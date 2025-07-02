Должностные обязанности Хронометражист
Общие положения Хронометражист
Хронометражист — специалист по проведению хронометражных наблюдений и нормированию труда, отвечающий за установление нормативов времени на операционные и вспомогательные процессы, анализ трудоёмкости и подготовку предложений по оптимизации производственных процессов. Действует в соответствии с локальными регламентами, методиками нормирования труда (ГОСТы, отраслевые методики), приказами руководства и требованиями техники безопасности.
Квалификационные требования Хронометражист
- Среднее профессиональное или высшее образование (организация производства, экономика труда, инженерия, управление персоналом) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт проведения хронометража и нормирования труда от 1 года (Junior/Middle); для Senior — от 3 лет.
- Знание методик нормирования труда, хронометража, рабочих измерений, расчёта нормативного времени (включая поправочные коэффициенты).
- Владение инструментами: хронометражные таймеры/приложения, видеозапись рабочего процесса, Excel (сводные таблицы, формулы), статистические методы анализа.
- Понимание производственных процессов, эргономики и техники безопасности.
- Навыки наблюдения, аккуратность, аналитическое мышление, умение работать с сотрудниками производства и руководством.
- Умение оформлять регламенты, карты норм, инструкционные материалы и отчётность.
Должностные обязанности Хронометражист
- Планирование и организация хронометражных наблюдений: выбор выборки, согласование с производства, подготовка бланков.
- Проведение хронометража и наблюдений за операциями: фиксация времени, видео‑/фотофиксация при необходимости.
- Анализ собранных данных: расчёт средних, медиан, распределений, определение потерь времени (простой, ожидание, наладка).
- Разработка норм времени на операции и нормативов выработки, с учётом поправочных коэффициентов и условий труда.
- Подготовка карт норм, локальных стандартов и инструкций для рабочих мест.
- Внедрение и контроль выполнения утверждённых норм, сотрудничество с отделом персонала и расчётом заработной платы.
- Участие в проектах по оптимизации процессов, повышению производительности и сокращению трудозатрат.
- Формирование отчётности по результатам хронометража, предложений по улучшению и прогнозу экономического эффекта.
- Обучение сотрудников и наставников методикам учета рабочего времени и соблюдению регламентов.
- Содействие в аудите нормативной базы, пересмотре нормативов при изменении технологии или оборудования.
- Соблюдение правил конфиденциальности и безопасности при сборе и обработке данных.
Отчетность Хронометражист
Хронометражист подотчётен начальнику отдела нормирования/HR или руководителю производства и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по проведённым наблюдениям и статусу задач;
- отчёты по рассчитанным нормам времени и картам операций;
- аналитические отчёты по трудоёмкости, выявленным потерям времени и предложенным мерам;
- документы для расчёта фонда рабочего времени и планирования штата;
- акты внедрения новых нормативов и оценки фактического эффекта после внедрения.
Права Хронометражист
- Запрашивать у руководителей подразделений документы, доступ к рабочим местам и информацию, необходимую для хронометража.
- Временно приостанавливать наблюдения или изменять график работ для корректного проведения замеров (с согласованием).
- Предлагать и инициировать изменения в нормах труда, технологических картах и инструкциях.
- Требовать оказания содействия от сотрудников производства и службы персонала при сборе данных.
- Участвовать в рабочих группах по оптимизации процессов и внедрению изменений.
Критерии эффективности и ответственность Хронометражист
- Основные KPI: точность и релевантность разработанных норм, скорость подготовки нормативов, процент внедрённых предложений по оптимизации, экономический эффект от изменений.
- Примеры целевых значений:
- Время разработки и утверждения нормы — ≤ 2–3 рабочих дня для типовой операции;
- Доля нормативов, подтверждённых практикой через 3 мес. — ≥ 90%;
- Реальное сокращение трудозатрат после внедрения инициатив — ≥ 5–15% (в зависимости от задачи);
- Количество обработанных операций в месяц — 20–50 (в зависимости от сложности).
- Хронометражист несёт ответственность за корректность методики измерений, объективность данных, достоверность расчётов норм и своевременность отчётности. За искажение данных, нарушение регламентов или несоблюдение техники безопасности применяются дисциплинарные меры согласно внутренним правилам.
Подбор Хронометражист в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор хронометражистов с практической проверкой: выполнение кейса по хронометражу, анализ данных, расчёт норм.
- Оценка знаний методик нормирования труда (ГОСТы, отраслевые стандарты) и навыков работы с инструментами (Excel, ПО для тайм‑стади).
- Проверка опыта внедрения норм и взаимодействия с производством, оценка коммуникативных и аналитических компетенций.
- Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора хронометражиста, способного корректно замерять трудозатраты, формировать надёжные нормативы и повышать производительность ваших процессов, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Я помогу подобрать кандидата с нужной методической подготовкой и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.