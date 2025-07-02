Общие положения Хостес

Хостес — сотрудник ресторана/Café/бара, отвечающий за первичное взаимодействие с гостями: приветствие, встреча, размещение и координацию потока посетителей. Обеспечивает высокий уровень гостеприимства, аккуратное ведение бронирований и эффективную коммуникацию с обслуживающей командой. Действует в соответствии с корпоративными стандартами сервиса, внутренними регламентами и указаниями руководителя зала (менеджера ресторана).

Квалификационные требования Хостес

Среднее профессиональное или высшее образование; приветствуется образование в сфере гостиничного/ресторанного бизнеса.

Опыт работы хостес/администратором/на стойке ресепшн от 0.5–1 года приветствуется (стажировка — допустима).

Отличные коммуникативные навыки, вежливость, презентабельный внешний вид и уверенная речь.

Навыки работы с системами бронирования и POS/CRM‑системами (Resy, OpenTable, Poster, iiko и пр.).

Владение русским языком на высоком уровне; знание английского языка — преимущество (для международных гостей).

Умение работать в условиях многозадачности, стрессоустойчивость и внимательность к деталям.

Знание стандартов обслуживания гостей, этикета и правил комплаенса (включая возрастные проверки при необходимости).

Готовность к гибкому графику (вечерние смены, выходные и праздники).

Должностные обязанности Хостес

Встреча и приветствие гостей при входе: установка первого позитивного впечатления.

Приём и обработка звонков и онлайн‑бронь, подтверждение резерваций, внесение изменений.

Координация рассадки гостей по диапазону залов, поддержание очередности и оптимизация загрузки.

Поддержание порядка в зоне входа/ресепшн, контроль наличия промо‑материалов и визиток.

Своевременная передача информации об ожидаемых гостях официантам и менеджерам зала.

Осуществление встреч VIP‑гостей и гостей по предварительной договорённости.

Контроль ожидающих гостей: предложение ожидания у барной стойки или места ожидания.

Ведение журналов бронирований и отчётности по загрузке зала.

Решение спорных ситуаций в рамках полномочий или эскалация на менеджера зала.

Информирование гостей о специальных предложениях, мероприятиях и правилах заведения.

Участие в обучении новых сотрудников по стандартам встречи и рассадки гостей.

Отчетность Хостес

Хостес подотчётна менеджеру зала (администратору ресторана) и предоставляет:

ежедневные сводки по бронированиям и загрузке зала;

отчёты о крупных бронированиях и VIP‑визитах;

инцидент‑репорты по конфликтам или жалобам гостей;

предложения по оптимизации рассадки и улучшению сервиса.

Права Хостес

Запрашивать у персонала кухни и обслуживающей команды информацию о готовности столов и времени ожидания.

Приоритизировать рассадку в рамках утверждённых правил и бронирований.

Эскалировать вопросы менеджеру зала или директору ресторана при критических ситуациях.

Вносить предложения по изменениям в процедуру бронирования и встреч гостей.

Ограничивать допуск гостей в случае нарушения порядка или правил заведения с последующим информированием руководства.

Критерии эффективности и ответственность Хостес

Основные KPI: уровень удовлетворённости гостей (NPS/оценки), точность бронирований, время ожидания гостей, количество жалоб/инцидентов.

Примеры целевых значений: Удовлетворённость гостей (оценка сервиса) ≥ 4.5 / 5; Точность бронирований (ошибки) < 1%; Среднее время ожидания рассадки ≤ 5–10 минут в пиковые часы; Количество значимых жалоб в смену — 0–1 (в зависимости от объёма).

Хостес несёт ответственность за корректность ведения брони, вежливость и аккуратность при общении с гостями, соблюдение стандартов внешнего вида и конфиденциальности данных гостей. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними правилами и трудовым законодательством.

Подбор Хостес в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор хостес с оценкой коммуникативных навыков, презентабельности и опыта работы с системами бронирования.

Практическая проверка: ролевые интервью (встреча гостя, обработка брони, работа в пиковый поток).

Оценка языковых навыков, стрессоустойчивости и соответствия корпоративной культуре заказчика.

Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора хостес, которая создаст первое положительное впечатление о вашем заведении, оптимизирует поток гостей и повысит стандарт сервиса — обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Я помогу подобрать кандидата с нужной презентабельностью, навыками работы с бронированиями и клиентоориентированностью. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.