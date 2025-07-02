Должностные обязанности Художественный редактор
Общие положения Художественный редактор
Художественный редактор — специалист, отвечающий за визуальную редактуру и подготовку графических материалов для печати и цифровых каналов. Обеспечивает соблюдение брендбука, единый стиль контента, высокое качество макетов, изображений и иллюстраций. Работает в рамках маркетинговой и креативной стратегии компании, взаимодействует с дизайнерами, верстальщиками, маркетологами и подрядчиками.
Квалификационные требования Художественный редактор
- Высшее образование в области графического дизайна, художественного образования, визуальных коммуникаций или эквивалент практического опыта.
- Опыт работы на позиции художественного редактора, арт‑редактора или старшего дизайнера от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
- Владение профессиональными инструментами: Adobe PhotoshopAdobe\ PhotoshopAdobe Photoshop, Adobe IllustratorAdobe\ IllustratorAdobe Illustrator, Adobe InDesignAdobe\ InDesignAdobe InDesign, FigmaFigmaFigma, базово — Affinity DesignerAffinity\ DesignerAffinity Designer или аналог.
- Опыт ретуши и колористики изображений, подготовка файлов к печати (CMYK, обрезные и резервные линии, кроп‑марки).
- Знание типографики, композиции, цветовой теории, принципов верстки и препресс‑стандартов.
- Навыки работы с векторной графикой, адаптивной версткой макетов для digital и соцсетей.
- Понимание брендбука и умение контролировать соответствие материалов бренд‑стандартам.
- Умение организовать и вести взаимодействие с внешними иллюстраторами, фотографами и полиграфическими подрядчиками.
- Навыки работы с системами управления контентом (CMS) и базовыми инструментами для передачи макетов (PDF/X, TIFF, SVG).
- Внимательность к деталям, креативность, способность работать в условиях многозадачности и кратких сроков.
- Желательно: опыт руководства небольшой командой дизайнеров или координации фрилансеров, знание английского на уровне чтения профессиональной документации.
Должностные обязанности Художественный редактор
- Визуальная редактура материалов: ретушь фото, корректировка цветов, подготовка иллюстраций и адаптация изображений под разные каналы.
- Подготовка макетов для печати и digital: создание и проверка PDF/X, верстка листовок, брошюр, наружной рекламы, баннеров, презентаций.
- Контроль соблюдения брендбука: проверка логотипов, шрифтов, цветовых схем и визуальных стандартов.
- Координация работы дизайнеров, иллюстраторов и фотографов: постановка задач, прием материалов, контроль сроков и качества.
- Проверка исходных материалов от подрядчиков и внесение правок до готового к производству файла.
- Оптимизация изображений для веба и соцсетей, подготовка адаптивных версий (mobile/desktop).
- Поддержка маркетинговых и продуктовых команд в создании визуального контента, участие в креативных брифингах.
- Подготовка технических заданий для полиграфии и контроль допечатной подготовки (proofing).
- Ведение библиотеки графических ресурсов (assets), метаданных и лицензий на изображения.
- Внедрение и поддержание процессов контроля качества (checklist для верстки, контроль цветопередачи).
- Участие в составлении смет и оценки трудоёмкости дизайн‑задач при взаимодействии с подрядчиками.
Отчетность Художественный редактор
Художественный редактор подотчётен руководителю отдела маркетинга/креативному директору и предоставляет:
- еженедельные/ежемесячные сводки по статусу визуальных задач и готовности материалов;
- отчёты по допечатной подготовке и согласованию с полиграфией;
- реестры утверждённых макетов и изменений в брендбуке;
- акты выполненных работ с подрядчиками и отчёты по бюджетам (если применимо);
- post‑mortem по проблемам с цветопередачей/качество печати.
Права Художественный редактор
- Запрашивать у команд (маркетинг, продукт, PR) материалы и данные, необходимые для подготовки визуального контента.
- Останавливать прием материалов к печати или выпуск в эфир при выявлении критических несоответствий стандартам качества или брендбуку.
- Выбирать подрядчиков для допечатной подготовки и согласовывать технические требования в рамках бюджета.
- Вносить предложения по улучшению брендбука, шаблонов и регламентов подготовки материалов.
- Делегировать задачи и координировать работу фрилансеров/младших дизайнеров в рамках полномочий.
Критерии эффективности и ответственность Художественный редактор
- Основные KPI: качество макетов (количество исправлений после отправки в печать), своевременность поставки визуального контента, соответствие бренд‑стандартам, удовлетворённость внутренних клиентов.
- Примеры целевых значений:
- Процент возвратов макетов к доработке после отправки в печать ≤ 3%;
- Срок подготовки макетов для типичных материалов ≤ 48 часов (внутренний SLA);
- Уровень соответствия брендбуку (по аудиту) ≥ 95%;
- Снижение расходов на переработку печатной продукции ≥ 10% за год.
- Художественный редактор несёт ответственность за корректность цветопередачи, полноту файла для печати, соблюдение авторских прав и лицензий, а также за своевременную доставку материалов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам.
