Должностная обязанность Координатора отдела продаж

Общие положения:

Координатор отдела продаж играет ключевую роль в обеспечении эффективной работы отдела продаж, координации деятельности сотрудников, и обеспечении достижения поставленных целей в области продаж.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области продаж и управления персоналом.

— Знание методов и техник продаж.

— Навыки планирования и анализа результатов продаж.

— Коммуникабельность, лидерские качества и умение мотивировать коллектив.

Должностные обязанности:

— Руководство и координация команды отдела продаж.

— Планирование и организация мероприятий по увеличению объема продаж.

— Мониторинг и анализ результатов продаж, выработка рекомендаций для улучшения ситуации.

— Обеспечение соблюдения стандартов обслуживания клиентов и внутренних процедур.

Отчетность:

— Предоставление отчетов о выполнении планов продаж и работе отдела продаж в целом.

— Отчеты о проведенных мероприятиях и проделанной работе по улучшению продаж.

Права:

— Принятие решений, касающихся организации работы отдела продаж и установления приоритетов в работе.

— Проведение мероприятий по развитию и повышению эффективности процессов продаж.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

— Достижение установленных целей по объему продаж.

— Эффективное функционирование отдела продаж и повышение его результативности.

— Соблюдение стандартов обслуживания клиентов и удовлетворенность клиентов работой отдела продаж.

