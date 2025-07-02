Должностные обязанности Хронометражист

Общие положения Хронометражист

Хронометражист — специалист по проведению хронометражных наблюдений и нормированию труда, отвечающий за установление нормативов времени на операционные и вспомогательные процессы, анализ трудоёмкости и подготовку предложений по оптимизации производственных процессов. Действует в соответствии с локальными регламентами, методиками нормирования труда (ГОСТы, отраслевые методики), приказами руководства и требованиями техники безопасности.

Квалификационные требования Хронометражист

  • Среднее профессиональное или высшее образование (организация производства, экономика труда, инженерия, управление персоналом) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт проведения хронометража и нормирования труда от 1 года (Junior/Middle); для Senior — от 3 лет.
  • Знание методик нормирования труда, хронометража, рабочих измерений, расчёта нормативного времени (включая поправочные коэффициенты).
  • Владение инструментами: хронометражные таймеры/приложения, видеозапись рабочего процесса, Excel (сводные таблицы, формулы), статистические методы анализа.
  • Понимание производственных процессов, эргономики и техники безопасности.
  • Навыки наблюдения, аккуратность, аналитическое мышление, умение работать с сотрудниками производства и руководством.
  • Умение оформлять регламенты, карты норм, инструкционные материалы и отчётность.

Должностные обязанности Хронометражист

  • Планирование и организация хронометражных наблюдений: выбор выборки, согласование с производства, подготовка бланков.
  • Проведение хронометража и наблюдений за операциями: фиксация времени, видео‑/фотофиксация при необходимости.
  • Анализ собранных данных: расчёт средних, медиан, распределений, определение потерь времени (простой, ожидание, наладка).
  • Разработка норм времени на операции и нормативов выработки, с учётом поправочных коэффициентов и условий труда.
  • Подготовка карт норм, локальных стандартов и инструкций для рабочих мест.
  • Внедрение и контроль выполнения утверждённых норм, сотрудничество с отделом персонала и расчётом заработной платы.
  • Участие в проектах по оптимизации процессов, повышению производительности и сокращению трудозатрат.
  • Формирование отчётности по результатам хронометража, предложений по улучшению и прогнозу экономического эффекта.
  • Обучение сотрудников и наставников методикам учета рабочего времени и соблюдению регламентов.
  • Содействие в аудите нормативной базы, пересмотре нормативов при изменении технологии или оборудования.
  • Соблюдение правил конфиденциальности и безопасности при сборе и обработке данных.

Отчетность Хронометражист

Хронометражист подотчётен начальнику отдела нормирования/HR или руководителю производства и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по проведённым наблюдениям и статусу задач;
  • отчёты по рассчитанным нормам времени и картам операций;
  • аналитические отчёты по трудоёмкости, выявленным потерям времени и предложенным мерам;
  • документы для расчёта фонда рабочего времени и планирования штата;
  • акты внедрения новых нормативов и оценки фактического эффекта после внедрения.

Права Хронометражист

  • Запрашивать у руководителей подразделений документы, доступ к рабочим местам и информацию, необходимую для хронометража.
  • Временно приостанавливать наблюдения или изменять график работ для корректного проведения замеров (с согласованием).
  • Предлагать и инициировать изменения в нормах труда, технологических картах и инструкциях.
  • Требовать оказания содействия от сотрудников производства и службы персонала при сборе данных.
  • Участвовать в рабочих группах по оптимизации процессов и внедрению изменений.

Критерии эффективности и ответственность Хронометражист

  • Основные KPI: точность и релевантность разработанных норм, скорость подготовки нормативов, процент внедрённых предложений по оптимизации, экономический эффект от изменений.
  • Примеры целевых значений:
    • Время разработки и утверждения нормы — ≤ 2–3 рабочих дня для типовой операции;
    • Доля нормативов, подтверждённых практикой через 3 мес. — ≥ 90%;
    • Реальное сокращение трудозатрат после внедрения инициатив — ≥ 5–15% (в зависимости от задачи);
    • Количество обработанных операций в месяц — 20–50 (в зависимости от сложности).
  • Хронометражист несёт ответственность за корректность методики измерений, объективность данных, достоверность расчётов норм и своевременность отчётности. За искажение данных, нарушение регламентов или несоблюдение техники безопасности применяются дисциплинарные меры согласно внутренним правилам.

Подбор Хронометражист в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор хронометражистов с практической проверкой: выполнение кейса по хронометражу, анализ данных, расчёт норм.
  • Оценка знаний методик нормирования труда (ГОСТы, отраслевые стандарты) и навыков работы с инструментами (Excel, ПО для тайм‑стади).
  • Проверка опыта внедрения норм и взаимодействия с производством, оценка коммуникативных и аналитических компетенций.
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора хронометражиста, способного корректно замерять трудозатраты, формировать надёжные нормативы и повышать производительность ваших процессов, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Я помогу подобрать кандидата с нужной методической подготовкой и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить