Должностные обязанности Курьер
Общие положения:
Курьер играет важную роль в оперативной доставке и передаче различных материальных ценностей, документации, товаров или образцов. Курьер отвечает за своевременное и безопасное доставку груза до адресата в соответствии с установленными стандартами качества обслуживания.
Квалификационные требования:
— Знание городской инфраструктуры и умение быстро оптимизировать маршрут доставки.
— Опыт вождения автомобиля или мототранспорта (при необходимости).
— Ответственное отношение к порученным обязанностям.
— Коммуникабельность и умение эффективно взаимодействовать с клиентами.
Должностные обязанности:
— Получение, упаковка и маркировка груза для доставки.
— Оптимизация маршрута доставки в соответствии с текущей транспортной ситуацией.
— Выполнение доставки груза клиентам в оговоренные сроки.
— Предоставление отчетности по выполненной доставке и передача документации при необходимости.
Отчетность:
Курьер отчитывается перед непосредственным руководителем о выполненных доставках, предоставляет отчеты о возникших проблемах или задержках, документы о получении и передаче груза.
Права:
Курьер имеет право:
— Отказаться от выполнения доставки в случае невозможности обеспечения безопасности груза или собственной безопасности.
— Предлагать улучшения в процессе доставки и оптимизации маршрутов.
— Требовать необходимой информации и документов для выполнения доставки.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Курьер несет ответственность за сохранность и своевременность доставляемого груза. Критерии эффективности включают выполнение доставок в установленные сроки, сохранность передаваемых материалов и положительную обратную связь клиентов.
