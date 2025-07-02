Должностные обязанности Художественный редактор

Общие положения Художественный редактор

Художественный редактор — специалист, отвечающий за визуальную редактуру и подготовку графических материалов для печати и цифровых каналов. Обеспечивает соблюдение брендбука, единый стиль контента, высокое качество макетов, изображений и иллюстраций. Работает в рамках маркетинговой и креативной стратегии компании, взаимодействует с дизайнерами, верстальщиками, маркетологами и подрядчиками.

Квалификационные требования Художественный редактор

  • Высшее образование в области графического дизайна, художественного образования, визуальных коммуникаций или эквивалент практического опыта.
  • Опыт работы на позиции художественного редактора, арт‑редактора или старшего дизайнера от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
  • Владение профессиональными инструментами: Adobe PhotoshopAdobe\ PhotoshopAdobe Photoshop, Adobe IllustratorAdobe\ IllustratorAdobe Illustrator, Adobe InDesignAdobe\ InDesignAdobe InDesign, FigmaFigmaFigma, базово — Affinity DesignerAffinity\ DesignerAffinity Designer или аналог.
  • Опыт ретуши и колористики изображений, подготовка файлов к печати (CMYK, обрезные и резервные линии, кроп‑марки).
  • Знание типографики, композиции, цветовой теории, принципов верстки и препресс‑стандартов.
  • Навыки работы с векторной графикой, адаптивной версткой макетов для digital и соцсетей.
  • Понимание брендбука и умение контролировать соответствие материалов бренд‑стандартам.
  • Умение организовать и вести взаимодействие с внешними иллюстраторами, фотографами и полиграфическими подрядчиками.
  • Навыки работы с системами управления контентом (CMS) и базовыми инструментами для передачи макетов (PDF/X, TIFF, SVG).
  • Внимательность к деталям, креативность, способность работать в условиях многозадачности и кратких сроков.
  • Желательно: опыт руководства небольшой командой дизайнеров или координации фрилансеров, знание английского на уровне чтения профессиональной документации.

Должностные обязанности Художественный редактор

  • Визуальная редактура материалов: ретушь фото, корректировка цветов, подготовка иллюстраций и адаптация изображений под разные каналы.
  • Подготовка макетов для печати и digital: создание и проверка PDF/X, верстка листовок, брошюр, наружной рекламы, баннеров, презентаций.
  • Контроль соблюдения брендбука: проверка логотипов, шрифтов, цветовых схем и визуальных стандартов.
  • Координация работы дизайнеров, иллюстраторов и фотографов: постановка задач, прием материалов, контроль сроков и качества.
  • Проверка исходных материалов от подрядчиков и внесение правок до готового к производству файла.
  • Оптимизация изображений для веба и соцсетей, подготовка адаптивных версий (mobile/desktop).
  • Поддержка маркетинговых и продуктовых команд в создании визуального контента, участие в креативных брифингах.
  • Подготовка технических заданий для полиграфии и контроль допечатной подготовки (proofing).
  • Ведение библиотеки графических ресурсов (assets), метаданных и лицензий на изображения.
  • Внедрение и поддержание процессов контроля качества (checklist для верстки, контроль цветопередачи).
  • Участие в составлении смет и оценки трудоёмкости дизайн‑задач при взаимодействии с подрядчиками.

Отчетность Художественный редактор

Художественный редактор подотчётен руководителю отдела маркетинга/креативному директору и предоставляет:

  • еженедельные/ежемесячные сводки по статусу визуальных задач и готовности материалов;
  • отчёты по допечатной подготовке и согласованию с полиграфией;
  • реестры утверждённых макетов и изменений в брендбуке;
  • акты выполненных работ с подрядчиками и отчёты по бюджетам (если применимо);
  • post‑mortem по проблемам с цветопередачей/качество печати.

Права Художественный редактор

  • Запрашивать у команд (маркетинг, продукт, PR) материалы и данные, необходимые для подготовки визуального контента.
  • Останавливать прием материалов к печати или выпуск в эфир при выявлении критических несоответствий стандартам качества или брендбуку.
  • Выбирать подрядчиков для допечатной подготовки и согласовывать технические требования в рамках бюджета.
  • Вносить предложения по улучшению брендбука, шаблонов и регламентов подготовки материалов.
  • Делегировать задачи и координировать работу фрилансеров/младших дизайнеров в рамках полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Художественный редактор

  • Основные KPI: качество макетов (количество исправлений после отправки в печать), своевременность поставки визуального контента, соответствие бренд‑стандартам, удовлетворённость внутренних клиентов.
  • Примеры целевых значений: 
    • Процент возвратов макетов к доработке после отправки в печать ≤ 3%;
    • Срок подготовки макетов для типичных материалов ≤ 48 часов (внутренний SLA);
    • Уровень соответствия брендбуку (по аудиту) ≥ 95%;
    • Снижение расходов на переработку печатной продукции ≥ 10% за год.
  • Художественный редактор несёт ответственность за корректность цветопередачи, полноту файла для печати, соблюдение авторских прав и лицензий, а также за своевременную доставку материалов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам.

Подбор Художественный редактор в кадровом агентстве «ФАВОРИТ»

  • Поиск и подбор художественных редакторов с проверкой практических навыков: тестовые задания по ретуши, подготовке макета для печати и адаптации в digital.
  • Оценка знания препресс‑процессов, типографики и работы с цветовыми профилями (ICC).
  • Проверка портфолио на предмет разнообразия каналов (печать, веб, соцсети) и соответствия бренд‑стандартам.
  • Оценка коммуникативных навыков и опыта координации подрядчиков.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора художественного редактора, который обеспечит высокое качество визуального контента, соблюдение бренд‑стандартов и бесперебойную подготовку макетов для печати и digital, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать кандидата с нужным стеком инструментов, опытом и сильным портфолио. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

