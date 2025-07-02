Должностные обязанности Корректор

Должностная обязанность Корректора

Общие положения:

Корректор играет важную роль в обеспечении качества письменного контента компании. Корректор отвечает за выявление и исправление орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок в текстах, а также за обеспечение точности и последовательности сообщений.

Квалификационные требования:

— Отличное знание русского языка, включая правила орфографии, пунктуации и грамматики.
— Внимательность к деталям и умение замечать ошибки в тексте.
— Опыт работы в качестве корректора или редактора.
— Владение профессиональными инструментами, такими как словари и справочники.

Должностные обязанности:

— Коррекция описок, пунктуационных и грамматических ошибок в текстах.
— Оценка и редактирование стиля, языка и структуры текстов.
— Проверка на соответствие правилам компании и стилистическим рекомендациям.
— Сотрудничество с авторами и редакторами для улучшения качества текстов.
— Ведение документации и отчетности о проведенной работе.

Отчетность:

Корректор отчитывается перед руководством компании о проделанной работе, предоставляет отчеты о проведенных коррекциях и ошибках.

Права:

Корректор имеет следующие права:
— Вносить рекомендации и исправления в тексты для повышения их качества и понятности.
— Предложить внесение изменений в правила и рекомендации по стилю и языку.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Корректор несет ответственность за качество и правильность письменного контента, а также за соблюдение стилистических и языковых требований. Критерии эффективности включают точность исправлений, уровень качества текстов и удовлетворение клиентов.

 

