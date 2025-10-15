Должностные обязанности Кровельщик
Общие положения Кровельщика
Кровельщик — квалифицированный рабочий, выполняющий монтаж, ремонт и обслуживание кровельных покрытий жилых, коммерческих и промышленных зданий. Обеспечивает герметичность, долговечность и безопасность кровельных конструкций, соблюдает технологию укладки кровельных материалов, требования по охране труда и безопасному выполнению работ на высоте. Действует в соответствии с внутренними регламентами заказчика, проектной документацией и нормативами по строительству и безопасности.
Квалификационные требования Кровельщика
- Профессиональное среднее образование или подготовка по специальности «Кровельщик», «Строительные и монтажные работы» или эквивалентный опыт.
- Практический опыт монтажных и ремонтных работ по кровле от 1–2 лет (junior) до 5+ лет (senior).
- Знание типов кровельных покрытий: мягкая кровля (ПВХ, ТПО, битумные материалы), металлочерепица, фальцевая кровля, профнастил, рулонные материалы, рулонная гидроизоляция.
- Навыки выполнения работ по гидроизоляции, пароизоляции, утеплению и устройству водоотвода (снегозадержатели, карнизы, воронки).
- Владение инструментами и оборудованием: рулетки, нивелиры, монтажные ножи, паяльные аппараты, страховочные системы, малярные/кровельные приспособления.
- Знание правил безопасной работы на высоте, использование СИЗ (страховочные пояса, сетки, ограждения).
- Чтение проектной документации, умение оценить объем и материалы по спецификациям.
- Навыки выполнения работ с соблюдением технологий укладки швов, герметизации примыканий и обеспечения паро‑/гидроизоляционных слоёв.
- Наличие медицинской справки о допуске к работам на высоте — преимущество.
- Личные качества: внимательность к деталям, аккуратность, ответственность, физическая выносливость, умение работать в бригаде.
Должностные обязанности Кровельщика
- Выполнение монтажных работ кровли в соответствии с проектной документацией и технологическими картами.
- Подготовка основания кровли: демонтаж старого покрытия, очистка, выравнивание и подготовка под гидроизоляцию и утепление.
- Укладка кровельных материалов (мягкая кровля, металлочерепица, фальц и т.д.), герметизация стыков и примыканий, обработка узлов прохода.
- Выполнение работ по паро‑ и гидроизоляции, устройству стоков, воронок, карнизных свесов и снегозадержателей.
- Проведение текущего и капитального ремонта кровель, локального ремонта течей и устранение дефектов покрытия.
- Работа с материалами и оборудованием: подготовка, резка, сварка и монтаж кровельных мембран и листов.
- Соблюдение техники безопасности и правил работы на высоте; использование средств индивидуальной и коллективной защиты.
- Ведение замеров, подготовка сметных расчётов на материалы и трудозатраты по поручению прораба/руководителя.
- Оформление актов выполненных работ, передача дефект‑листов и фотофиксации выполненных этапов.
- Взаимодействие с прорабом, инженером проекта и другими бригадами для координации строительных работ.
Отчетность Кровельщика
Кровельщик подотчётен прорабу/начальнику участка и предоставляет:
- ежедневные отчёты о выполненных работах и прогрессе (сменные журналы, фотофиксация);
- акты выполненных работ и дефект‑листы по завершению этапов;
- заявки на материалы и отчёты по их расходу;
- документы по соблюдению требований охраны труда (инструктажи, осмотры СИЗ и страховки);
- отчёты о выявленных несоответствиях и предложениях по устранению дефектов.
Права Кровельщика
- Запрашивать у прораба/инженера проектную документацию, спецификации и материалы, необходимые для выполнения работ.
- Требовать обеспечения средствами индивидуальной защиты и безопасного оборудования для работ на высоте.
- Приостанавливать работу и информировать руководство при выявлении опасных условий или несоответствий, угрожающих безопасности.
- Вносить предложения по оптимизации технологии работ, подбору материалов и улучшению качества кровли.
- Просить проведения дополнительного инструктажа и обучения по безопасным методам работы.
Критерии эффективности и ответственность Кровельщика
- Основные KPI: качество и герметичность выполненной кровли (число гарантийных обращений), соблюдение сроков и объёмов работ, соблюдение техники безопасности и отсутствие несчастных случаев.
- Примеры целевых значений:
- Количество гарантийных обращений по дефектам кровли ≤ 2% от объёма выполненных объектов;
- Выполнение планового объёма работ в смену/срок ≥ 95%;
- Соблюдение требований по охране труда — 100% прохождение инструктажей и использования СИЗ.
- Кровельщик несёт ответственность за качество выполненных работ, соблюдение технологических норм, сохранность материалов и безопасное исполнение работ на высоте. За нарушения применяются дисциплинарные меры и финансовая ответственность в пределах договорных условий.
Подбор Кровельщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор кровельщиков с проверкой практических навыков: тестовые задания по укладке кровли, анализ фото/портфолио выполненных работ.
- Оценка знаний технологий: устройства мягкой кровли, монтажа металлочерепицы, фальцевых систем, гидроизоляции и утепления.
- Проверка соблюдения требований по безопасности на высоте и наличия допусков/медицинских справок.
- Подбор бригад и индивидуальных специалистов под объёмы работ и профиль проекта (жилая, коммерческая, промышленная кровля).
- Сопровождение адаптации на объекте, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора квалифицированного кровельщика или бригады кровельщиков, готовых выполнить монтаж и ремонт кровли с гарантией качества и соблюдением техники безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ.