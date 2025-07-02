Должностная обязанность Контролера узла связи

Общие положения:

Контролер узла связи играет важную роль в обеспечении непрерывности и качества связи в компании. Контролер узла связи отвечает за контроль, мониторинг и устранение проблем узла связи, а также за обеспечение надлежащей работы телекоммуникационной инфраструктуры.

Квалификационные требования:

— Знание принципов работы и настройки коммуникационного оборудования.

— Технические навыки диагностики и устранения проблем связи.

— Понимание сетевых протоколов и систем передачи данных.

— Опыт работы с оборудованием связи и способность вести журналы и протоколы событий.

Должностные обязанности:

— Контроль работы узла связи и мониторинг состояния сети связи.

— Диагностика и устранение проблем связи, включая отключения, перегрузки или сбои.

— Координация сотрудничества с поставщиками связи и ремонтными службами.

— Поддержка и обновление документации по настройке и обслуживанию оборудования связи.

— Ведение журналов и протоколов событий, анализ поступающих данных.

Отчетность:

Контролер узла связи отчитывается перед начальником или непосредственным руководителем о проделанной работе, предоставляет отчеты о состоянии узла связи и выполненных действиях по устранению проблем.

Права:

Контролер узла связи имеет следующие права:

— Обращаться за помощью к поставщикам связи и требовать ремонтных мероприятий.

— Проводить диагностику и настройку оборудования связи для обеспечения его нормальной работы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Контролер узла связи несет ответственность за непрерывность работы связи и качество телекоммуникационной инфраструктуры компании. Критерии эффективности включают быстроту и эффективность устранения проблем, надлежащую работу связи и обслуживания клиентов организации.

