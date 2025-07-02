Общие положения Художник компьютерной графики — Художник компьютерной графики

Художник компьютерной графики — специалист, отвечающий за создание визуального контента для цифровых продуктов: 2D/3D‑моделей, текстур, шейдеров, рендеров, анимаций и VFX. Обеспечивает соответствие художественному стилю проекта, техническим требованиям платформы (игры, приложение, реклама, кинопроизводство) и срокам релиза. Работает в рамках арт‑плана, внутренних регламентов и под руководством арт‑директора или руководителя проекта.

Квалификационные требования Художник компьютерной графики

Профессиональное образование в области графического дизайна, компьютерной графики, анимации или эквивалентный опыт.

Опыт работы в digital/CG от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).

Практические навыки 2D и/или 3D: моделирование, UV‑развёртка, текстурирование (PBR), рендеринг, освещение, композиция.

Уверенное владение инструментами: Blender / Maya / 3ds Max, ZBrush, Substance Painter/Designer, Photoshop, After Effects, Nuke, Marmoset, Unreal Engine / Unity — в зависимости от специализации.

Знание художественных основ: композиция, цвет, свет, анатомия, перспектива, материалы.

Понимание технических ограничений целевой платформы: полигональные бюджеты, ограничения памяти текстур, оптимизация LOD/atlas.

Навыки работы с пайплайнами: экспорт/импорт ассетов, интеграция в движок, работа с системой контроля версий (Git/Perforce).

Опыт создания концептов, сторибордов или анимаций — преимущество.

Владение скриптингом (Python, MEL) для автоматизации — желательное.

Умение принимать художественные правки, работать в команде, соблюдать дедлайны.

Портфолио с реальными работами (с указанием ролей и используемых инструментов) — обязательный элемент оценки.

Должностные обязанности Художник компьютерной графики

Создание 2D/3D‑ассетов в соответствии с техническим заданием и арт‑референсами: модели, текстуры, материалы, шейдеры.

Разработка концептов и визуальных прототипов, подготовка референсов и mood‑boards.

Подготовка ассетов для интеграции в движок: UV, baking, LOD, атласы, экспорты.

Настройка освещения и рендеров для презентаций, рекламных материалов и внутриигровых сцен.

Работа с анимацией и VFX: базовый риггинг, циклы анимаций, частичные эффекты (по специализации).

Оптимизация ассетов под целевые платформы (мобильные, PC, консолі): снижение веса, оптимизация draw calls, texture streaming.

Участие в арт‑ревью, внедрение правок по качеству и стилю, подготовка финальных файлов.

Поддержка и документирование пайплайна: чек‑листы экспорта, шаблоны материалов, naming conventions.

Взаимодействие с командой: программисты, дизайнеры, продакт, QA — для корректной интеграции контента.

Наставничество младших художников и участие в приёмке практических тестовых заданий кандидатов.

Отчетность Художник компьютерной графики

Художник компьютерной графики подотчётен арт‑директору или руководителю проекта и предоставляет:

ежедневные/еженедельные статусы по задачам и прогресс‑арту;

пакеты финальных ассетов (файлы исходников, экспорты для движка, превью);

отчёты по времени и оценке трудоёмкости задач;

отчёты по оптимизации (снижение поли/текстур, улучшение fps);

документацию по новым техникам/инструментам, используемым в проекте.

Права Художник компьютерной графики

Запрашивать у смежных команд (продакта, программистов, дизайнеров) необходимые спецификации и тестовые окружения для верификации ассетов.

Вносить предложения по изменению пайплайна, инструментов и стандартов в интересах качества и скорости работы.

Приостанавливать релиз ассета или возвращать задачу на доработку при несоответствии техзаданию или критических проблемах с производительностью.

Инициировать закупку или тестирование специализированных инструментов/плагинов при подтверждённой эффективности и бюджете.

Наставлять и оценивать работу младших сотрудников в рамках задач и процессов команды.

Критерии эффективности и ответственность Художник компьютерной графики

Основные KPI: соблюдение сроков релиза ассетов, соответствие стандартам качества и стилю проекта, соответствие техническим бюджетам (поли, текстуры), скорость итераций после ревью.

Примеры целевых значений: Выполнение арт‑задач в срок ≥ 95%; Соответствие техническим бюджетам ассетов ≥ 100%; Процент ассетов, принятых с 0–1 итерацией ≥ 80%; Снижение веса ассетов / улучшение FPS по инициативам ≥ 5–15%.

Художник отвечает за художественную и техническую корректность своих ассетов, своевременную интеграцию в билд и соблюдение соглашений по неймингу, версиям и метаданным. За систематические нарушения — меры согласно регламентации.

