Должностные обязанности Классный воспитатель
Должностная обязанность Классного воспитателя
Общие положения:
Классный воспитатель играет важную роль в воспитании и развитии детей в школьной среде. Классный воспитатель отвечает за создание поддерживающей и благоприятной атмосферы в классе, оказывает помощь и поддержку ученикам, работает с их родителями и развивает коллективное взаимодействие.
Квалификационные требования:
— Высшее или среднее педагогическое образование.
— Знание методов и принципов педагогической работы с детьми определенного возраста.
— Понимание основных принципов психологии развития детей.
— Коммуникативные и межличностные навыки.
Должностные обязанности:
— Организация и проведение уроков, воспитательных и развивающих занятий в соответствии с учебным планом и программой.
— Установление добрых и поддерживающих отношений с учениками, создание условий для их полноценного развития.
— Наблюдение и анализ поведения и психологического состояния учеников, предоставление помощи и поддержки при необходимости.
— Взаимодействие с родителями учеников, обсуждение их проблем и обеспечение сотрудничества в воспитательном процессе.
— Организация мероприятий, экскурсий и других внеклассных занятий для коллективного развития.
Отчетность:
Классный воспитатель отчитывается перед руководством школы о проделанной работе, предоставляет отчеты о воспитательном процессе, успехах учеников и результатах педагогической деятельности.
Права:
Классный воспитатель имеет следующие права:
— Планировать и проводить воспитательно-образовательные мероприятия в рамках учебного плана и программы.
— Обсуждать вопросы развития и воспитания с родителями учеников.
— Устанавливать и поддерживать дисциплину в классе.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Классный воспитатель несет ответственность за создание поддерживающей атмосферы в классе, воспитание и развитие учеников, поддержку их родителей. Критерии эффективности включают уровень учебных достижений, социальную и психологическую адаптацию учеников и их положительную обратную связь.
