Должностные обязанности Классный воспитатель

Должностная обязанность Классного воспитателя

Общие положения:

Классный воспитатель играет важную роль в воспитании и развитии детей в школьной среде. Классный воспитатель отвечает за создание поддерживающей и благоприятной атмосферы в классе, оказывает помощь и поддержку ученикам, работает с их родителями и развивает коллективное взаимодействие.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее педагогическое образование.
— Знание методов и принципов педагогической работы с детьми определенного возраста.
— Понимание основных принципов психологии развития детей.
— Коммуникативные и межличностные навыки.

Должностные обязанности:

— Организация и проведение уроков, воспитательных и развивающих занятий в соответствии с учебным планом и программой.
— Установление добрых и поддерживающих отношений с учениками, создание условий для их полноценного развития.
— Наблюдение и анализ поведения и психологического состояния учеников, предоставление помощи и поддержки при необходимости.
— Взаимодействие с родителями учеников, обсуждение их проблем и обеспечение сотрудничества в воспитательном процессе.
— Организация мероприятий, экскурсий и других внеклассных занятий для коллективного развития.

Отчетность:

Классный воспитатель отчитывается перед руководством школы о проделанной работе, предоставляет отчеты о воспитательном процессе, успехах учеников и результатах педагогической деятельности.

Права:

Классный воспитатель имеет следующие права:
— Планировать и проводить воспитательно-образовательные мероприятия в рамках учебного плана и программы.
— Обсуждать вопросы развития и воспитания с родителями учеников.
— Устанавливать и поддерживать дисциплину в классе.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Классный воспитатель несет ответственность за создание поддерживающей атмосферы в классе, воспитание и развитие учеников, поддержку их родителей. Критерии эффективности включают уровень учебных достижений, социальную и психологическую адаптацию учеников и их положительную обратную связь.

 

Для подбора опытного и эффективного Классного воспитателя рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе квалифицированных специалистов в сфере образования поможет найти подходящего кандидата для вашей школы. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить