Должностные обязанности Кодификатор

Должностная обязанность Кодификатора

Общие положения:

Кодификатор играет важную роль в систематизации и классификации информации, товаров или услуг в компании. Кодификатор отвечает за разработку и поддержание кодовых систем, установление соответствий между кодами и объектами, а также обеспечение точности и эффективности классификации.

Квалификационные требования:

— Знание принципов классификации и кодирования информации.
— Умение работать с кодовыми системами и программным обеспечением.
— Аналитические и организационные навыки.
— Точность и внимательность при работе с данными.

Должностные обязанности:

— Разработка и поддержка кодовых систем для классификации информации, товаров или услуг.
— Установление соответствий между кодами и объектами, обновление и уточнение кодов, при необходимости.
— Обеспечение точности классификации и корректной работы с кодовыми системами.
— Взаимодействие с другими отделами компании для обеспечения полноты и правильности кодирования.
— Поддержка документации о кодировании и обработке данных.

Отчетность:

Кодификатор отчитывается перед начальником отдела или управления о проделанной работе, предоставляет отчеты о разработке кодовых систем, внесении изменений и обновлении данных.

Права:

Кодификатор имеет следующие права:
— Разрабатывать и внедрять новые кодовые системы или вносить изменения в существующие.
— Предоставлять рекомендации и консультации по классификации объектов и кодированию информации.
— Участвовать в обсуждении и внедрении новых методов или программного обеспечения для улучшения классификации.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Кодификатор несет ответственность за точность и эффективность классификации информации или объектов, обеспечение обновления и корректной работы с кодовыми системами. Критерии эффективности включают актуальность кодовых систем, точность соответствий и обеспечение соответствующей обработки данных.

 

