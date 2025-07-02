Должностные обязанности Художник

Общие положения Художника

Художник — специалист, занимающийся созданием визуального контента: иллюстраций, концепт‑артов, оформительских работ, графических и живописных материалов для печати, веба, рекламы и медиа. Отвечает за художественную концепцию, визуальную подачу, качество исполнения и соответствие бренд‑гайдам или техническим требованиям проекта. Действует в рамках задач арт‑директора, руководителя проекта или заказчика и соблюдает сроки и стандарты качества.

Квалификационные требования Художника

  • Профессиональное образование в области изобразительного искусства, графического дизайна, иллюстрации или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы художником/иллюстратором от 1–2 лет (Junior/Middle) и 3+ лет для Senior; портфолио обязательное.
  • Владеет техниками: традиционная живопись, графика, цифровая живопись (Photoshop, Procreate, Krita) — в зависимости от специализации.
  • Навыки работы с векторной графикой (Illustrator), версткой для печати и подготовки макетов (CMYK, bleed, DPI).
  • Знание композиции, анатомии, перспективы, теории цвета, типографии и принципов визуального сторителлинга.
  • Опыт создания концепт‑артов, персонажей, бэкграундов, иллюстраций для книг, рекламы, игр или анимации — по направлению вакансии.
  • Навыки работы с 3D‑базой (Blender, ZBrush) — преимущество для концепт‑артистов и художников персонажей.
  • Умение работать по брифу, вести правки, соблюдать дедлайны и стандарты бренда.
  • Коммуникабельность, креативность, внимательность к деталям, способность к самообучению.
  • Опыт участия в выставках, публикациях или наличие коммерческих кейсов — преимущество.

Должностные обязанности Художника

  • Создание оригинальных иллюстраций, концепт‑артов, макетов и декоративных элементов в соответствии с брифом.
  • Подготовка графических материалов для печати и цифрового использования: корректные форматы, профили цвета и техтребования.
  • Разработка визуальной концепции проектов совместно с арт‑директором и командой: moodboard, эскизы, финальные варианты.
  • Корректировка работ по отзывам заказчика/арт‑директора, ведение истории правок и версий.
  • Соблюдение единого стилевого решения и бренд‑гайдов, поддержание качества и эстетики контента.
  • Взаимодействие с дизайнерами, иллюстраторами, аниматорами и продюсерами для интеграции арта в продукт.
  • Подготовка и передача исходников (PSD, AI, TIFF, PNG и т.д.) с организованными слоями и метаданными.
  • Ведение и обновление профессионального портфолио, участие в арт‑ревью и крэитивах команды.
  • Участие в тестировании визуальных решений на пользователях/фокус‑группах при необходимости.
  • Обеспечение авторских прав и корректное оформление прав на использованные референсы/стоки.

Отчетность Художника

Художник подотчётен арт‑директору, руководителю проекта или продюсеру и предоставляет:

  • промежуточные отчёты по стадии исполнения (скетчи → прорисовка → финал);
  • финальные файлы и чек‑лист соответствия техзаданию;
  • отчёты по времени исполнения задач (time‑tracking) и отклонениям от плана;
  • документ по использованию внешних ресурсов (стоки, референсы) и лицензионным соглашениям.

Права Художника

  • Запрашивать у руководителя проекта и заказчика необходимую информацию, референсы и правки для корректного выполнения задач.
  • Инициировать изменения визуальной концепции при наличии обоснований и согласовать их с арт‑директором.
  • Отказывать в выполнении работ с нарушением авторских прав или неэтичным содержанием и требовать переработки техзадания.
  • Использовать служебные ресурсы (программное обеспечение, графические планшеты, стоки) в рамках бюджета и правил компании.
  • Предлагать кандидатов на аутсорс и подряд для выполнения специализированных задач (при согласовании).

Критерии эффективности и ответственность Художника

  • Основные KPI: качество и соответствие визуала брифу, соблюдение дедлайнов, количество итераций правок, качество финальных исходников, удовлетворённость заказчика/арт‑директора.
  • Примеры целевых значений:
    • Соблюдение сроков (TAT по задачам) — ≥ 95%;
    • Количество итераций до утверждения — ≤ 2–3 (в зависимости от сложности);
    • Оценка удовлетворённости заказчика (NPS/оценка) — ≥ 4/5;
    • Соответствие тех.требованиям при первом рендере — ≥ 90%.
  • Художник несёт ответственность за оригинальность работ, корректность оформления исходников, соблюдение авторских и лицензионных требований, а также за своевременное исполнение задач. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Художника в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор художников с проверкой практических навыков: анализ портфолио, тестовое задание по профилю (иллюстрация, концепт‑арт, оформление), проверка владения софтом и подготовка исходников.

  • Оценка художественных компетенций: композиция, цвет, анатомия, стилистическая гибкость.
  • Оценка коммерческого опыта: работа по брифу, взаимодействие с заказчиками, выполнение сроков.
  • Поиск кандидатов под специфические задачи: издательства, гейм‑студии, рекламные агентства, in‑house команды.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора художника, способного создать выразительный визуал под ваш бренд или проект (иллюстрации, концепт‑арт, оформление печати и digital), обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать кандидата с релевантным портфолио, техническими навыками и опытом работы в нужном формате. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

