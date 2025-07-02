Должностные обязанности Комплектовщик предприятия торговли

Должностная обязанность Комплектовщика предприятия торговли

Общие положения:

Комплектовщик предприятия торговли играет важную роль в процессе сборки и комплектации товаров для отправки клиентам или размещения на прилавках магазина. Комплектовщик отвечает за правильное сборку товаров, проверку их качества, поддержание порядка и контроль за запасами.

Квалификационные требования:

— Наличие среднего образования или эквивалентного опыта работы на складе или в торговле.
— Физическая выносливость для выполнения физических работ, связанных с комплектацией товаров.
— Навыки работы с техникой складского учета и программным обеспечением, используемым на предприятии торговли.
— Ответственное отношение к точности и качеству выполненной работы.

Должностные обязанности:

— Сбор и комплектация товаров в соответствии с заказами клиентов или требованиями прилавка магазина.
— Проверка качества товаров перед упаковкой и отправкой.
— Учет и контроль запасов товаров на складе или в торговом зале.
— Поддержание порядка на складе или в торговом зале, выполнение чистки и уборки рабочих мест и оборудования.

Отчетность:

Комплектовщик отчитывается перед начальником склада или управляющим магазина о проделанной работе, предоставляет отчеты о комплектации товаров и учете запасов.

Права:

Комплектовщик имеет следующие права:
— Проводить комплектацию товаров в соответствии с установленными процедурами и требованиями.
— Запрашивать и получать необходимые материалы и оборудование для выполнения своих обязанностей.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Комплектовщик несет ответственность за точность комплектации товаров, поддержание порядка на складе или в торговом зале и контроль за запасами. Критерии эффективности включают точность и скорость комплектации, минимизацию ошибок и надежность складского учета.

 

