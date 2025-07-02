Должностные обязанности Координатор отдела продаж

Должностная обязанность Координатора отдела продаж

Общие положения:

Координатор отдела продаж играет ключевую роль в обеспечении эффективной работы отдела продаж, координации деятельности сотрудников, и обеспечении достижения поставленных целей в области продаж.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области продаж и управления персоналом.
— Знание методов и техник продаж.
— Навыки планирования и анализа результатов продаж.
— Коммуникабельность, лидерские качества и умение мотивировать коллектив.

Должностные обязанности:

— Руководство и координация команды отдела продаж.
— Планирование и организация мероприятий по увеличению объема продаж.
— Мониторинг и анализ результатов продаж, выработка рекомендаций для улучшения ситуации.
— Обеспечение соблюдения стандартов обслуживания клиентов и внутренних процедур.

Отчетность:

— Предоставление отчетов о выполнении планов продаж и работе отдела продаж в целом.
— Отчеты о проведенных мероприятиях и проделанной работе по улучшению продаж.

Права:

— Принятие решений, касающихся организации работы отдела продаж и установления приоритетов в работе.
— Проведение мероприятий по развитию и повышению эффективности процессов продаж.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

— Достижение установленных целей по объему продаж.
— Эффективное функционирование отдела продаж и повышение его результативности.
— Соблюдение стандартов обслуживания клиентов и удовлетворенность клиентов работой отдела продаж.

 

