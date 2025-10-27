Должностные обязанности Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)
Общие положения Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)
Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM) — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и валидацию стратегий устойчивого строительства и сертификации зданий по международным системам оценивания (LEED, BREEAM и др.). Обеспечивает соответствие проектных и эксплуатационных решений критериям зелёного строительства, проводит GAP‑анализ, готовит документацию для сертификации, координирует работу проектных команд и подрядчиков. Действует в соответствии с требованиями сертификационных систем, нормативной базы в области экологии и строительства, корпоративными стандартами и заданиями руководства.
Квалификационные требования Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)
- Высшее образование в области архитектуры, строительной инженерии, экологии, устойчивого развития или смежных дисциплин.
- Профессиональные сертификаты: LEED AP, BREEAM Assessor/Assured (или готовность к сертификации) — преимущество.
- Опыт работы в проектировании и/или консалтинге по устойчивому строительству от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Знание методологий оценки: LEED v4/v4.1, BREEAM International/UK, WELL (желательно).
- Практические навыки в энергоаудитах, теплотехнических расчётах, моделировании энергопотребления (EnergyPlus, IES, eQuest) и оценке жизненного цикла (LCA).
- Опыт работы с инженерами MEP, архитекторами, подрядчиками и органами сертификации; понимание этапов проектирования и стройконтроля.
- Навыки подготовки документации для сертификационного досье, заполнения чек‑листов и расчётов по баллам/кредитам.
- Понимание вопросов управления водными ресурсами, материаловедения (low‑embodied carbon materials), качества воздуха в помещении (IAQ), управления отходами и устойчивой ландшафтной архитектуры.
- Владение MS Office, навыки работы с BIM‑моделями (Revit) — преимущество.
- Английский язык — технический уровень для чтения требований сертификаций и общения с международными командами.
- Личные качества: аналитическое мышление, внимательность к деталям, инициативность, навыки фасилитации и ведения переговоров.
- Проведение GAP‑анализа проекта относительно требований выбранной сертификационной системы (LEED/BREEAM) и формирование дорожной карты сертификации.
- Разработка и внедрение стратегии устойчивости: энергосбережение, водоэффективность, снижение углеродного следа, выбор материалов с низким LCA.
- Подготовка и проверка проектной и эксплуатационной документации, заполнение кредитных заявок, расчётов и подтверждающих материалов для подачи в орган сертификации.
- Моделирование энергопотребления и оценка эффективности инженерных решений, подготовка энергетических симуляций и отчётов.
- Координация взаимодействия архитекторов, инженеров, подрядчиков и владельца проекта для обеспечения выполнения требований кредитов.
- Разработка требований к строительству (specs), проведение инспекций на стройплощадке и в этапах ввода в эксплуатацию (commissioning) по вопросам устойчивости.
- Организация мониторинга качества воздуха в помещениях (IAQ), менеджмента воды и управления строительными отходами.
- Подготовка планов по снижению углеродного следа и оптимизации жизненного цикла материалов (LCA).
- Сопровождение процесса регистрации, подачи документов и коммуникации с сертифицирующими организациями; участие в аудитах и проверках.
- Обучение проектных команд и подрядчиков требованиям устойчивого строительства и best practices.
- Составление отчётов по статусу сертификации, экономического и экологического эффекта внедрённых мер.
Отчетность Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)
Консультант подотчётен руководителю проекта/директору по устойчивому развитию и предоставляет:
- план сертификации и дорожную карту с ключевыми этапами и дедлайнами;
- еженедельные/ежемесячные сводки о статусе кредитов, рисках и необходимых корректировках;
- полные досье для подачи в систему сертификации (чек‑листы, расчёты, подтверждающие документы);
- отчёты по результатам энергосимуляций, LCA и IAQ‑тестирований;
- акты инспекций стройплощадки и отчёты по commissioning/hand‑over;
- post‑occupancy evaluation (POE) и рекомендации по улучшению эксплуатационных характеристик.
Права Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)
- Запрашивать у проектных и подрядных команд информацию, чертежи, спецификации и отчёты, необходимые для подготовки сертификационного досье.
- Вносить требования к проектным решениям и приостанавливать приём этапов работ при выявлении несоответствий критериям устойчивости (с уведомлением руководства).
- Инициировать приглашение сторонних экспертов (энергоаудиторы, LCA‑специалисты) в рамках утверждённого бюджета.
- Предлагать и согласовывать мероприятия по оптимизации затрат и снижению углеродного следа проекта.
- Представлять интересы проекта в коммуникации с органами сертификации и внешними аудиторами.
Критерии эффективности и ответственность Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)
- Основные KPI: достижение целевого уровня сертификации (LEED/BREEAM), количество и стоимость мероприятий по повышению энергоэффективности, снижение эксплуатационных затрат и углеродного следа, соблюдение сроков подачи и прохождения этапов сертификации.
Примеры целевых значений:
- Достижение таргетного уровня сертификации (например, LEED Gold / BREEAM Excellent) — 100% при завершении проекта;
- Снижение годового потребления энергии по инициативам консультанта — ≥ 10% vs baseline;
- Снижение embodied carbon материалов по проекту — ≥ 15% по данным LCA;
- Процент подтверждённых кредитов при первой подаче — ≥ 85%;
- Своевременность подачи ключевых документов — 100%.
Консультант несёт ответственность за достоверность расчетов и документов, корректность донесённых требований к проектным решениям и контроль исполнения мер устойчивости. За нарушения регламентов и ошибок, повлекших финансовые или репутационные риски, применяются меры в соответствии с внутренними политиками и трудовым законодательством.
Подбор Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM) в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор консультантов по устойчивому строительству с проверкой практических навыков: подготовка досье для LEED/BREEAM, энергосимуляции, LCA, commissioning.
- Оценка сертификатов (LEED AP, BREEAM Assessor), опыта прохождения сертификаций и результатов проектов.
- Тестирование компетенций через кейсы: GAP‑анализ, расчёт экономической эффективности мер, подготовка документации для подачи.
- Подбор с учётом специфики проекта (жилой/коммерческий/промышленный), масштаба и требований к сертификации.
- Сопровождение адаптации кандидата в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Заключение и призыв к действию Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)
Для оперативного подбора консультанта по устойчивому строительству, способного спроектировать и обеспечить прохождение сертификации LEED/BREEAM, снизить энергопотребление и углеродный след проекта — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем найти специалиста с проверенным опытом, сертификатами и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.