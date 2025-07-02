Должностная обязанность Категорийного менеджера

Общие положения:

Категорийный менеджер играет важную роль в развитии и успешном управлении ассортиментом товаров или услуг в компании. Категорийный менеджер отвечает за определенную категорию товаров, разработку стратегии и планов категорийного развития, управление поставщиками и обеспечение достижения продажных и маржинальных целей.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области маркетинга, экономики или аналогичной специализации.

— Опыт работы в категорийном менеджменте или продажах, предпочтительно в аналогичной отрасли.

— Знание рынка, товаров или услуг, связанных с категорией.

— Умение проводить анализ рынка и конкурентов, разрабатывать стратегии категорийного развития.

— Умение управлять ассортиментом, вести переговоры с поставщиками и контролировать процесс закупок.

Должностные обязанности:

— Разработка стратегии и планов развития категорий товаров или услуг.

— Анализ рынка и конкурентов, изучение изменений в потребительском спросе.

— Управление ассортиментом, включая выбор товаров, определение цен и запуск новых продуктов.

— Взаимодействие с поставщиками, проведение переговоров о торговых условиях и ценах.

— Проведение мероприятий по продвижению категорий и увеличению продаж.

Отчетность:

Категорийный менеджер отчитывается перед руководством о выполнении задач, представляет отчеты о продажах, статистике и выполнении планов развития категорий.

Права:

Категорийный менеджер имеет следующие права:

— Определять состав ассортимента и ценообразование в рамках своей категории.

— Участвовать в принятии решений о закупках и отборе поставщиков.

— Участвовать в разработке маркетинговых акций и стратегий продаж.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Категорийный менеджер несет ответственность за достижение продажных и маржинальных целей, успешное управление ассортиментом, контроль и анализ рынка и конкурентов. Критерии эффективности включают рост продаж, удовлетворенность клиентов, оптимизацию ассортимента и достижение бизнес-показателей.

