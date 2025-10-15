Должностные обязанности Кровельщик

Общие положения Кровельщика

Кровельщик — квалифицированный рабочий, выполняющий монтаж, ремонт и обслуживание кровельных покрытий жилых, коммерческих и промышленных зданий. Обеспечивает герметичность, долговечность и безопасность кровельных конструкций, соблюдает технологию укладки кровельных материалов, требования по охране труда и безопасному выполнению работ на высоте. Действует в соответствии с внутренними регламентами заказчика, проектной документацией и нормативами по строительству и безопасности.

Квалификационные требования Кровельщика

  • Профессиональное среднее образование или подготовка по специальности «Кровельщик», «Строительные и монтажные работы» или эквивалентный опыт.
  • Практический опыт монтажных и ремонтных работ по кровле от 1–2 лет (junior) до 5+ лет (senior).
  • Знание типов кровельных покрытий: мягкая кровля (ПВХ, ТПО, битумные материалы), металлочерепица, фальцевая кровля, профнастил, рулонные материалы, рулонная гидроизоляция.
  • Навыки выполнения работ по гидроизоляции, пароизоляции, утеплению и устройству водоотвода (снегозадержатели, карнизы, воронки).
  • Владение инструментами и оборудованием: рулетки, нивелиры, монтажные ножи, паяльные аппараты, страховочные системы, малярные/кровельные приспособления.
  • Знание правил безопасной работы на высоте, использование СИЗ (страховочные пояса, сетки, ограждения).
  • Чтение проектной документации, умение оценить объем и материалы по спецификациям.
  • Навыки выполнения работ с соблюдением технологий укладки швов, герметизации примыканий и обеспечения паро‑/гидроизоляционных слоёв.
  • Наличие медицинской справки о допуске к работам на высоте — преимущество.
  • Личные качества: внимательность к деталям, аккуратность, ответственность, физическая выносливость, умение работать в бригаде.

Должностные обязанности Кровельщика

  • Выполнение монтажных работ кровли в соответствии с проектной документацией и технологическими картами.
  • Подготовка основания кровли: демонтаж старого покрытия, очистка, выравнивание и подготовка под гидроизоляцию и утепление.
  • Укладка кровельных материалов (мягкая кровля, металлочерепица, фальц и т.д.), герметизация стыков и примыканий, обработка узлов прохода.
  • Выполнение работ по паро‑ и гидроизоляции, устройству стоков, воронок, карнизных свесов и снегозадержателей.
  • Проведение текущего и капитального ремонта кровель, локального ремонта течей и устранение дефектов покрытия.
  • Работа с материалами и оборудованием: подготовка, резка, сварка и монтаж кровельных мембран и листов.
  • Соблюдение техники безопасности и правил работы на высоте; использование средств индивидуальной и коллективной защиты.
  • Ведение замеров, подготовка сметных расчётов на материалы и трудозатраты по поручению прораба/руководителя.
  • Оформление актов выполненных работ, передача дефект‑листов и фотофиксации выполненных этапов.
  • Взаимодействие с прорабом, инженером проекта и другими бригадами для координации строительных работ.

Отчетность Кровельщика

Кровельщик подотчётен прорабу/начальнику участка и предоставляет:

  • ежедневные отчёты о выполненных работах и прогрессе (сменные журналы, фотофиксация);
  • акты выполненных работ и дефект‑листы по завершению этапов;
  • заявки на материалы и отчёты по их расходу;
  • документы по соблюдению требований охраны труда (инструктажи, осмотры СИЗ и страховки);
  • отчёты о выявленных несоответствиях и предложениях по устранению дефектов.

Права Кровельщика

  • Запрашивать у прораба/инженера проектную документацию, спецификации и материалы, необходимые для выполнения работ.
  • Требовать обеспечения средствами индивидуальной защиты и безопасного оборудования для работ на высоте.
  • Приостанавливать работу и информировать руководство при выявлении опасных условий или несоответствий, угрожающих безопасности.
  • Вносить предложения по оптимизации технологии работ, подбору материалов и улучшению качества кровли.
  • Просить проведения дополнительного инструктажа и обучения по безопасным методам работы.

Критерии эффективности и ответственность Кровельщика

  • Основные KPI: качество и герметичность выполненной кровли (число гарантийных обращений), соблюдение сроков и объёмов работ, соблюдение техники безопасности и отсутствие несчастных случаев.
  • Примеры целевых значений:
    • Количество гарантийных обращений по дефектам кровли ≤ 2% от объёма выполненных объектов;
    • Выполнение планового объёма работ в смену/срок ≥ 95%;
    • Соблюдение требований по охране труда — 100% прохождение инструктажей и использования СИЗ.
  • Кровельщик несёт ответственность за качество выполненных работ, соблюдение технологических норм, сохранность материалов и безопасное исполнение работ на высоте. За нарушения применяются дисциплинарные меры и финансовая ответственность в пределах договорных условий.

Подбор Кровельщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор кровельщиков с проверкой практических навыков: тестовые задания по укладке кровли, анализ фото/портфолио выполненных работ.
  • Оценка знаний технологий: устройства мягкой кровли, монтажа металлочерепицы, фальцевых систем, гидроизоляции и утепления.
  • Проверка соблюдения требований по безопасности на высоте и наличия допусков/медицинских справок.
  • Подбор бригад и индивидуальных специалистов под объёмы работ и профиль проекта (жилая, коммерческая, промышленная кровля).
  • Сопровождение адаптации на объекте, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного кровельщика или бригады кровельщиков, готовых выполнить монтаж и ремонт кровли с гарантией качества и соблюдением техники безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалистов под ваш тип кровли, регион и объёмы работ. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

