Должностные обязанности Кассир предприятия торговли

Должностная обязанность Кассира предприятия торговли

Общие положения:

Кассир предприятия торговли играет важную роль в обслуживании клиентов и проведении денежных операций на кассе. Кассир отвечает за точный расчет продаж, обработку платежей и предоставление высокого уровня обслуживания покупателям.

Квалификационные требования:

— Наличие среднего образования или эквивалентного опыта работы.
— Опыт работы на кассе предприятия торговли, знание правил и процедур работы с деньгами.
— Коммуникативные навыки и умение общаться с клиентами.
— Точность и внимательность при проведении расчетов.
— Знание кассовой программы и умение работать с кассовым оборудованием.

Должностные обязанности:

— Продажа товаров и проведение точного расчета покупок на кассе.
— Обработка наличных и безналичных платежей, проверка их подлинности и корректность.
— Работа с кассовыми программами и оборудованием, включая сканеры, терминалы и принтеры.
— Предоставление клиентам высокого уровня обслуживания и консультации по вопросам покупок.
— Учет кассовых операций и подготовка отчетов о продажах.

Отчетность:

Кассир предприятия торговли отчитывается перед начальником кассового отдела о проделанной работе, сдает денежные средства и предоставляет отчеты о продажах.

Права:

Кассир предприятия торговли имеет следующие права:
— Проводить операции по продаже товаров и проведению расчетов на кассе.
— Предоставлять клиентам информацию о товарах и акциях.
— Предлагать дополнительные товары и услуги, связанные с основной покупкой.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Кассир предприятия торговли несет ответственность за точность и правильность денежных операций, высокий уровень обслуживания клиентов и точность отчетности. Критерии эффективности включают точность расчетов, быстроту обслуживания и уровень удовлетворенности клиентов.

 

