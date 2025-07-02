Должностные обязанности Коммерческий инженер
Должностная обязанность Коммерческого инженера
Общие положения:
Коммерческий инженер играет важную роль в коммерческой деятельности компании, особенно в отношении технически сложных продуктов или услуг. Коммерческий инженер отвечает за анализ и понимание потребностей клиентов, разработку и предложение технических решений, а также поддержку коммерческих операций.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области инженерии, предпочтительно в соответствующей специализации.
— Знание технических аспектов продуктов или услуг, предлагаемых компанией.
— Понимание принципов коммерческой деятельности и умение проводить анализ рынка и конкурентов.
— Коммуникативные навыки и умение работать в команде.
Должностные обязанности:
— Выявление потребностей клиентов и анализ их технических требований.
— Разработка и предложение технических решений, соответствующих потребностям клиентов.
— Поддержка коммерческих операций, включая составление коммерческих предложений и участие в переговорах с клиентами.
— Взаимодействие с другими отделами компании, включая инженеров-разработчиков и техническую поддержку клиентов.
— Проведение анализа рынка и конкурентов, мониторинг изменений и предоставление рекомендаций по стратегии компании.
Отчетность:
Коммерческий инженер отчитывается перед начальством о проделанной работе, предоставляет отчеты о состоянии коммерческих операций, анализе клиентских потребностей и результативности технических предложений.
Права:
Коммерческий инженер имеет следующие права:
— Разрабатывать и предлагать технические решения, соответствующие потребностям клиентов.
— Участвовать в переговорах и заключении коммерческих сделок с клиентами.
— Вносить предложения и рекомендации по стратегическому развитию компании.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Коммерческий инженер несет ответственность за анализ и понимание потребностей клиентов, предлагаемые технические решения и поддержку коммерческих операций. Критерии эффективности включают успешность коммерческих сделок, уровень удовлетворенности клиентов и вклад в стратегическое развитие компании.
