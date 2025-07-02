Должностная обязанность Комплектовщика предприятия торговли

Общие положения:

Комплектовщик предприятия торговли играет важную роль в процессе сборки и комплектации товаров для отправки клиентам или размещения на прилавках магазина. Комплектовщик отвечает за правильное сборку товаров, проверку их качества, поддержание порядка и контроль за запасами.

Квалификационные требования:

— Наличие среднего образования или эквивалентного опыта работы на складе или в торговле.

— Физическая выносливость для выполнения физических работ, связанных с комплектацией товаров.

— Навыки работы с техникой складского учета и программным обеспечением, используемым на предприятии торговли.

— Ответственное отношение к точности и качеству выполненной работы.

Должностные обязанности:

— Сбор и комплектация товаров в соответствии с заказами клиентов или требованиями прилавка магазина.

— Проверка качества товаров перед упаковкой и отправкой.

— Учет и контроль запасов товаров на складе или в торговом зале.

— Поддержание порядка на складе или в торговом зале, выполнение чистки и уборки рабочих мест и оборудования.

Отчетность:

Комплектовщик отчитывается перед начальником склада или управляющим магазина о проделанной работе, предоставляет отчеты о комплектации товаров и учете запасов.

Права:

Комплектовщик имеет следующие права:

— Проводить комплектацию товаров в соответствии с установленными процедурами и требованиями.

— Запрашивать и получать необходимые материалы и оборудование для выполнения своих обязанностей.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Комплектовщик несет ответственность за точность комплектации товаров, поддержание порядка на складе или в торговом зале и контроль за запасами. Критерии эффективности включают точность и скорость комплектации, минимизацию ошибок и надежность складского учета.

Для подбора опытного и эффективного Комплектовщика предприятия торговли рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе квалифицированных специалистов в сфере торговли и складского хозяйства поможет найти подходящего кандидата для вашего предприятия. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».