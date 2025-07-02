Должностная обязанность Курьера

Общие положения:

Курьер играет важную роль в оперативной доставке и передаче различных материальных ценностей, документации, товаров или образцов. Курьер отвечает за своевременное и безопасное доставку груза до адресата в соответствии с установленными стандартами качества обслуживания.

Квалификационные требования:

— Знание городской инфраструктуры и умение быстро оптимизировать маршрут доставки.

— Опыт вождения автомобиля или мототранспорта (при необходимости).

— Ответственное отношение к порученным обязанностям.

— Коммуникабельность и умение эффективно взаимодействовать с клиентами.

Должностные обязанности:

— Получение, упаковка и маркировка груза для доставки.

— Оптимизация маршрута доставки в соответствии с текущей транспортной ситуацией.

— Выполнение доставки груза клиентам в оговоренные сроки.

— Предоставление отчетности по выполненной доставке и передача документации при необходимости.

Отчетность:

Курьер отчитывается перед непосредственным руководителем о выполненных доставках, предоставляет отчеты о возникших проблемах или задержках, документы о получении и передаче груза.

Права:

Курьер имеет право:

— Отказаться от выполнения доставки в случае невозможности обеспечения безопасности груза или собственной безопасности.

— Предлагать улучшения в процессе доставки и оптимизации маршрутов.

— Требовать необходимой информации и документов для выполнения доставки.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Курьер несет ответственность за сохранность и своевременность доставляемого груза. Критерии эффективности включают выполнение доставок в установленные сроки, сохранность передаваемых материалов и положительную обратную связь клиентов.

