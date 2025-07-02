Должностные обязанности Кассир салона сотовой связи

Должностная обязанность Кассира салона сотовой связи

Общие положения:

Кассир салона сотовой связи играет важную роль в обслуживании клиентов и проведении денежных операций на кассе. Кассир отвечает за точный расчет покупок, активацию или пополнение сотовых услуг, обработку платежей и предоставление высокого уровня обслуживания.

Квалификационные требования:

— Наличие среднего образования или эквивалентного опыта работы.
— Знание продуктов и услуг, предоставляемых в салоне сотовой связи.
— Навыки работы с кассовыми аппаратами и программным обеспечением.
— Коммуникативные навыки и умение общаться с клиентами.
— Точность и внимательность при проведении расчетов.

Должностные обязанности:

— Продажа товаров и услуг связи, проведение точного расчета покупок на кассе.
— Активация или пополнение сотовых услуг клиентов.
— Обработка наличных и безналичных платежей, проверка их корректности и подлинности.
— Консультирование клиентов по вопросам продуктов и услуг сотовой связи.
— Предоставление высокого уровня обслуживания и решение возникающих проблем.

Отчетность:

Кассир салона сотовой связи отчитывается перед начальником о своей работе, сдаёт денежные средства и предоставляет отчёты о продажах и расчётах.

Права:

Кассир салона сотовой связи имеет следующие права:
— Проводить операции по продаже товаров и услуг сотовой связи, активацию и пополнение сотовых услуг.
— Консультировать клиентов и решать возникающие вопросы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Кассир салона сотовой связи несет ответственность за точность и правильность денежных операций, высокий уровень обслуживания клиентов и точность отчётности. Критерии эффективности включают точность расчётов, быстроту обслуживания и уровень удовлетворённости клиентов.

 

