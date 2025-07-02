Должностные обязанности Хостес
Общие положения Хостес
Хостес — сотрудник ресторана/Café/бара, отвечающий за первичное взаимодействие с гостями: приветствие, встреча, размещение и координацию потока посетителей. Обеспечивает высокий уровень гостеприимства, аккуратное ведение бронирований и эффективную коммуникацию с обслуживающей командой. Действует в соответствии с корпоративными стандартами сервиса, внутренними регламентами и указаниями руководителя зала (менеджера ресторана).
Квалификационные требования Хостес
- Среднее профессиональное или высшее образование; приветствуется образование в сфере гостиничного/ресторанного бизнеса.
- Опыт работы хостес/администратором/на стойке ресепшн от 0.5–1 года приветствуется (стажировка — допустима).
- Отличные коммуникативные навыки, вежливость, презентабельный внешний вид и уверенная речь.
- Навыки работы с системами бронирования и POS/CRM‑системами (Resy, OpenTable, Poster, iiko и пр.).
- Владение русским языком на высоком уровне; знание английского языка — преимущество (для международных гостей).
- Умение работать в условиях многозадачности, стрессоустойчивость и внимательность к деталям.
- Знание стандартов обслуживания гостей, этикета и правил комплаенса (включая возрастные проверки при необходимости).
- Готовность к гибкому графику (вечерние смены, выходные и праздники).
Должностные обязанности Хостес
- Встреча и приветствие гостей при входе: установка первого позитивного впечатления.
- Приём и обработка звонков и онлайн‑бронь, подтверждение резерваций, внесение изменений.
- Координация рассадки гостей по диапазону залов, поддержание очередности и оптимизация загрузки.
- Поддержание порядка в зоне входа/ресепшн, контроль наличия промо‑материалов и визиток.
- Своевременная передача информации об ожидаемых гостях официантам и менеджерам зала.
- Осуществление встреч VIP‑гостей и гостей по предварительной договорённости.
- Контроль ожидающих гостей: предложение ожидания у барной стойки или места ожидания.
- Ведение журналов бронирований и отчётности по загрузке зала.
- Решение спорных ситуаций в рамках полномочий или эскалация на менеджера зала.
- Информирование гостей о специальных предложениях, мероприятиях и правилах заведения.
- Участие в обучении новых сотрудников по стандартам встречи и рассадки гостей.
Отчетность Хостес
Хостес подотчётна менеджеру зала (администратору ресторана) и предоставляет:
- ежедневные сводки по бронированиям и загрузке зала;
- отчёты о крупных бронированиях и VIP‑визитах;
- инцидент‑репорты по конфликтам или жалобам гостей;
- предложения по оптимизации рассадки и улучшению сервиса.
Права Хостес
- Запрашивать у персонала кухни и обслуживающей команды информацию о готовности столов и времени ожидания.
- Приоритизировать рассадку в рамках утверждённых правил и бронирований.
- Эскалировать вопросы менеджеру зала или директору ресторана при критических ситуациях.
- Вносить предложения по изменениям в процедуру бронирования и встреч гостей.
- Ограничивать допуск гостей в случае нарушения порядка или правил заведения с последующим информированием руководства.
Критерии эффективности и ответственность Хостес
- Основные KPI: уровень удовлетворённости гостей (NPS/оценки), точность бронирований, время ожидания гостей, количество жалоб/инцидентов.
- Примеры целевых значений:
- Удовлетворённость гостей (оценка сервиса) ≥ 4.5 / 5;
- Точность бронирований (ошибки) < 1%;
- Среднее время ожидания рассадки ≤ 5–10 минут в пиковые часы;
- Количество значимых жалоб в смену — 0–1 (в зависимости от объёма).
- Хостес несёт ответственность за корректность ведения брони, вежливость и аккуратность при общении с гостями, соблюдение стандартов внешнего вида и конфиденциальности данных гостей. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними правилами и трудовым законодательством.
Подбор Хостес в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор хостес с оценкой коммуникативных навыков, презентабельности и опыта работы с системами бронирования.
- Практическая проверка: ролевые интервью (встреча гостя, обработка брони, работа в пиковый поток).
- Оценка языковых навыков, стрессоустойчивости и соответствия корпоративной культуре заказчика.
- Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора хостес, которая создаст первое положительное впечатление о вашем заведении, оптимизирует поток гостей и повысит стандарт сервиса — обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Я помогу подобрать кандидата с нужной презентабельностью, навыками работы с бронированиями и клиентоориентированностью. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.