Должностная обязанность Коммерческого инженера

Общие положения:

Коммерческий инженер играет важную роль в коммерческой деятельности компании, особенно в отношении технически сложных продуктов или услуг. Коммерческий инженер отвечает за анализ и понимание потребностей клиентов, разработку и предложение технических решений, а также поддержку коммерческих операций.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области инженерии, предпочтительно в соответствующей специализации.

— Знание технических аспектов продуктов или услуг, предлагаемых компанией.

— Понимание принципов коммерческой деятельности и умение проводить анализ рынка и конкурентов.

— Коммуникативные навыки и умение работать в команде.

Должностные обязанности:

— Выявление потребностей клиентов и анализ их технических требований.

— Разработка и предложение технических решений, соответствующих потребностям клиентов.

— Поддержка коммерческих операций, включая составление коммерческих предложений и участие в переговорах с клиентами.

— Взаимодействие с другими отделами компании, включая инженеров-разработчиков и техническую поддержку клиентов.

— Проведение анализа рынка и конкурентов, мониторинг изменений и предоставление рекомендаций по стратегии компании.

Отчетность:

Коммерческий инженер отчитывается перед начальством о проделанной работе, предоставляет отчеты о состоянии коммерческих операций, анализе клиентских потребностей и результативности технических предложений.

Права:

Коммерческий инженер имеет следующие права:

— Разрабатывать и предлагать технические решения, соответствующие потребностям клиентов.

— Участвовать в переговорах и заключении коммерческих сделок с клиентами.

— Вносить предложения и рекомендации по стратегическому развитию компании.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Коммерческий инженер несет ответственность за анализ и понимание потребностей клиентов, предлагаемые технические решения и поддержку коммерческих операций. Критерии эффективности включают успешность коммерческих сделок, уровень удовлетворенности клиентов и вклад в стратегическое развитие компании.

