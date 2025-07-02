Должностные обязанности Контент менеджер

Должностная обязанность Контент менеджера (редактора сайта)

Общие положения:

Контент менеджер (редактор сайта) играет важную роль в создании и управлении контентом на сайте компании. Он отвечает за создание и редактирование текстового, графического и мультимедийного контента, обеспечивая информативность, релевантность и качество контента на веб-ресурсе.

Квалификационные требования:

— Профессиональные навыки в создании и редактировании контента для веб-сайтов.
— Умение работать с CMS (системой управления контентом) и другими инструментами для публикации контента.
— Знание основ SEO и умение оптимизировать контент для поисковых систем.
— Лингвистические и редакторские навыки, включая проверку грамматики, правописания и стилистики текстов.
— Гибкость и способность быстро реагировать на изменения и требования.

Должностные обязанности:

— Создание и редактирование контента для веб-сайта, включая тексты, изображения, видео и другие медиа-элементы.
— Планирование и организация публикации контента в соответствии с контент-планом и требованиями бизнеса.
— Оптимизация контента для поисковых систем (SEO) с использованием ключевых слов и оптимальной структуры.
— Оценка и анализ результатов контент-стратегии на основе данных о посещениях сайта, показателях отказов и вовлеченности.
— Сотрудничество и коммуникация с разными отделами, включая маркетинг, дизайн и разработку, для обеспечения качественного контента и соответствия бренду.

Отчетность:

Контент менеджер (редактор сайта) отчитывается перед непосредственным руководством о проделанной работе и предоставляет отчеты о выполнении контент-плана, SEO-оптимизации и эффективности контента.

Права:

Контент менеджер (редактор сайта) имеет следующие права:
— Планировать и организовывать публикацию контента на веб-сайте.
— Вносить рекомендации по оптимизации контента и улучшению пользовательского опыта.
— Сотрудничать с разными отделами для обеспечения качественного контента и соответствия бренду.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Контент менеджер (редактор сайта) несет ответственность за качество и релевантность контента на веб-сайте, увеличение органического трафика и улучшение показателей вовлеченности пользователей. Критерии эффективности включают достижение KPI, уровень роста трафика, снижение показателей отказов и повышение вовлеченности пользователей.

 

Для подбора опытного и эффективного Контент менеджера (редактора сайта) рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе квалифицированных специалистов в области контент-менеджмента поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить