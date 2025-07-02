Общие положения Художника

Художник — специалист, занимающийся созданием визуального контента: иллюстраций, концепт‑артов, оформительских работ, графических и живописных материалов для печати, веба, рекламы и медиа. Отвечает за художественную концепцию, визуальную подачу, качество исполнения и соответствие бренд‑гайдам или техническим требованиям проекта. Действует в рамках задач арт‑директора, руководителя проекта или заказчика и соблюдает сроки и стандарты качества.

Квалификационные требования Художника

Профессиональное образование в области изобразительного искусства, графического дизайна, иллюстрации или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы художником/иллюстратором от 1–2 лет (Junior/Middle) и 3+ лет для Senior; портфолио обязательное.

Владеет техниками: традиционная живопись, графика, цифровая живопись (Photoshop, Procreate, Krita) — в зависимости от специализации.

Навыки работы с векторной графикой (Illustrator), версткой для печати и подготовки макетов (CMYK, bleed, DPI).

Знание композиции, анатомии, перспективы, теории цвета, типографии и принципов визуального сторителлинга.

Опыт создания концепт‑артов, персонажей, бэкграундов, иллюстраций для книг, рекламы, игр или анимации — по направлению вакансии.

Навыки работы с 3D‑базой (Blender, ZBrush) — преимущество для концепт‑артистов и художников персонажей.

Умение работать по брифу, вести правки, соблюдать дедлайны и стандарты бренда.

Коммуникабельность, креативность, внимательность к деталям, способность к самообучению.

Опыт участия в выставках, публикациях или наличие коммерческих кейсов — преимущество.

Должностные обязанности Художника

Создание оригинальных иллюстраций, концепт‑артов, макетов и декоративных элементов в соответствии с брифом.

Подготовка графических материалов для печати и цифрового использования: корректные форматы, профили цвета и техтребования.

Разработка визуальной концепции проектов совместно с арт‑директором и командой: moodboard, эскизы, финальные варианты.

Корректировка работ по отзывам заказчика/арт‑директора, ведение истории правок и версий.

Соблюдение единого стилевого решения и бренд‑гайдов, поддержание качества и эстетики контента.

Взаимодействие с дизайнерами, иллюстраторами, аниматорами и продюсерами для интеграции арта в продукт.

Подготовка и передача исходников (PSD, AI, TIFF, PNG и т.д.) с организованными слоями и метаданными.

Ведение и обновление профессионального портфолио, участие в арт‑ревью и крэитивах команды.

Участие в тестировании визуальных решений на пользователях/фокус‑группах при необходимости.

Обеспечение авторских прав и корректное оформление прав на использованные референсы/стоки.

Отчетность Художника

Художник подотчётен арт‑директору, руководителю проекта или продюсеру и предоставляет:

промежуточные отчёты по стадии исполнения (скетчи → прорисовка → финал);

финальные файлы и чек‑лист соответствия техзаданию;

отчёты по времени исполнения задач (time‑tracking) и отклонениям от плана;

документ по использованию внешних ресурсов (стоки, референсы) и лицензионным соглашениям.

Права Художника

Запрашивать у руководителя проекта и заказчика необходимую информацию, референсы и правки для корректного выполнения задач.

Инициировать изменения визуальной концепции при наличии обоснований и согласовать их с арт‑директором.

Отказывать в выполнении работ с нарушением авторских прав или неэтичным содержанием и требовать переработки техзадания.

Использовать служебные ресурсы (программное обеспечение, графические планшеты, стоки) в рамках бюджета и правил компании.

Предлагать кандидатов на аутсорс и подряд для выполнения специализированных задач (при согласовании).

Критерии эффективности и ответственность Художника

Основные KPI: качество и соответствие визуала брифу, соблюдение дедлайнов, количество итераций правок, качество финальных исходников, удовлетворённость заказчика/арт‑директора.

Примеры целевых значений: Соблюдение сроков (TAT по задачам) — ≥ 95%; Количество итераций до утверждения — ≤ 2–3 (в зависимости от сложности); Оценка удовлетворённости заказчика (NPS/оценка) — ≥ 4/5; Соответствие тех.требованиям при первом рендере — ≥ 90%.

Художник несёт ответственность за оригинальность работ, корректность оформления исходников, соблюдение авторских и лицензионных требований, а также за своевременное исполнение задач. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

