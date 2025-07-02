Должностные обязанности Контролер узла связи

Должностная обязанность Контролера узла связи

Общие положения:

Контролер узла связи играет важную роль в обеспечении непрерывности и качества связи в компании. Контролер узла связи отвечает за контроль, мониторинг и устранение проблем узла связи, а также за обеспечение надлежащей работы телекоммуникационной инфраструктуры.

Квалификационные требования:

— Знание принципов работы и настройки коммуникационного оборудования.
— Технические навыки диагностики и устранения проблем связи.
— Понимание сетевых протоколов и систем передачи данных.
— Опыт работы с оборудованием связи и способность вести журналы и протоколы событий.

Должностные обязанности:

— Контроль работы узла связи и мониторинг состояния сети связи.
— Диагностика и устранение проблем связи, включая отключения, перегрузки или сбои.
— Координация сотрудничества с поставщиками связи и ремонтными службами.
— Поддержка и обновление документации по настройке и обслуживанию оборудования связи.
— Ведение журналов и протоколов событий, анализ поступающих данных.

Отчетность:

Контролер узла связи отчитывается перед начальником или непосредственным руководителем о проделанной работе, предоставляет отчеты о состоянии узла связи и выполненных действиях по устранению проблем.

Права:

Контролер узла связи имеет следующие права:
— Обращаться за помощью к поставщикам связи и требовать ремонтных мероприятий.
— Проводить диагностику и настройку оборудования связи для обеспечения его нормальной работы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Контролер узла связи несет ответственность за непрерывность работы связи и качество телекоммуникационной инфраструктуры компании. Критерии эффективности включают быстроту и эффективность устранения проблем, надлежащую работу связи и обслуживания клиентов организации.

 

Для подбора опытного и эффективного Контролера узла связи рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе квалифицированных специалистов в области связи поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить