Должностная обязанность Кассира салона сотовой связи

Общие положения:

Кассир салона сотовой связи играет важную роль в обслуживании клиентов и проведении денежных операций на кассе. Кассир отвечает за точный расчет покупок, активацию или пополнение сотовых услуг, обработку платежей и предоставление высокого уровня обслуживания.

Квалификационные требования:

— Наличие среднего образования или эквивалентного опыта работы.

— Знание продуктов и услуг, предоставляемых в салоне сотовой связи.

— Навыки работы с кассовыми аппаратами и программным обеспечением.

— Коммуникативные навыки и умение общаться с клиентами.

— Точность и внимательность при проведении расчетов.

Должностные обязанности:

— Продажа товаров и услуг связи, проведение точного расчета покупок на кассе.

— Активация или пополнение сотовых услуг клиентов.

— Обработка наличных и безналичных платежей, проверка их корректности и подлинности.

— Консультирование клиентов по вопросам продуктов и услуг сотовой связи.

— Предоставление высокого уровня обслуживания и решение возникающих проблем.

Отчетность:

Кассир салона сотовой связи отчитывается перед начальником о своей работе, сдаёт денежные средства и предоставляет отчёты о продажах и расчётах.

Права:

Кассир салона сотовой связи имеет следующие права:

— Проводить операции по продаже товаров и услуг сотовой связи, активацию и пополнение сотовых услуг.

— Консультировать клиентов и решать возникающие вопросы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Кассир салона сотовой связи несет ответственность за точность и правильность денежных операций, высокий уровень обслуживания клиентов и точность отчётности. Критерии эффективности включают точность расчётов, быстроту обслуживания и уровень удовлетворённости клиентов.

Для подбора опытного и эффективного Кассира салона сотовой связи рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе персонала поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».