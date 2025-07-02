Общие положения Художественный редактор

Художественный редактор — специалист, отвечающий за визуальную редактуру и подготовку графических материалов для печати и цифровых каналов. Обеспечивает соблюдение брендбука, единый стиль контента, высокое качество макетов, изображений и иллюстраций. Работает в рамках маркетинговой и креативной стратегии компании, взаимодействует с дизайнерами, верстальщиками, маркетологами и подрядчиками.

Квалификационные требования Художественный редактор

Высшее образование в области графического дизайна, художественного образования, визуальных коммуникаций или эквивалент практического опыта.

Опыт работы на позиции художественного редактора, арт‑редактора или старшего дизайнера от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).

Владение профессиональными инструментами: Adobe PhotoshopAdobe\ PhotoshopAdobe Photoshop, Adobe IllustratorAdobe\ IllustratorAdobe Illustrator, Adobe InDesignAdobe\ InDesignAdobe InDesign, FigmaFigmaFigma, базово — Affinity DesignerAffinity\ DesignerAffinity Designer или аналог.

Опыт ретуши и колористики изображений, подготовка файлов к печати (CMYK, обрезные и резервные линии, кроп‑марки).

Знание типографики, композиции, цветовой теории, принципов верстки и препресс‑стандартов.

Навыки работы с векторной графикой, адаптивной версткой макетов для digital и соцсетей.

Понимание брендбука и умение контролировать соответствие материалов бренд‑стандартам.

Умение организовать и вести взаимодействие с внешними иллюстраторами, фотографами и полиграфическими подрядчиками.

Навыки работы с системами управления контентом (CMS) и базовыми инструментами для передачи макетов (PDF/X, TIFF, SVG).

Внимательность к деталям, креативность, способность работать в условиях многозадачности и кратких сроков.

Желательно: опыт руководства небольшой командой дизайнеров или координации фрилансеров, знание английского на уровне чтения профессиональной документации.

Должностные обязанности Художественный редактор

Визуальная редактура материалов: ретушь фото, корректировка цветов, подготовка иллюстраций и адаптация изображений под разные каналы.

Подготовка макетов для печати и digital: создание и проверка PDF/X, верстка листовок, брошюр, наружной рекламы, баннеров, презентаций.

Контроль соблюдения брендбука: проверка логотипов, шрифтов, цветовых схем и визуальных стандартов.

Координация работы дизайнеров, иллюстраторов и фотографов: постановка задач, прием материалов, контроль сроков и качества.

Проверка исходных материалов от подрядчиков и внесение правок до готового к производству файла.

Оптимизация изображений для веба и соцсетей, подготовка адаптивных версий (mobile/desktop).

Поддержка маркетинговых и продуктовых команд в создании визуального контента, участие в креативных брифингах.

Подготовка технических заданий для полиграфии и контроль допечатной подготовки (proofing).

Ведение библиотеки графических ресурсов (assets), метаданных и лицензий на изображения.

Внедрение и поддержание процессов контроля качества (checklist для верстки, контроль цветопередачи).

Участие в составлении смет и оценки трудоёмкости дизайн‑задач при взаимодействии с подрядчиками.

Отчетность Художественный редактор

Художественный редактор подотчётен руководителю отдела маркетинга/креативному директору и предоставляет:

еженедельные/ежемесячные сводки по статусу визуальных задач и готовности материалов;

отчёты по допечатной подготовке и согласованию с полиграфией;

реестры утверждённых макетов и изменений в брендбуке;

акты выполненных работ с подрядчиками и отчёты по бюджетам (если применимо);

post‑mortem по проблемам с цветопередачей/качество печати.

Права Художественный редактор

Запрашивать у команд (маркетинг, продукт, PR) материалы и данные, необходимые для подготовки визуального контента.

Останавливать прием материалов к печати или выпуск в эфир при выявлении критических несоответствий стандартам качества или брендбуку.

Выбирать подрядчиков для допечатной подготовки и согласовывать технические требования в рамках бюджета.

Вносить предложения по улучшению брендбука, шаблонов и регламентов подготовки материалов.

Делегировать задачи и координировать работу фрилансеров/младших дизайнеров в рамках полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Художественный редактор

Основные KPI: качество макетов (количество исправлений после отправки в печать), своевременность поставки визуального контента, соответствие бренд‑стандартам, удовлетворённость внутренних клиентов.

Примеры целевых значений: Процент возвратов макетов к доработке после отправки в печать ≤ 3%; Срок подготовки макетов для типичных материалов ≤ 48 часов (внутренний SLA); Уровень соответствия брендбуку (по аудиту) ≥ 95%; Снижение расходов на переработку печатной продукции ≥ 10% за год.

Художественный редактор несёт ответственность за корректность цветопередачи, полноту файла для печати, соблюдение авторских прав и лицензий, а также за своевременную доставку материалов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам.

