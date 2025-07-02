Должностные обязанности Консультант по работе с клиентами

Должностная обязанность Консультанта по работе с клиентами

Общие положения:

Консультант по работе с клиентами играет важную роль в установлении и поддержании взаимовыгодных отношений с клиентами компании. Консультант по работе с клиентами отвечает за предоставление консультаций, решение проблем и обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов.

Квалификационные требования:

— Коммуникативные и межличностные навыки, умение слушать и эффективно общаться с клиентами.
— Знание продукции, услуг и процессов компании.
— Опыт работы в области обслуживания клиентов или в сфере продаж.
— Умение управлять временем и работать в команде.

Должностные обязанности:

— Оказание консультаций клиентам по вопросам продукции, услуг и процессов компании.
— Решение проблем и удовлетворение запросов клиентов, обеспечение качественного обслуживания.
— Запрос обратной связи от клиентов и анализ результатов, предоставление рекомендаций по улучшению обслуживания.
— Сотрудничество с другими отделами компании для разрешения вопросов клиентов.
— Ведение базы данных клиентов и документации по обслуживанию клиентов.

Отчетность:

Консультант по работе с клиентами отчитывается перед руководством компании о проделанной работе, предоставляет отчеты о запросах и обращениях клиентов, а также о предпринятых мерах по их удовлетворению.

Права:

Консультант по работе с клиентами имеет следующие права:
— Оказывать консультационную поддержку клиентам и предлагать решения и рекомендации.
— Общаться с клиентами от лица компании и представлять ее интересы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Консультант по работе с клиентами несет ответственность за уровень удовлетворенности клиентов, решение их проблем и поддержание позитивных отношений. Критерии эффективности включают уровень клиентской удовлетворенности, успешное разрешение проблем и получение положительной обратной связи.

 

