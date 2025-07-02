Общие положения Хронометражист

Хронометражист — специалист по проведению хронометражных наблюдений и нормированию труда, отвечающий за установление нормативов времени на операционные и вспомогательные процессы, анализ трудоёмкости и подготовку предложений по оптимизации производственных процессов. Действует в соответствии с локальными регламентами, методиками нормирования труда (ГОСТы, отраслевые методики), приказами руководства и требованиями техники безопасности.

Квалификационные требования Хронометражист

Среднее профессиональное или высшее образование (организация производства, экономика труда, инженерия, управление персоналом) или эквивалентный практический опыт.

Опыт проведения хронометража и нормирования труда от 1 года (Junior/Middle); для Senior — от 3 лет.

Знание методик нормирования труда, хронометража, рабочих измерений, расчёта нормативного времени (включая поправочные коэффициенты).

Владение инструментами: хронометражные таймеры/приложения, видеозапись рабочего процесса, Excel (сводные таблицы, формулы), статистические методы анализа.

Понимание производственных процессов, эргономики и техники безопасности.

Навыки наблюдения, аккуратность, аналитическое мышление, умение работать с сотрудниками производства и руководством.

Умение оформлять регламенты, карты норм, инструкционные материалы и отчётность.

Должностные обязанности Хронометражист

Планирование и организация хронометражных наблюдений: выбор выборки, согласование с производства, подготовка бланков.

Проведение хронометража и наблюдений за операциями: фиксация времени, видео‑/фотофиксация при необходимости.

Анализ собранных данных: расчёт средних, медиан, распределений, определение потерь времени (простой, ожидание, наладка).

Разработка норм времени на операции и нормативов выработки, с учётом поправочных коэффициентов и условий труда.

Подготовка карт норм, локальных стандартов и инструкций для рабочих мест.

Внедрение и контроль выполнения утверждённых норм, сотрудничество с отделом персонала и расчётом заработной платы.

Участие в проектах по оптимизации процессов, повышению производительности и сокращению трудозатрат.

Формирование отчётности по результатам хронометража, предложений по улучшению и прогнозу экономического эффекта.

Обучение сотрудников и наставников методикам учета рабочего времени и соблюдению регламентов.

Содействие в аудите нормативной базы, пересмотре нормативов при изменении технологии или оборудования.

Соблюдение правил конфиденциальности и безопасности при сборе и обработке данных.

Отчетность Хронометражист

Хронометражист подотчётен начальнику отдела нормирования/HR или руководителю производства и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по проведённым наблюдениям и статусу задач;

отчёты по рассчитанным нормам времени и картам операций;

аналитические отчёты по трудоёмкости, выявленным потерям времени и предложенным мерам;

документы для расчёта фонда рабочего времени и планирования штата;

акты внедрения новых нормативов и оценки фактического эффекта после внедрения.

Права Хронометражист

Запрашивать у руководителей подразделений документы, доступ к рабочим местам и информацию, необходимую для хронометража.

Временно приостанавливать наблюдения или изменять график работ для корректного проведения замеров (с согласованием).

Предлагать и инициировать изменения в нормах труда, технологических картах и инструкциях.

Требовать оказания содействия от сотрудников производства и службы персонала при сборе данных.

Участвовать в рабочих группах по оптимизации процессов и внедрению изменений.

Критерии эффективности и ответственность Хронометражист

Основные KPI: точность и релевантность разработанных норм, скорость подготовки нормативов, процент внедрённых предложений по оптимизации, экономический эффект от изменений.

Примеры целевых значений: Время разработки и утверждения нормы — ≤ 2–3 рабочих дня для типовой операции; Доля нормативов, подтверждённых практикой через 3 мес. — ≥ 90%; Реальное сокращение трудозатрат после внедрения инициатив — ≥ 5–15% (в зависимости от задачи); Количество обработанных операций в месяц — 20–50 (в зависимости от сложности).

Хронометражист несёт ответственность за корректность методики измерений, объективность данных, достоверность расчётов норм и своевременность отчётности. За искажение данных, нарушение регламентов или несоблюдение техники безопасности применяются дисциплинарные меры согласно внутренним правилам.

