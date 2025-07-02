Общие положения Хэдхантер

Хэдхантер — специалист по активному поиску и привлечению кандидатов на ключевые и узкопрофильные позиции (middle, senior, C‑level). Обеспечивает поиск, оценку и презентацию финалистов заказчику, формирует пул талантов и поддерживает долгосрочные отношения с кандидатами. Действует в соответствии с коммерческими задачами агентства, внутренними регламентами, политиками конфиденциальности и требованиями заказчика.

Квалификационные требования Хэдхантер

Высшее образование (управление персоналом, психология, бизнес‑администрирование) или подтверждённый опыт в executive search.

Опыт в активном подборе (headhunting) от 2 лет для Middle и 4+ лет для Senior/Team Lead.

Владение инструментами поиска: LinkedIn Recruiter, Boolean‑поиск, базы резюме, X‑ray, GitHub/Dribbble/Stack Overflow для IT‑подборов.

Опыт использования ATS/CRM (SmartRecruiters, Lever, Greenhouse, HR‑CRM) и Excel/Google Sheets для аналитики.

Навыки проведения глубинных интервью, оценки компетенций и поведенческих метрик (STAR, компетентностный интервью).

Понимание методик assessment, тестирования и проверок бэкграунда.

Коммуникационные навыки: ведение переговоров, представление коммерческого предложения, навык убеждения.

Профессиональная деловая этика и соблюдение конфиденциальности данных кандидатов.

Английский язык — уровень для деловой переписки и внешнего поиска (по необходимости).

Должностные обязанности Хэдхантер

Сбор и уточнение требований к вакансии у заказчика, формирование профиля идеального кандидата.

Построение плана поиска: каналы, стратегии outreach, целевые компании и профессиональные сообщества.

Активный поиск кандидатов (прямой поиск, passive sourcing), проведение первичного скрининга и первичных интервью.

Подготовка и отправка коммерческих предложений кандидатам, ведение процесса согласования оффера.

Проведение углублённых интервью по компетенциям и культурному соответствию, использование тестов/ассессментов по необходимости.

Ведение базы кандидатов и обновление статусов в ATS/CRM, подготовка карточек финалистов для клиента.

Координация интервью кандидатов с заказчиком, обратная связь и сопровождение переговоров по условиям.

Проверка рекомендаций, бэкграунда и подтверждение ключевых данных (образование, трудовой стаж).

Формирование и предоставление заказчику коротких профильных презентаций кандидатов (headhunting packs).

Поддержание отношений с потенциальными кандидатами (talent pool, long‑term sourcing).

Участие в улучшении процессов поиска, скриптов, шаблонов сообщений и стандартов оценки.

Отчетность Хэдхантер

Хэдхантер подотчётен руководителю направления/менеджеру по подбору и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по прогрессу поиска и статусам кандидатов;

отчёты по источникам найма, KPI по откликам и конверсии в интервью;

профильные досье финалистов и рекомендации по выбору;

результаты проверки рекомендаций и отчёты по offer‑management;

аналитические отчёты по рынку талантов и конкурентам при запросе клиента.

Права Хэдхантер

Запрашивать у заказчика и внутренних команд необходимую информацию для подготовки профиля вакансии и успешного поиска.

Использовать платные инструменты поиска и подписки (LinkedIn Recruiter, базы резюме) в пределах утверждённого бюджета.

Вести переговоры и согласовывать коммерческие предложения кандидатам в рамках политики агентства.

Приостанавливать процесс подбора по вакансии при существенных несоответствиях требований или при подозрениях в недобросовестности клиента/кандидата.

Вносить предложения по оптимизации скриптов поиска, воронки подбора и KPI.

Критерии эффективности и ответственность Хэдхантер

Основные KPI: время до закрытия вакансии (Time‑to‑fill), качество кандидатов (сервис‑нейминг — % финалистов, соответствующих требованиям), конверсия отклик→интервью→оффер, retention первых 6–12 месяцев.

Примеры целевых значений: Time‑to‑fill (ключевые позиции) — ≤ 30–60 дней (в зависимости от уровня); Конверсия cold outreach → отклик ≥ 10–20%; Конверсия интервью → оффер ≥ 25–40%; Retention кандидатов (6 мес.) ≥ 85%.

Хэдхантер отвечает за корректность представленных данных, соблюдение конфиденциальности, честность в коммуникации с кандидатами и клиентами, а также за выполнение внутренних стандартов качества подбора. При нарушениях применяются меры по регламенту агентства.

Подбор Хэдхантер в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор хэдхантеров с проверкой практических навыков: кейсы по sourcing, демонстрация Boolean‑поиска, примеры успешных закрытий, оценка коммуникативных и переговорных компетенций. Оцениваем опыт работы с ATS, знание рынка вертикали и умение вести сложные сделки по привлечению топ‑талантов. Поддержка в адаптации, probation‑сопровождение и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного хэдхантера, способного закрывать ключевые и узкопрофильные вакансии, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста с проверенными кейсами, навыками активного поиска и опытом сопровождения кандидата до выхода на работу. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.