Должностные обязанности Хостес

Общие положения Хостес

Хостес — сотрудник ресторана/Café/бара, отвечающий за первичное взаимодействие с гостями: приветствие, встреча, размещение и координацию потока посетителей. Обеспечивает высокий уровень гостеприимства, аккуратное ведение бронирований и эффективную коммуникацию с обслуживающей командой. Действует в соответствии с корпоративными стандартами сервиса, внутренними регламентами и указаниями руководителя зала (менеджера ресторана).

Квалификационные требования Хостес

  • Среднее профессиональное или высшее образование; приветствуется образование в сфере гостиничного/ресторанного бизнеса.
  • Опыт работы хостес/администратором/на стойке ресепшн от 0.5–1 года приветствуется (стажировка — допустима).
  • Отличные коммуникативные навыки, вежливость, презентабельный внешний вид и уверенная речь.
  • Навыки работы с системами бронирования и POS/CRM‑системами (Resy, OpenTable, Poster, iiko и пр.).
  • Владение русским языком на высоком уровне; знание английского языка — преимущество (для международных гостей).
  • Умение работать в условиях многозадачности, стрессоустойчивость и внимательность к деталям.
  • Знание стандартов обслуживания гостей, этикета и правил комплаенса (включая возрастные проверки при необходимости).
  • Готовность к гибкому графику (вечерние смены, выходные и праздники).

Должностные обязанности Хостес

  • Встреча и приветствие гостей при входе: установка первого позитивного впечатления.
  • Приём и обработка звонков и онлайн‑бронь, подтверждение резерваций, внесение изменений.
  • Координация рассадки гостей по диапазону залов, поддержание очередности и оптимизация загрузки.
  • Поддержание порядка в зоне входа/ресепшн, контроль наличия промо‑материалов и визиток.
  • Своевременная передача информации об ожидаемых гостях официантам и менеджерам зала.
  • Осуществление встреч VIP‑гостей и гостей по предварительной договорённости.
  • Контроль ожидающих гостей: предложение ожидания у барной стойки или места ожидания.
  • Ведение журналов бронирований и отчётности по загрузке зала.
  • Решение спорных ситуаций в рамках полномочий или эскалация на менеджера зала.
  • Информирование гостей о специальных предложениях, мероприятиях и правилах заведения.
  • Участие в обучении новых сотрудников по стандартам встречи и рассадки гостей.

Отчетность Хостес

Хостес подотчётна менеджеру зала (администратору ресторана) и предоставляет:

  • ежедневные сводки по бронированиям и загрузке зала;
  • отчёты о крупных бронированиях и VIP‑визитах;
  • инцидент‑репорты по конфликтам или жалобам гостей;
  • предложения по оптимизации рассадки и улучшению сервиса.

Права Хостес

  • Запрашивать у персонала кухни и обслуживающей команды информацию о готовности столов и времени ожидания.
  • Приоритизировать рассадку в рамках утверждённых правил и бронирований.
  • Эскалировать вопросы менеджеру зала или директору ресторана при критических ситуациях.
  • Вносить предложения по изменениям в процедуру бронирования и встреч гостей.
  • Ограничивать допуск гостей в случае нарушения порядка или правил заведения с последующим информированием руководства.

Критерии эффективности и ответственность Хостес

  • Основные KPI: уровень удовлетворённости гостей (NPS/оценки), точность бронирований, время ожидания гостей, количество жалоб/инцидентов.
  • Примеры целевых значений:
    • Удовлетворённость гостей (оценка сервиса) ≥ 4.5 / 5;
    • Точность бронирований (ошибки) < 1%;
    • Среднее время ожидания рассадки ≤ 5–10 минут в пиковые часы;
    • Количество значимых жалоб в смену — 0–1 (в зависимости от объёма).
  • Хостес несёт ответственность за корректность ведения брони, вежливость и аккуратность при общении с гостями, соблюдение стандартов внешнего вида и конфиденциальности данных гостей. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними правилами и трудовым законодательством.

Подбор Хостес в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор хостес с оценкой коммуникативных навыков, презентабельности и опыта работы с системами бронирования.
  • Практическая проверка: ролевые интервью (встреча гостя, обработка брони, работа в пиковый поток).
  • Оценка языковых навыков, стрессоустойчивости и соответствия корпоративной культуре заказчика.
  • Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора хостес, которая создаст первое положительное впечатление о вашем заведении, оптимизирует поток гостей и повысит стандарт сервиса — обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Я помогу подобрать кандидата с нужной презентабельностью, навыками работы с бронированиями и клиентоориентированностью. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить