Общие положения Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM) — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и валидацию стратегий устойчивого строительства и сертификации зданий по международным системам оценивания (LEED, BREEAM и др.). Обеспечивает соответствие проектных и эксплуатационных решений критериям зелёного строительства, проводит GAP‑анализ, готовит документацию для сертификации, координирует работу проектных команд и подрядчиков. Действует в соответствии с требованиями сертификационных систем, нормативной базы в области экологии и строительства, корпоративными стандартами и заданиями руководства.

Квалификационные требования Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

  • Высшее образование в области архитектуры, строительной инженерии, экологии, устойчивого развития или смежных дисциплин.
  • Профессиональные сертификаты: LEED AP, BREEAM Assessor/Assured (или готовность к сертификации) — преимущество.
  • Опыт работы в проектировании и/или консалтинге по устойчивому строительству от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание методологий оценки: LEED v4/v4.1, BREEAM International/UK, WELL (желательно).
  • Практические навыки в энергоаудитах, теплотехнических расчётах, моделировании энергопотребления (EnergyPlus, IES, eQuest) и оценке жизненного цикла (LCA).
  • Опыт работы с инженерами MEP, архитекторами, подрядчиками и органами сертификации; понимание этапов проектирования и стройконтроля.
  • Навыки подготовки документации для сертификационного досье, заполнения чек‑листов и расчётов по баллам/кредитам.
  • Понимание вопросов управления водными ресурсами, материаловедения (low‑embodied carbon materials), качества воздуха в помещении (IAQ), управления отходами и устойчивой ландшафтной архитектуры.
  • Владение MS Office, навыки работы с BIM‑моделями (Revit) — преимущество.
  • Английский язык — технический уровень для чтения требований сертификаций и общения с международными командами.
  • Личные качества: аналитическое мышление, внимательность к деталям, инициативность, навыки фасилитации и ведения переговоров.

Должностные обязанности Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

  • Проведение GAP‑анализа проекта относительно требований выбранной сертификационной системы (LEED/BREEAM) и формирование дорожной карты сертификации.
  • Разработка и внедрение стратегии устойчивости: энергосбережение, водоэффективность, снижение углеродного следа, выбор материалов с низким LCA.
  • Подготовка и проверка проектной и эксплуатационной документации, заполнение кредитных заявок, расчётов и подтверждающих материалов для подачи в орган сертификации.
  • Моделирование энергопотребления и оценка эффективности инженерных решений, подготовка энергетических симуляций и отчётов.
  • Координация взаимодействия архитекторов, инженеров, подрядчиков и владельца проекта для обеспечения выполнения требований кредитов.
  • Разработка требований к строительству (specs), проведение инспекций на стройплощадке и в этапах ввода в эксплуатацию (commissioning) по вопросам устойчивости.
  • Организация мониторинга качества воздуха в помещениях (IAQ), менеджмента воды и управления строительными отходами.
  • Подготовка планов по снижению углеродного следа и оптимизации жизненного цикла материалов (LCA).
  • Сопровождение процесса регистрации, подачи документов и коммуникации с сертифицирующими организациями; участие в аудитах и проверках.
  • Обучение проектных команд и подрядчиков требованиям устойчивого строительства и best practices.
  • Составление отчётов по статусу сертификации, экономического и экологического эффекта внедрённых мер.

Отчетность Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

Консультант подотчётен руководителю проекта/директору по устойчивому развитию и предоставляет:

  • план сертификации и дорожную карту с ключевыми этапами и дедлайнами;
  • еженедельные/ежемесячные сводки о статусе кредитов, рисках и необходимых корректировках;
  • полные досье для подачи в систему сертификации (чек‑листы, расчёты, подтверждающие документы);
  • отчёты по результатам энергосимуляций, LCA и IAQ‑тестирований;
  • акты инспекций стройплощадки и отчёты по commissioning/hand‑over;
  • post‑occupancy evaluation (POE) и рекомендации по улучшению эксплуатационных характеристик.

Права Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

  • Запрашивать у проектных и подрядных команд информацию, чертежи, спецификации и отчёты, необходимые для подготовки сертификационного досье.
  • Вносить требования к проектным решениям и приостанавливать приём этапов работ при выявлении несоответствий критериям устойчивости (с уведомлением руководства).
  • Инициировать приглашение сторонних экспертов (энергоаудиторы, LCA‑специалисты) в рамках утверждённого бюджета.
  • Предлагать и согласовывать мероприятия по оптимизации затрат и снижению углеродного следа проекта.
  • Представлять интересы проекта в коммуникации с органами сертификации и внешними аудиторами.

Критерии эффективности и ответственность Консультант по устойчивому строительству (LEED/BREEAM)

  • Основные KPI: достижение целевого уровня сертификации (LEED/BREEAM), количество и стоимость мероприятий по повышению энергоэффективности, снижение эксплуатационных затрат и углеродного следа, соблюдение сроков подачи и прохождения этапов сертификации.

Примеры целевых значений:

  • Достижение таргетного уровня сертификации (например, LEED Gold / BREEAM Excellent) — 100% при завершении проекта;
  • Снижение годового потребления энергии по инициативам консультанта — ≥ 10% vs baseline;
  • Снижение embodied carbon материалов по проекту — ≥ 15% по данным LCA;
  • Процент подтверждённых кредитов при первой подаче — ≥ 85%;
  • Своевременность подачи ключевых документов — 100%.

Консультант несёт ответственность за достоверность расчетов и документов, корректность донесённых требований к проектным решениям и контроль исполнения мер устойчивости. За нарушения регламентов и ошибок, повлекших финансовые или репутационные риски, применяются меры в соответствии с внутренними политиками и трудовым законодательством.

