Должностные обязанности Курьер

Должностная обязанность Курьера

Общие положения:

Курьер играет важную роль в оперативной доставке и передаче различных материальных ценностей, документации, товаров или образцов. Курьер отвечает за своевременное и безопасное доставку груза до адресата в соответствии с установленными стандартами качества обслуживания.

Квалификационные требования:

— Знание городской инфраструктуры и умение быстро оптимизировать маршрут доставки.
— Опыт вождения автомобиля или мототранспорта (при необходимости).
— Ответственное отношение к порученным обязанностям.
— Коммуникабельность и умение эффективно взаимодействовать с клиентами.

Должностные обязанности:

— Получение, упаковка и маркировка груза для доставки.
— Оптимизация маршрута доставки в соответствии с текущей транспортной ситуацией.
— Выполнение доставки груза клиентам в оговоренные сроки.
— Предоставление отчетности по выполненной доставке и передача документации при необходимости.

Отчетность:

Курьер отчитывается перед непосредственным руководителем о выполненных доставках, предоставляет отчеты о возникших проблемах или задержках, документы о получении и передаче груза.

Права:

Курьер имеет право:
— Отказаться от выполнения доставки в случае невозможности обеспечения безопасности груза или собственной безопасности.
— Предлагать улучшения в процессе доставки и оптимизации маршрутов.
— Требовать необходимой информации и документов для выполнения доставки.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Курьер несет ответственность за сохранность и своевременность доставляемого груза. Критерии эффективности включают выполнение доставок в установленные сроки, сохранность передаваемых материалов и положительную обратную связь клиентов.

Для подбора опытного и эффективного Курьера рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе квалифицированных специалистов в области цвета поможет найти подходящего кандидата для вашего проекта. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на подбор персонала в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

