Должностные обязанности Кредитный контролер
Общие положения:
Кредитный контролер отвечает за эффективный контроль и анализ кредитных операций и платежей в организации, обеспечивая своевременное исполнение финансовых обязательств и минимизацию просроченной задолженности.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в финансовой сфере и знание кредитных операций.
— Понимание законодательства по кредитованию и финансовой отчетности.
— Навыки анализа финансовых данных и умение работать с платежными системами.
— Коммуникабельность, добросовестность и умение принимать обоснованные финансовые решения.
Должностные обязанности:
— Контроль и анализ кредитных договоров и платежей клиентов.
— Взаимодействие с клиентами и внутренними структурами для решения финансовых вопросов.
— Оценка финансовой состоятельности клиентов и выявление проблемных ситуаций.
— Подготовка отчетности по кредитным операциям и производство аналитики финансовых потоков.
Отчетность:
Кредитный контролер отчитывается перед финансовым руководством о кредитных операциях, состоянии платежей и финансовых рисках.
Права:
Кредитный контролер имеет право:
— Принимать решения о приостановке кредитных операций в случае финансовых нарушений.
— Составлять рекомендации по улучшению финансовых процессов и процедур контроля.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Кредитный контролер несет ответственность за минимизацию просроченной задолженности и обеспечение своевременных финансовых платежей организации. Критерии эффективности включают уменьшение финансовых рисков и обеспечение финансовой устойчивости организации.
