Должностная обязанность Контент менеджера (редактора сайта)

Общие положения:

Контент менеджер (редактор сайта) играет важную роль в создании и управлении контентом на сайте компании. Он отвечает за создание и редактирование текстового, графического и мультимедийного контента, обеспечивая информативность, релевантность и качество контента на веб-ресурсе.

Квалификационные требования:

— Профессиональные навыки в создании и редактировании контента для веб-сайтов.

— Умение работать с CMS (системой управления контентом) и другими инструментами для публикации контента.

— Знание основ SEO и умение оптимизировать контент для поисковых систем.

— Лингвистические и редакторские навыки, включая проверку грамматики, правописания и стилистики текстов.

— Гибкость и способность быстро реагировать на изменения и требования.

Должностные обязанности:

— Создание и редактирование контента для веб-сайта, включая тексты, изображения, видео и другие медиа-элементы.

— Планирование и организация публикации контента в соответствии с контент-планом и требованиями бизнеса.

— Оптимизация контента для поисковых систем (SEO) с использованием ключевых слов и оптимальной структуры.

— Оценка и анализ результатов контент-стратегии на основе данных о посещениях сайта, показателях отказов и вовлеченности.

— Сотрудничество и коммуникация с разными отделами, включая маркетинг, дизайн и разработку, для обеспечения качественного контента и соответствия бренду.

Отчетность:

Контент менеджер (редактор сайта) отчитывается перед непосредственным руководством о проделанной работе и предоставляет отчеты о выполнении контент-плана, SEO-оптимизации и эффективности контента.

Права:

Контент менеджер (редактор сайта) имеет следующие права:

— Планировать и организовывать публикацию контента на веб-сайте.

— Вносить рекомендации по оптимизации контента и улучшению пользовательского опыта.

— Сотрудничать с разными отделами для обеспечения качественного контента и соответствия бренду.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Контент менеджер (редактор сайта) несет ответственность за качество и релевантность контента на веб-сайте, увеличение органического трафика и улучшение показателей вовлеченности пользователей. Критерии эффективности включают достижение KPI, уровень роста трафика, снижение показателей отказов и повышение вовлеченности пользователей.

