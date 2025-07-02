Должностная обязанность Кредитного контролера

Общие положения:

Кредитный контролер отвечает за эффективный контроль и анализ кредитных операций и платежей в организации, обеспечивая своевременное исполнение финансовых обязательств и минимизацию просроченной задолженности.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в финансовой сфере и знание кредитных операций.

— Понимание законодательства по кредитованию и финансовой отчетности.

— Навыки анализа финансовых данных и умение работать с платежными системами.

— Коммуникабельность, добросовестность и умение принимать обоснованные финансовые решения.

Должностные обязанности:

— Контроль и анализ кредитных договоров и платежей клиентов.

— Взаимодействие с клиентами и внутренними структурами для решения финансовых вопросов.

— Оценка финансовой состоятельности клиентов и выявление проблемных ситуаций.

— Подготовка отчетности по кредитным операциям и производство аналитики финансовых потоков.

Отчетность:

Кредитный контролер отчитывается перед финансовым руководством о кредитных операциях, состоянии платежей и финансовых рисках.

Права:

Кредитный контролер имеет право:

— Принимать решения о приостановке кредитных операций в случае финансовых нарушений.

— Составлять рекомендации по улучшению финансовых процессов и процедур контроля.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Кредитный контролер несет ответственность за минимизацию просроченной задолженности и обеспечение своевременных финансовых платежей организации. Критерии эффективности включают уменьшение финансовых рисков и обеспечение финансовой устойчивости организации.

