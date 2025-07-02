Должностные обязанности Кладовщик

Должностная обязанность Кладовщика

Общие положения:

Кладовщик играет важную роль в управлении складскими операциями и контроле за товарными запасами. Кладовщик отвечает за прием, хранение и отгрузку товаров, поддержание порядка на складе и точность учета товарных остатков.

Квалификационные требования:

— Наличие среднего образования или эквивалентного опыта работы на складе.
— Знание принципов складского хозяйства, правил приемки и отгрузки товаров.
— Умение работать с техникой складского учета и программным обеспечением.
— Физическая выносливость для выполнения физических работ на складе.
— Ответственное отношение к сохранности товаров и соблюдению процедур безопасности.

Должностные обязанности:

— Прием и проверка поступающих товаров, размещение их на складе.
— Комплектация заказов и подготовка товаров к отгрузке.
— Организация и контроль перемещения товаров на складе.
— Учет товарных остатков и ведение складской документации.
— Поддержание порядка на складе и соблюдение требований по безопасности.

Отчетность:

Кладовщик отчитывается перед начальником склада о проделанной работе, предоставляет отчеты о приемке и отгрузке товаров, а также данные о текущих остатках товаров на складе.

Права:

Кладовщик имеет следующие права:
— Принимать и отгружать товары в соответствии с установленными процедурами.
— Вести учет и контроль товарных остатков на складе.
— Запрашивать и получать необходимые материалы и оборудование для выполнения своих обязанностей.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Кладовщик несет ответственность за точность учета товарных остатков, надлежащую организацию работы на складе и предоставление актуальной информации о наличии товаров. Критерии эффективности включают точность приемки и отгрузки товаров, минимизацию ошибок и высокую надежность складского учета.

 

Для подбора опытного и эффективного Кладовщика рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе квалифицированных специалистов в области складского хозяйства поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить