Должностные обязанности Кредитный контролер

Должностная обязанность Кредитного контролера

Общие положения:

Кредитный контролер отвечает за эффективный контроль и анализ кредитных операций и платежей в организации, обеспечивая своевременное исполнение финансовых обязательств и минимизацию просроченной задолженности.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в финансовой сфере и знание кредитных операций.
— Понимание законодательства по кредитованию и финансовой отчетности.
— Навыки анализа финансовых данных и умение работать с платежными системами.
— Коммуникабельность, добросовестность и умение принимать обоснованные финансовые решения.

Должностные обязанности:

— Контроль и анализ кредитных договоров и платежей клиентов.
— Взаимодействие с клиентами и внутренними структурами для решения финансовых вопросов.
— Оценка финансовой состоятельности клиентов и выявление проблемных ситуаций.
— Подготовка отчетности по кредитным операциям и производство аналитики финансовых потоков.

Отчетность:

Кредитный контролер отчитывается перед финансовым руководством о кредитных операциях, состоянии платежей и финансовых рисках.

Права:

Кредитный контролер имеет право:
— Принимать решения о приостановке кредитных операций в случае финансовых нарушений.
— Составлять рекомендации по улучшению финансовых процессов и процедур контроля.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Кредитный контролер несет ответственность за минимизацию просроченной задолженности и обеспечение своевременных финансовых платежей организации. Критерии эффективности включают уменьшение финансовых рисков и обеспечение финансовой устойчивости организации.

 

