).

Понимание требований СНиП и ГОСТ по кладке, тепло‑ и гидроизоляции, сопряжениям конструкций.

Навыки выполнения монолитных работ и устройства фундаментных подбетонок — преимущество.

Умение работать с арматурой в сопряжении с кладкой, знание защитных покрытий и швов.

Знание правил охраны труда, правил работы на высоте и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Физическая выносливость, аккуратность, ответственность, умение работать в бригаде и читать рабочие инструкции.

Должностные обязанности Каменщика

Выполнение кладочных работ согласно проектной документации: стен, перегородок, столбов, дымоходов, облицовки фасадов.

Разметка и подготовка основания под кладку: проверка уровней, нанесение меток, устройство подкладок и подбетонок.

Приготовление кладочных растворов с соблюдением пропорций и требований качества, контроль подвижности и прочности.

Обеспечение правильной перевязки швов, соблюдение толщины и ровности швов, аккуратная расшивка и защита швов.

Устройство армированных узлов, установка закладных элементов и взаимодействие с монтажниками арматуры.

Выполнение работ по гидроизоляции и теплоизоляции сопряжений и фундаментных участков.

Контроль качества материалов: кирпич, блоки, растворы; документирование несоответствий и материалов с дефектами.

Соблюдение техники безопасности, использование СИЗ, работа на строительных лесах и стремянках.

Участие в приёмке выполненных работ и устранении замечаний по качеству.

Ведение рабочего журнала/реестра выполненных объёмов (при необходимости) и контроль расхода материалов.

Участие в подготовке сметных объёмов и предоставление данных для расчётов по трудозатратам и материалам.

Наставничество и обучение младших каменщиков в бригаде (для Senior).

Отчетность Каменщика

Каменщик подотчётен прорабу/мастеру участка и предоставляет:

ежедневные отчёты о выполненных объёмах работ и использованных материалах;

акты выполненных работ и фотофиксацию сложных узлов по требованию контроля качества;

записи о выявленных дефектах материалов и несоответствиях проектной документации;

отчёты по соблюдению графика работ и предложения по устранению отставаний.

Права Каменщика

Требовать предоставления материалов и инструментов, необходимых для надлежащего выполнения работ.

Приостанавливать работы, связанные с непосредственной опасностью для жизни и здоровья, и незамедлительно уведомлять руководство.

Предлагать технические решения по улучшению качества кладки и ускорению работ при сохранении стандартов.

Запрашивать у смежных подразделений (геодезия, снабжение, монтаж) информацию, необходимую для выполнения работ.

Участвовать в приёмке материалов и вносить замечания по качеству поставок.

Критерии эффективности и ответственность Каменщика

Основные KPI: качество кладки (соответствие вертикали/горизонтали, ровность швов), соблюдение объёмов в срок, коэффициент брака/переделок, соблюдение техники безопасности.

Примеры целевых значений: Отклонение по вертикали/горизонтали — в пределах проектных допусков (обычно ≤ 3–5 мм на 1 м); Процент переделок / брака по приходу контроля — < 2–3%; Выполнение плана объёмов по категории работ — ≥ 95%; Отсутствие травм на рабочем месте (Нулевой травматизм).

Каменщик несёт ответственность за качество и прочность выполненных конструкций в пределах своей зоны работ, за соблюдение нормативов по охране труда и бережное отношение к материалам и инструментам. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

