Должностные обязанности Куратор системы управления проектами
Должностная обязанность Куратора системы управления проектами
Общие положения:
Куратор системы управления проектами играет важную роль в обеспечении эффективной работы и успешной реализации проектов в организации. Он отвечает за планирование, контроль и координацию проектных работ, а также за внедрение и оптимизацию систем управления проектами в соответствии с бизнес-потребностями компании.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в области управления проектами не менее N лет.
— Глубокие знания методологий управления проектами (например, PMBOK, Agile, PRINCE2).
— Навыки планирования, анализа рисков и ресурсного управления.
— Умение работать с проектным ПО (например, JIRA, Trello, Microsoft Project).
— Коммуникабельность, лидерские качества и умение работать в команде.
Должностные обязанности:
— Разработка и внедрение методологии управления проектами в организации.
— Планирование и координация проектных работ с участием всех заинтересованных сторон.
— Анализ и управление рисками проектов, разработка планов реагирования на проблемы.
— Мониторинг выполнения проектов, контроль бюджета и качества исполнения.
— Внедрение систем управления проектами и обеспечение их оптимизации.
Отчетность:
Куратор системы управления проектами отчитывается перед руководством о результатах реализации проектов, представляет отчеты о выполненной работе, состоянии проектов и рисках.
Права:
Куратор системы управления проектами имеет право:
— Инициировать и реализовывать улучшения в области управления проектами.
— Привлекать необходимые ресурсы и специалистов для выполнения проектных работ.
— Принимать участие в стратегическом планировании проектной деятельности компании.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Куратор системы управления проектами несет ответственность за успешное выполнение проектов в рамках установленных сроков, бюджета и качества. Критерии эффективности включают степень выполнения проектов в соответствии с установленными планами, уровень удовлетворенности заказчиков и степень оптимизации процессов управления проектами.
