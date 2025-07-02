Должностные обязанности Коммерческий директор

Должностная обязанность Коммерческого директора

Общие положения:

Коммерческий директор играет решающую роль в развитии и успехе коммерческой деятельности компании. Коммерческий директор отвечает за разработку и реализацию стратегии продаж, привлечение и удержание клиентов, а также достижение целей по объему продаж и прибыли.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области экономики, маркетинга или аналогичной специализации.
— Опыт работы в коммерческой сфере, предпочтительно на руководящей позиции.
— Знание принципов маркетинга, продаж и управления клиентскими отношениями.
— Лидерские и коммуникативные навыки, умение управлять и мотивировать команду.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация стратегии продаж и маркетинга с учетом целей и требований компании.
— Планирование и контроль коммерческой деятельности, включая установление цен, контроль расходов и прибыли.
— Управление коммерческой командой, включая найм и развитие сотрудников.
— Привлечение и удержание клиентов, развитие партнерских отношений и расширение клиентской базы.
— Мониторинг рыночных тенденций, анализ конкурентной среды и разработка мер по улучшению конкурентоспособности компании.

Отчетность:

Коммерческий директор отчитывается перед вышестоящим руководством о выполнении планов по объему продаж, прибыли и другим коммерческим показателям. Также предоставляет отчеты о выполнении стратегии, достижении поставленных целей и работе коммерческой команды.

Права:

Коммерческий директор имеет следующие права:
— Принимать решения по маркетинговым и коммерческим вопросам в рамках установленных политик компании.
— Устанавливать и контролировать бюджеты на маркетинг и продажи, утверждать цены и условия контрактов.
— Представлять компанию во внешних коммерческих взаимодействиях и переговорах с партнерами и клиентами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Коммерческий директор несет ответственность за достижение целей по объему продаж, прибыли и развитию клиентской базы. Критерии эффективности включают рост объема продаж, удовлетворенность клиентов, эффективность маркетинговых и продажных кампаний, а также успех развития коммерческого подразделения компании.

 

