Должностные обязанности Копировщик

Должностная обязанность Копировщика

Общие положения:

Копировщик играет важную роль в подготовке и копировании различных документов и материалов компании. Копировщик отвечает за качественное и точное копирование, соблюдение конфиденциальности документов и обеспечение эффективной работы офисной техники.

Квалификационные требования:

— Технические навыки работы с офисной техникой, включая копировальные аппараты, принтеры и сканеры.
— Внимательность к деталям и точность при выполнении работ.
— Знание основных программ копирования и обработки документов.
— Организационные навыки и умение работать в команде.

Должностные обязанности:

— Копирование и печать документов, следуя инструкциям и соблюдая конфиденциальность.
— Устранение простых сбоев и проблем с офисной техникой, включая замену расходных материалов.
— Сортировка и организация скопированных документов по категориям или проектам.
— Поддержка порядка в офисе, включая уборку и поддержание чистоты рабочего места и оборудования.
— Сотрудничество с другими отделами компании, когда необходимо подготовить или скопировать документы.

Отчетность:

Копировщик отчитывается перед начальством компании о проделанной работе, предоставляет отчеты о выполнении задач и эффективности работы офисной техники.

Права:

Копировщик имеет следующие права:
— Обращаться к начальству компании о необходимости обслуживания или ремонта офисной техники.
— Запрашивать поддержку от коллег и других отделов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Копировщик несет ответственность за качество скопированных документов, безопасность и конфиденциальность информации, а также эффективность работы офисной техники. Критерии эффективности включают соблюдение сроков выполнения задач, точность копирования документов и уровень удовлетворенности коллег.

 

