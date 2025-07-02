Должностные обязанности Консультант по работе с клиентами
Должностная обязанность Консультанта по работе с клиентами
Общие положения:
Консультант по работе с клиентами играет важную роль в установлении и поддержании взаимовыгодных отношений с клиентами компании. Консультант по работе с клиентами отвечает за предоставление консультаций, решение проблем и обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов.
Квалификационные требования:
— Коммуникативные и межличностные навыки, умение слушать и эффективно общаться с клиентами.
— Знание продукции, услуг и процессов компании.
— Опыт работы в области обслуживания клиентов или в сфере продаж.
— Умение управлять временем и работать в команде.
Должностные обязанности:
— Оказание консультаций клиентам по вопросам продукции, услуг и процессов компании.
— Решение проблем и удовлетворение запросов клиентов, обеспечение качественного обслуживания.
— Запрос обратной связи от клиентов и анализ результатов, предоставление рекомендаций по улучшению обслуживания.
— Сотрудничество с другими отделами компании для разрешения вопросов клиентов.
— Ведение базы данных клиентов и документации по обслуживанию клиентов.
Отчетность:
Консультант по работе с клиентами отчитывается перед руководством компании о проделанной работе, предоставляет отчеты о запросах и обращениях клиентов, а также о предпринятых мерах по их удовлетворению.
Права:
Консультант по работе с клиентами имеет следующие права:
— Оказывать консультационную поддержку клиентам и предлагать решения и рекомендации.
— Общаться с клиентами от лица компании и представлять ее интересы.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Консультант по работе с клиентами несет ответственность за уровень удовлетворенности клиентов, решение их проблем и поддержание позитивных отношений. Критерии эффективности включают уровень клиентской удовлетворенности, успешное разрешение проблем и получение положительной обратной связи.
