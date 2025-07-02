Общие положения Художник‑фотограф

Художник‑фотограф — творческий специалист, отвечающий за создание визуального контента высокого художественного и коммерческого уровня: художественные и коммерческие фотопроекты, портреты, рекламные кампании, фэшн‑съёмки и арт‑проекты. Обеспечивает концептуальную разработку идей, техническую реализацию съёмочного процесса и качественную пост‑обработку изображений. Действует в соответствии с брифом заказчика, внутренними регламентами фотостудии и требованиями к авторским правам и использованию образов.

Квалификационные требования Художник‑фотограф

Профессиональное образование в области фотографии, искусств, дизайна или подтверждённый портфолио‑опыт.

Опыт работы фотографом (художественная/коммерческая) от 2 лет (Middle) и 4+ лет для Senior.

Сильное портфолио, демонстрирующее владение композицией, светом, цветом и стилем в художественной и коммерческой съёмке.

Владение техническим оборудованием: зеркальные/беззеркальные камеры, объективы, студийное и выездное световое оборудование, вспышки, триподы.

Навыки постановочного света (студийный и естественный свет), работа с моделями и стилистами.

Опыт пост‑обработки и ретуши: Adobe Photoshop, Lightroom, Capture One; базовые навыки цветокоррекции и композитинга.

Знание авторского права и прав на изображение, умение работать с модельными релизами.

Навыки организации съёмочного процесса: планирование, подготовка брифа, создание раскадровок (стори‑бордов) и тайм‑менеджмент.

Коммуникативные навыки, умение работать с клиентом, креативное мышление и внимание к деталям.

Наличие собственной фототехники и портфолио — преимущество.

Владение английским — преимущество для международных проектов.

Должностные обязанности Художник‑фотограф

Разработка творческой концепции съёмки по брифу клиента: moodboard, стори‑борд, технический райд‑шит.

Подготовка и планирование: подбор локации/студии, реквизита, команды (модель, стилист, визажист), контроль бюджета съёмки.

Проведение фотосъёмок художественного и коммерческого характера: постановка света, композиция, работа с моделями и режиссура кадра.

Техническая съёмка: экспозиция, фокус, выбор объективов, контроль качества RAW‑файлов.

Организация рабочего процесса на площадке: тайм‑менеджмент, контроль съёмочного листа, обеспечение техники безопасности.

Пост‑обработка изображений: отбор кадров, цветокоррекция, ретушь портретов, подготовка изображений для печати и web (разрешения, профили цвета).

Обеспечение соответствия итоговой визуальной продукции требованиям бренда и техническому заданию (форматы, верстка, метаданные).

Ведение актов передачи материалов, работа с лицензионными и модельными релизами.

Участие в креативных сессиях, предложениях концепций для клиентов и брендов.

Сопровождение печати и подготовка материалов для полиграфии или digital‑кампаний.

Развитие портфолио, участие в выставках, конкурсах и PR‑активностях студии.

Отчетность Художник‑фотограф

Художник‑фотограф подотчётен арт‑директору/руководителю фотостудии или клиенту и предоставляет:

брифы и визуальные концепции (moodboard, стори‑борд);

отчёты по подготовке съёмки: сметы, список команды, согласованные тайминги;

итоговые подборки отретушированных изображений и исходных RAW‑файлов (по договору);

акты сдачи‑приёмки материалов и подтверждённые релизы моделей;

отчёты по пост‑обработке и времени выполнения проектов.

Права Художник‑фотограф

Запрашивать у заказчика уточняющие материалы и референсы, необходимые для реализации концепции.

Формировать команду для съёмки и утверждать техническое задание в рамках утверждённого бюджета.

Приостанавливать съёмочный процесс при наличии рисков для безопасности или качества проекта и немедленно информировать руководство/клиента.

Предлагать альтернативные креативные решения и корректировки технического задания.

Распоряжаться авторскими правами и лицензиями в рамках заключённого договора и внутренних правил студии.

Критерии эффективности и ответственность Художник‑фотограф

Основные KPI: качество портфолио и отзывы клиентов, соблюдение сроков и бюджета, процент повторных заказов, конверсия коммерческих съёмок, вовлечённость работ в PR/продвижении.

Примеры целевых значений: Сроки сдачи готовых материалов — в 100% случаев в согласованные сроки; Уровень удовлетворённости клиента (оценка) — ≥ 4.5/5; Повторные заказы / клиенты — ≥ 30% годовых; Количество опубликованных/проданных работ — целевой показатель по проекту.

Художник‑фотограф несёт ответственность за соответствие визуального продукта брифу, правильность оформления релизов и авторских прав, качество и техническую пригодность материалов для дальнейшего использования. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и договору.

