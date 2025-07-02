Должностные обязанности Кладовщик
Должностная обязанность Кладовщика
Общие положения:
Кладовщик играет важную роль в управлении складскими операциями и контроле за товарными запасами. Кладовщик отвечает за прием, хранение и отгрузку товаров, поддержание порядка на складе и точность учета товарных остатков.
Квалификационные требования:
— Наличие среднего образования или эквивалентного опыта работы на складе.
— Знание принципов складского хозяйства, правил приемки и отгрузки товаров.
— Умение работать с техникой складского учета и программным обеспечением.
— Физическая выносливость для выполнения физических работ на складе.
— Ответственное отношение к сохранности товаров и соблюдению процедур безопасности.
Должностные обязанности:
— Прием и проверка поступающих товаров, размещение их на складе.
— Комплектация заказов и подготовка товаров к отгрузке.
— Организация и контроль перемещения товаров на складе.
— Учет товарных остатков и ведение складской документации.
— Поддержание порядка на складе и соблюдение требований по безопасности.
Отчетность:
Кладовщик отчитывается перед начальником склада о проделанной работе, предоставляет отчеты о приемке и отгрузке товаров, а также данные о текущих остатках товаров на складе.
Права:
Кладовщик имеет следующие права:
— Принимать и отгружать товары в соответствии с установленными процедурами.
— Вести учет и контроль товарных остатков на складе.
— Запрашивать и получать необходимые материалы и оборудование для выполнения своих обязанностей.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Кладовщик несет ответственность за точность учета товарных остатков, надлежащую организацию работы на складе и предоставление актуальной информации о наличии товаров. Критерии эффективности включают точность приемки и отгрузки товаров, минимизацию ошибок и высокую надежность складского учета.
