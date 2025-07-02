Должностная обязанность Классного руководителя общеобразовательного учреждения

Общие положения:

Классный руководитель общеобразовательного учреждения играет ключевую роль в воспитании и образовании учащихся. Классный руководитель отвечает за организацию и координацию учебно-воспитательной работы в классе, содействует формированию личности учеников, ведет сотрудничество с их родителями и другими педагогами.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области педагогики или соответствующей специализации.

— Компетенции в области развития и воспитания детей определенного возраста.

— Знание педагогических технологий, методов и принципов классного руководства.

— Коммуникативные и организационные навыки.

Должностные обязанности:

— Планирование, организация и проведение учебно-воспитательного процесса в классе.

— Организация коллективной работы класса, постоянный контроль и поддержка учебной и воспитательной деятельности учеников.

— Взаимодействие с родителями учеников, проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций.

— Участие в педагогическом совете и других педагогических мероприятиях школы.

Отчетность:

Классный руководитель отчитывается перед администрацией школы о работе в классе, предоставляет отчеты о ходе учебно-воспитательной работы, успехах учеников и результатах проведенных мероприятий.

Права:

Классный руководитель имеет следующие права:

— Планировать и проводить уроки и воспитательные мероприятия, в соответствии с учебным планом и программой.

— Вести индивидуальные беседы с учениками и их родителями.

— Участвовать в разработке образовательной программы и методической работы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Классный руководитель несет ответственность за успешное воспитание и образование учащихся, поддержку их индивидуального развития, сотрудничество с родителями и коллегами. Критерии эффективности включают высокую успеваемость учеников, их развитие и успешное социальное адаптирование.

