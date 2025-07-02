Должностная обязанность Копирайтера

Общие положения:

Копирайтер играет важную роль в создании текстового контента с целью привлечения и удержания целевой аудитории. Копирайтер отвечает за разработку эффективных и привлекательных текстов, которые требуются для маркетинговых, рекламных и информационных целей компании.

Квалификационные требования:

— Отличные навыки письма и умение создавать креативный и убедительный контент.

— Знание практик и стилей копирайтинга, а также опыт работы с различными форматами контента.

— Знание целевой аудитории и способность адаптировать тексты под ее потребности и ожидания.

— Хорошее понимание SEO-оптимизации и использования ключевых слов.

Должностные обязанности:

— Создание оригинальных, привлекательных и понятных текстов для маркетинговых, рекламных и информационных целей компании.

— Проведение исследований и анализа, чтобы получить важную информацию о продукте, услуге или теме перед написанием контента.

— Участие в разработке и создании контент-стратегии компании.

— Редактирование и корректура текстов для обеспечения качества и точности сообщения.

— Сотрудничество с другими отделами, такими как маркетинг и дизайн, для обеспечения согласованности и целостности бренда.

Отчетность:

Копирайтер отчитывается перед руководством компании о проделанной работе, предоставляет отчеты о выполнении задач и прогрессе проектов, а также соблюдении сроков и требований.

Права:

Копирайтер имеет следующие права:

— Создавать и редактировать контент в соответствии с потребностями компании и целевой аудитории.

— Предлагать и вносить идеи и рекомендации по развитию контент-статегии и улучшению текстового контента.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Копирайтер несет ответственность за создание качественного и привлекательного контента, который соответствует бренду компании и удовлетворяет потребности целевой аудитории. Критерии эффективности включают достижение целей маркетинговой коммуникации, уровень вовлеченности аудитории, а также оценку клиентской обратной связи.

