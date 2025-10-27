Общие положения Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM) — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и валидацию стратегий устойчивого строительства и сертификации зданий по международным системам оценивания (LEED, BREEAM и др.). Обеспечивает соответствие проектных и эксплуатационных решений критериям зелёного строительства, проводит GAP‑анализ, готовит документацию для сертификации, координирует работу проектных команд и подрядчиков. Действует в соответствии с требованиями сертификационных систем, нормативной базы в области экологии и строительства, корпоративными стандартами и заданиями руководства.

Квалификационные требования Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

Высшее образование в области архитектуры, строительной инженерии, экологии, устойчивого развития или смежных дисциплин.

Профессиональные сертификаты: LEED AP, BREEAM Assessor/Assured (или готовность к сертификации) — преимущество.

Опыт работы в проектировании и/или консалтинге по устойчивому строительству от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание методологий оценки: LEED v4/v4.1, BREEAM International/UK, WELL (желательно).

Практические навыки в энергоаудитах, теплотехнических расчётах, моделировании энергопотребления (EnergyPlus, IES, eQuest) и оценке жизненного цикла (LCA).

Опыт работы с инженерами MEP, архитекторами, подрядчиками и органами сертификации; понимание этапов проектирования и стройконтроля.

Навыки подготовки документации для сертификационного досье, заполнения чек‑листов и расчётов по баллам/кредитам.

Понимание вопросов управления водными ресурсами, материаловедения (low‑embodied carbon materials), качества воздуха в помещении (IAQ), управления отходами и устойчивой ландшафтной архитектуры.

Владение MS Office, навыки работы с BIM‑моделями (Revit) — преимущество.

Английский язык — технический уровень для чтения требований сертификаций и общения с международными командами.

Личные качества: аналитическое мышление, внимательность к деталям, инициативность, навыки фасилитации и ведения переговоров.

Должностные обязанности Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

Проведение GAP‑анализа проекта относительно требований выбранной сертификационной системы (LEED/BREEAM) и формирование дорожной карты сертификации.

Разработка и внедрение стратегии устойчивости: энергосбережение, водоэффективность, снижение углеродного следа, выбор материалов с низким LCA.

Подготовка и проверка проектной и эксплуатационной документации, заполнение кредитных заявок, расчётов и подтверждающих материалов для подачи в орган сертификации.

Моделирование энергопотребления и оценка эффективности инженерных решений, подготовка энергетических симуляций и отчётов.

Координация взаимодействия архитекторов, инженеров, подрядчиков и владельца проекта для обеспечения выполнения требований кредитов.

Разработка требований к строительству (specs), проведение инспекций на стройплощадке и в этапах ввода в эксплуатацию (commissioning) по вопросам устойчивости.

Организация мониторинга качества воздуха в помещениях (IAQ), менеджмента воды и управления строительными отходами.

Подготовка планов по снижению углеродного следа и оптимизации жизненного цикла материалов (LCA).

Сопровождение процесса регистрации, подачи документов и коммуникации с сертифицирующими организациями; участие в аудитах и проверках.

Обучение проектных команд и подрядчиков требованиям устойчивого строительства и best practices.

Составление отчётов по статусу сертификации, экономического и экологического эффекта внедрённых мер.

Отчетность Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

Консультант подотчётен руководителю проекта/директору по устойчивому развитию и предоставляет:

план сертификации и дорожную карту с ключевыми этапами и дедлайнами;

еженедельные/ежемесячные сводки о статусе кредитов, рисках и необходимых корректировках;

полные досье для подачи в систему сертификации (чек‑листы, расчёты, подтверждающие документы);

отчёты по результатам энергосимуляций, LCA и IAQ‑тестирований;

акты инспекций стройплощадки и отчёты по commissioning/hand‑over;

post‑occupancy evaluation (POE) и рекомендации по улучшению эксплуатационных характеристик.

Права Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

Запрашивать у проектных и подрядных команд информацию, чертежи, спецификации и отчёты, необходимые для подготовки сертификационного досье.

Вносить требования к проектным решениям и приостанавливать приём этапов работ при выявлении несоответствий критериям устойчивости (с уведомлением руководства).

Инициировать приглашение сторонних экспертов (энергоаудиторы, LCA‑специалисты) в рамках утверждённого бюджета.

Предлагать и согласовывать мероприятия по оптимизации затрат и снижению углеродного следа проекта.

Представлять интересы проекта в коммуникации с органами сертификации и внешними аудиторами.

Критерии эффективности и ответственность Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

Основные KPI: достижение целевого уровня сертификации (LEED/BREEAM), количество и стоимость мероприятий по повышению энергоэффективности, снижение эксплуатационных затрат и углеродного следа, соблюдение сроков подачи и прохождения этапов сертификации.

Примеры целевых значений:

Достижение таргетного уровня сертификации (например, LEED Gold / BREEAM Excellent) — 100% при завершении проекта;

Снижение годового потребления энергии по инициативам консультанта — ≥ 10% vs baseline;

Снижение embodied carbon материалов по проекту — ≥ 15% по данным LCA;

Процент подтверждённых кредитов при первой подаче — ≥ 85%;

Своевременность подачи ключевых документов — 100%.

Консультант несёт ответственность за достоверность расчетов и документов, корректность донесённых требований к проектным решениям и контроль исполнения мер устойчивости. За нарушения регламентов и ошибок, повлекших финансовые или репутационные риски, применяются меры в соответствии с внутренними политиками и трудовым законодательством.

Подбор Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM) в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор консультантов по устойчивому строительству с проверкой практических навыков: подготовка досье для LEED/BREEAM, энергосимуляции, LCA, commissioning.

Оценка сертификатов (LEED AP, BREEAM Assessor), опыта прохождения сертификаций и результатов проектов.

Тестирование компетенций через кейсы: GAP‑анализ, расчёт экономической эффективности мер, подготовка документации для подачи.

Подбор с учётом специфики проекта (жилой/коммерческий/промышленный), масштаба и требований к сертификации.

Сопровождение адаптации кандидата в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Заключение и призыв к действию Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

Для оперативного подбора консультанта по устойчивому строительству, способного спроектировать и обеспечить прохождение сертификации LEED/BREEAM, снизить энергопотребление и углеродный след проекта — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем найти специалиста с проверенным опытом, сертификатами и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.