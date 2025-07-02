Должностные обязанности Художник-фотограф
Общие положения Художник‑фотограф
Художник‑фотограф — творческий специалист, отвечающий за создание визуального контента высокого художественного и коммерческого уровня: художественные и коммерческие фотопроекты, портреты, рекламные кампании, фэшн‑съёмки и арт‑проекты. Обеспечивает концептуальную разработку идей, техническую реализацию съёмочного процесса и качественную пост‑обработку изображений. Действует в соответствии с брифом заказчика, внутренними регламентами фотостудии и требованиями к авторским правам и использованию образов.
Квалификационные требования Художник‑фотограф
- Профессиональное образование в области фотографии, искусств, дизайна или подтверждённый портфолио‑опыт.
- Опыт работы фотографом (художественная/коммерческая) от 2 лет (Middle) и 4+ лет для Senior.
- Сильное портфолио, демонстрирующее владение композицией, светом, цветом и стилем в художественной и коммерческой съёмке.
- Владение техническим оборудованием: зеркальные/беззеркальные камеры, объективы, студийное и выездное световое оборудование, вспышки, триподы.
- Навыки постановочного света (студийный и естественный свет), работа с моделями и стилистами.
- Опыт пост‑обработки и ретуши: Adobe Photoshop, Lightroom, Capture One; базовые навыки цветокоррекции и композитинга.
- Знание авторского права и прав на изображение, умение работать с модельными релизами.
- Навыки организации съёмочного процесса: планирование, подготовка брифа, создание раскадровок (стори‑бордов) и тайм‑менеджмент.
- Коммуникативные навыки, умение работать с клиентом, креативное мышление и внимание к деталям.
- Наличие собственной фототехники и портфолио — преимущество.
- Владение английским — преимущество для международных проектов.
Должностные обязанности Художник‑фотограф
- Разработка творческой концепции съёмки по брифу клиента: moodboard, стори‑борд, технический райд‑шит.
- Подготовка и планирование: подбор локации/студии, реквизита, команды (модель, стилист, визажист), контроль бюджета съёмки.
- Проведение фотосъёмок художественного и коммерческого характера: постановка света, композиция, работа с моделями и режиссура кадра.
- Техническая съёмка: экспозиция, фокус, выбор объективов, контроль качества RAW‑файлов.
- Организация рабочего процесса на площадке: тайм‑менеджмент, контроль съёмочного листа, обеспечение техники безопасности.
- Пост‑обработка изображений: отбор кадров, цветокоррекция, ретушь портретов, подготовка изображений для печати и web (разрешения, профили цвета).
- Обеспечение соответствия итоговой визуальной продукции требованиям бренда и техническому заданию (форматы, верстка, метаданные).
- Ведение актов передачи материалов, работа с лицензионными и модельными релизами.
- Участие в креативных сессиях, предложениях концепций для клиентов и брендов.
- Сопровождение печати и подготовка материалов для полиграфии или digital‑кампаний.
- Развитие портфолио, участие в выставках, конкурсах и PR‑активностях студии.
Отчетность Художник‑фотограф
Художник‑фотограф подотчётен арт‑директору/руководителю фотостудии или клиенту и предоставляет:
- брифы и визуальные концепции (moodboard, стори‑борд);
- отчёты по подготовке съёмки: сметы, список команды, согласованные тайминги;
- итоговые подборки отретушированных изображений и исходных RAW‑файлов (по договору);
- акты сдачи‑приёмки материалов и подтверждённые релизы моделей;
- отчёты по пост‑обработке и времени выполнения проектов.
Права Художник‑фотограф
- Запрашивать у заказчика уточняющие материалы и референсы, необходимые для реализации концепции.
- Формировать команду для съёмки и утверждать техническое задание в рамках утверждённого бюджета.
- Приостанавливать съёмочный процесс при наличии рисков для безопасности или качества проекта и немедленно информировать руководство/клиента.
- Предлагать альтернативные креативные решения и корректировки технического задания.
- Распоряжаться авторскими правами и лицензиями в рамках заключённого договора и внутренних правил студии.
Критерии эффективности и ответственность Художник‑фотограф
- Основные KPI: качество портфолио и отзывы клиентов, соблюдение сроков и бюджета, процент повторных заказов, конверсия коммерческих съёмок, вовлечённость работ в PR/продвижении.
- Примеры целевых значений:
- Сроки сдачи готовых материалов — в 100% случаев в согласованные сроки;
- Уровень удовлетворённости клиента (оценка) — ≥ 4.5/5;
- Повторные заказы / клиенты — ≥ 30% годовых;
- Количество опубликованных/проданных работ — целевой показатель по проекту.
- Художник‑фотограф несёт ответственность за соответствие визуального продукта брифу, правильность оформления релизов и авторских прав, качество и техническую пригодность материалов для дальнейшего использования. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и договору.
Подбор Художник‑фотограф в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и отбор художников‑фотографов с проверкой портфолио на художественную и коммерческую компетенцию.
- Оценка практических навыков: тестовые задания по съемке и ретуши, интервью с арт‑директором.
- Проверка опыта работы с брендами, рекламными агентствами и полиграфией; оценка знания авторских прав и релизов.
- Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для подбора профессионального художника‑фотографа, способного создать сильный визуальный продукт — от концепции до отретушированных изображений — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата c релевантным портфолио, техническими навыками и опытом работы с коммерческими и художественными проектами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для оперативного расчёта сроков и стоимости подбора.