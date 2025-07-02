Должностные обязанности Конструктор

Должностная обязанность Конструктора

Общие положения:

Конструктор играет важную роль в разработке и создании различных продуктов, технологий, или проектов, в зависимости от сферы деятельности, в которой он работает. Конструктор отвечает за воплощение идей в технически применимые и визуально привлекательные концепции.

Квалификационные требования:

— Образование и/или опыт работы в соответствующей области (например, инженерия, архитектура, дизайн и т.д.).
— Профессиональное владение специализированным программным обеспечением (например, CAD, Adobe Creative Suite и т.д.).
— Креативность, воображение и умение оперативно создавать концептуальные решения.
— Навыки прототипирования или создания пробных образцов продукции (по необходимости).

Должностные обязанности:

— Разработка концепций и эскизов продуктов, технологий или проектов.
— Создание технических чертежей, моделей на основе установленных требований и стандартов.
— Участие в технических обсуждениях, совещаниях, а также взаимодействие с другими специалистами для реализации проектов.

Отчетность:

— Предоставление отчетов о результатах своей работы в установленные сроки.
— Отчеты о созданных проектах, продуктах или решениях.

Права:

— Участие в творческом процессе разработки продуктов или проектов.
— Предлагать свои идеи и рекомендации по улучшению концепций.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

— Качество разработанных продуктов, технологий или проектов.
— Соответствие созданных решений техническим и эстетическим требованиям.
— Соблюдение сроков выполнения задач.

 

Для подбора опытного и высококвалифицированного Конструктора рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство имеет богатый опыт в подборе талантливых специалистов в области дизайна, инженерии и архитектуры. Мы гарантируем нахождение наилучшего кандидата, соответствующего вашим потребностям. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro, чтобы получить дополнительную информацию о нашем подходе к подбору специалистов.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить