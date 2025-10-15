Общие положения Кровельщика

Кровельщик — квалифицированный рабочий, выполняющий монтаж, ремонт и обслуживание кровельных покрытий жилых, коммерческих и промышленных зданий. Обеспечивает герметичность, долговечность и безопасность кровельных конструкций, соблюдает технологию укладки кровельных материалов, требования по охране труда и безопасному выполнению работ на высоте. Действует в соответствии с внутренними регламентами заказчика, проектной документацией и нормативами по строительству и безопасности.

Квалификационные требования Кровельщика

Профессиональное среднее образование или подготовка по специальности «Кровельщик», «Строительные и монтажные работы» или эквивалентный опыт.

Практический опыт монтажных и ремонтных работ по кровле от 1–2 лет (junior) до 5+ лет (senior).

Знание типов кровельных покрытий: мягкая кровля (ПВХ, ТПО, битумные материалы), металлочерепица, фальцевая кровля, профнастил, рулонные материалы, рулонная гидроизоляция.

Навыки выполнения работ по гидроизоляции, пароизоляции, утеплению и устройству водоотвода (снегозадержатели, карнизы, воронки).

Владение инструментами и оборудованием: рулетки, нивелиры, монтажные ножи, паяльные аппараты, страховочные системы, малярные/кровельные приспособления.

Знание правил безопасной работы на высоте, использование СИЗ (страховочные пояса, сетки, ограждения).

Чтение проектной документации, умение оценить объем и материалы по спецификациям.

Навыки выполнения работ с соблюдением технологий укладки швов, герметизации примыканий и обеспечения паро‑/гидроизоляционных слоёв.

Наличие медицинской справки о допуске к работам на высоте — преимущество.

Личные качества: внимательность к деталям, аккуратность, ответственность, физическая выносливость, умение работать в бригаде.

Должностные обязанности Кровельщика

Выполнение монтажных работ кровли в соответствии с проектной документацией и технологическими картами.

Подготовка основания кровли: демонтаж старого покрытия, очистка, выравнивание и подготовка под гидроизоляцию и утепление.

Укладка кровельных материалов (мягкая кровля, металлочерепица, фальц и т.д.), герметизация стыков и примыканий, обработка узлов прохода.

Выполнение работ по паро‑ и гидроизоляции, устройству стоков, воронок, карнизных свесов и снегозадержателей.

Проведение текущего и капитального ремонта кровель, локального ремонта течей и устранение дефектов покрытия.

Работа с материалами и оборудованием: подготовка, резка, сварка и монтаж кровельных мембран и листов.

Соблюдение техники безопасности и правил работы на высоте; использование средств индивидуальной и коллективной защиты.

Ведение замеров, подготовка сметных расчётов на материалы и трудозатраты по поручению прораба/руководителя.

Оформление актов выполненных работ, передача дефект‑листов и фотофиксации выполненных этапов.

Взаимодействие с прорабом, инженером проекта и другими бригадами для координации строительных работ.

Отчетность Кровельщика

Кровельщик подотчётен прорабу/начальнику участка и предоставляет:

ежедневные отчёты о выполненных работах и прогрессе (сменные журналы, фотофиксация);

акты выполненных работ и дефект‑листы по завершению этапов;

заявки на материалы и отчёты по их расходу;

документы по соблюдению требований охраны труда (инструктажи, осмотры СИЗ и страховки);

отчёты о выявленных несоответствиях и предложениях по устранению дефектов.

Права Кровельщика

Запрашивать у прораба/инженера проектную документацию, спецификации и материалы, необходимые для выполнения работ.

Требовать обеспечения средствами индивидуальной защиты и безопасного оборудования для работ на высоте.

Приостанавливать работу и информировать руководство при выявлении опасных условий или несоответствий, угрожающих безопасности.

Вносить предложения по оптимизации технологии работ, подбору материалов и улучшению качества кровли.

Просить проведения дополнительного инструктажа и обучения по безопасным методам работы.

Критерии эффективности и ответственность Кровельщика

Основные KPI: качество и герметичность выполненной кровли (число гарантийных обращений), соблюдение сроков и объёмов работ, соблюдение техники безопасности и отсутствие несчастных случаев.

Примеры целевых значений: Количество гарантийных обращений по дефектам кровли ≤ 2% от объёма выполненных объектов; Выполнение планового объёма работ в смену/срок ≥ 95%; Соблюдение требований по охране труда — 100% прохождение инструктажей и использования СИЗ.

Кровельщик несёт ответственность за качество выполненных работ, соблюдение технологических норм, сохранность материалов и безопасное исполнение работ на высоте. За нарушения применяются дисциплинарные меры и финансовая ответственность в пределах договорных условий.

Подбор Кровельщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор кровельщиков с проверкой практических навыков: тестовые задания по укладке кровли, анализ фото/портфолио выполненных работ.

Оценка знаний технологий: устройства мягкой кровли, монтажа металлочерепицы, фальцевых систем, гидроизоляции и утепления.

Проверка соблюдения требований по безопасности на высоте и наличия допусков/медицинских справок.

Подбор бригад и индивидуальных специалистов под объёмы работ и профиль проекта (жилая, коммерческая, промышленная кровля).

Сопровождение адаптации на объекте, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного кровельщика или бригады кровельщиков, готовых выполнить монтаж и ремонт кровли с гарантией качества и соблюдением техники безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалистов под ваш тип кровли, регион и объёмы работ. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.