Должностная обязанность Кладовщика

Общие положения:

Кладовщик играет важную роль в управлении складскими операциями и контроле за товарными запасами. Кладовщик отвечает за прием, хранение и отгрузку товаров, поддержание порядка на складе и точность учета товарных остатков.

Квалификационные требования:

— Наличие среднего образования или эквивалентного опыта работы на складе.

— Знание принципов складского хозяйства, правил приемки и отгрузки товаров.

— Умение работать с техникой складского учета и программным обеспечением.

— Физическая выносливость для выполнения физических работ на складе.

— Ответственное отношение к сохранности товаров и соблюдению процедур безопасности.

Должностные обязанности:

— Прием и проверка поступающих товаров, размещение их на складе.

— Комплектация заказов и подготовка товаров к отгрузке.

— Организация и контроль перемещения товаров на складе.

— Учет товарных остатков и ведение складской документации.

— Поддержание порядка на складе и соблюдение требований по безопасности.

Отчетность:

Кладовщик отчитывается перед начальником склада о проделанной работе, предоставляет отчеты о приемке и отгрузке товаров, а также данные о текущих остатках товаров на складе.

Права:

Кладовщик имеет следующие права:

— Принимать и отгружать товары в соответствии с установленными процедурами.

— Вести учет и контроль товарных остатков на складе.

— Запрашивать и получать необходимые материалы и оборудование для выполнения своих обязанностей.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Кладовщик несет ответственность за точность учета товарных остатков, надлежащую организацию работы на складе и предоставление актуальной информации о наличии товаров. Критерии эффективности включают точность приемки и отгрузки товаров, минимизацию ошибок и высокую надежность складского учета.

