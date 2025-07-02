Должностные обязанности Колорист
Должностная обязанность Колориста
Общие положения:
Колорист играет важную роль в обработке и подготовке цветовых схем для различных проектов, таких как дизайн, фотография, концерты и другие события. Колорист отвечает за правильный подбор цветов и создание гармоничной цветовой палитры в соответствии с требованиями и концепцией проекта.
Квалификационные требования:
— Знание цветовой теории, понимание воздействия цвета на эмоции и восприятие.
— Навыки работы с цветовыми инструментами и программным обеспечением для обработки цвета.
— Креативность и визуальное восприятие.
— Умение работать в команде и выполнять задачи в установленные сроки.
Должностные обязанности:
— Анализ требований и концепции проекта для определения необходимой цветовой палитры.
— Подбор цветов и создание гармоничной цветовой схемы для проекта.
— Разработка цветовых спецификаций и инструкций для применения цветов в проекте.
— Контроль качества цветовой обработки фотографий и изображений.
— Сотрудничество с дизайнерами, фотографами и другими специалистами для достижения нужного визуального эффекта.
Отчетность:
Колорист отчитывается перед руководством или непосредственным руководителем о выполненных работах, предоставляет отчеты о используемых цветовых схемах и документацию о цветовых спецификациях.
Права:
Колорист имеет следующие права:
— Предлагать свои идеи и рекомендации по выбору цветовых схем и их применению.
— Участвовать в обсуждении концепции проекта и принимать участие в процессе его разработки.
— Оценивать качество цветовых обработок и вносить корректировки, при необходимости.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Колорист несет ответственность за создание гармоничной и эстетически привлекательной цветовой палитры, которая соответствует требованиям и концепции проекта. Критерии эффективности включают качество подбора цветов, соответствие цветовой палитры требованиям заказчика и успех проекта визуально.
