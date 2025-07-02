Должностные обязанности Колорист

Должностная обязанность Колориста

Общие положения:

Колорист играет важную роль в обработке и подготовке цветовых схем для различных проектов, таких как дизайн, фотография, концерты и другие события. Колорист отвечает за правильный подбор цветов и создание гармоничной цветовой палитры в соответствии с требованиями и концепцией проекта.

Квалификационные требования:

— Знание цветовой теории, понимание воздействия цвета на эмоции и восприятие.
— Навыки работы с цветовыми инструментами и программным обеспечением для обработки цвета.
— Креативность и визуальное восприятие.
— Умение работать в команде и выполнять задачи в установленные сроки.

Должностные обязанности:

— Анализ требований и концепции проекта для определения необходимой цветовой палитры.
— Подбор цветов и создание гармоничной цветовой схемы для проекта.
— Разработка цветовых спецификаций и инструкций для применения цветов в проекте.
— Контроль качества цветовой обработки фотографий и изображений.
— Сотрудничество с дизайнерами, фотографами и другими специалистами для достижения нужного визуального эффекта.

Отчетность:

Колорист отчитывается перед руководством или непосредственным руководителем о выполненных работах, предоставляет отчеты о используемых цветовых схемах и документацию о цветовых спецификациях.

Права:

Колорист имеет следующие права:
— Предлагать свои идеи и рекомендации по выбору цветовых схем и их применению.
— Участвовать в обсуждении концепции проекта и принимать участие в процессе его разработки.
— Оценивать качество цветовых обработок и вносить корректировки, при необходимости.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Колорист несет ответственность за создание гармоничной и эстетически привлекательной цветовой палитры, которая соответствует требованиям и концепции проекта. Критерии эффективности включают качество подбора цветов, соответствие цветовой палитры требованиям заказчика и успех проекта визуально.

 

Для подбора опытного и эффективного Колориста рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе квалифицированных специалистов в области цвета поможет найти подходящего кандидата для вашего проекта. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

