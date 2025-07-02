Должностные обязанности Категорийный менеджер
Должностная обязанность Категорийного менеджера
Общие положения:
Категорийный менеджер играет важную роль в развитии и успешном управлении ассортиментом товаров или услуг в компании. Категорийный менеджер отвечает за определенную категорию товаров, разработку стратегии и планов категорийного развития, управление поставщиками и обеспечение достижения продажных и маржинальных целей.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области маркетинга, экономики или аналогичной специализации.
— Опыт работы в категорийном менеджменте или продажах, предпочтительно в аналогичной отрасли.
— Знание рынка, товаров или услуг, связанных с категорией.
— Умение проводить анализ рынка и конкурентов, разрабатывать стратегии категорийного развития.
— Умение управлять ассортиментом, вести переговоры с поставщиками и контролировать процесс закупок.
Должностные обязанности:
— Разработка стратегии и планов развития категорий товаров или услуг.
— Анализ рынка и конкурентов, изучение изменений в потребительском спросе.
— Управление ассортиментом, включая выбор товаров, определение цен и запуск новых продуктов.
— Взаимодействие с поставщиками, проведение переговоров о торговых условиях и ценах.
— Проведение мероприятий по продвижению категорий и увеличению продаж.
Отчетность:
Категорийный менеджер отчитывается перед руководством о выполнении задач, представляет отчеты о продажах, статистике и выполнении планов развития категорий.
Права:
Категорийный менеджер имеет следующие права:
— Определять состав ассортимента и ценообразование в рамках своей категории.
— Участвовать в принятии решений о закупках и отборе поставщиков.
— Участвовать в разработке маркетинговых акций и стратегий продаж.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Категорийный менеджер несет ответственность за достижение продажных и маржинальных целей, успешное управление ассортиментом, контроль и анализ рынка и конкурентов. Критерии эффективности включают рост продаж, удовлетворенность клиентов, оптимизацию ассортимента и достижение бизнес-показателей.
Для подбора опытного и эффективного Категорийного менеджера рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе высококвалифицированных специалистов в области управления категориями товаров поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».