Должностная обязанность Классного воспитателя

Общие положения:

Классный воспитатель играет важную роль в воспитании и развитии детей в школьной среде. Классный воспитатель отвечает за создание поддерживающей и благоприятной атмосферы в классе, оказывает помощь и поддержку ученикам, работает с их родителями и развивает коллективное взаимодействие.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее педагогическое образование.

— Знание методов и принципов педагогической работы с детьми определенного возраста.

— Понимание основных принципов психологии развития детей.

— Коммуникативные и межличностные навыки.

Должностные обязанности:

— Организация и проведение уроков, воспитательных и развивающих занятий в соответствии с учебным планом и программой.

— Установление добрых и поддерживающих отношений с учениками, создание условий для их полноценного развития.

— Наблюдение и анализ поведения и психологического состояния учеников, предоставление помощи и поддержки при необходимости.

— Взаимодействие с родителями учеников, обсуждение их проблем и обеспечение сотрудничества в воспитательном процессе.

— Организация мероприятий, экскурсий и других внеклассных занятий для коллективного развития.

Отчетность:

Классный воспитатель отчитывается перед руководством школы о проделанной работе, предоставляет отчеты о воспитательном процессе, успехах учеников и результатах педагогической деятельности.

Права:

Классный воспитатель имеет следующие права:

— Планировать и проводить воспитательно-образовательные мероприятия в рамках учебного плана и программы.

— Обсуждать вопросы развития и воспитания с родителями учеников.

— Устанавливать и поддерживать дисциплину в классе.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Классный воспитатель несет ответственность за создание поддерживающей атмосферы в классе, воспитание и развитие учеников, поддержку их родителей. Критерии эффективности включают уровень учебных достижений, социальную и психологическую адаптацию учеников и их положительную обратную связь.

