Художник компьютерной графики — специалист, отвечающий за создание визуального контента для цифровых продуктов: 2D/3D‑моделей, текстур, шейдеров, рендеров, анимаций и VFX. Обеспечивает соответствие художественному стилю проекта, техническим требованиям платформы (игры, приложение, реклама, кинопроизводство) и срокам релиза. Работает в рамках арт‑плана, внутренних регламентов и под руководством арт‑директора или руководителя проекта.

Квалификационные требования Художник компьютерной графики

  • Профессиональное образование в области графического дизайна, компьютерной графики, анимации или эквивалентный опыт.
  • Опыт работы в digital/CG от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).
  • Практические навыки 2D и/или 3D: моделирование, UV‑развёртка, текстурирование (PBR), рендеринг, освещение, композиция.
  • Уверенное владение инструментами: Blender / Maya / 3ds Max, ZBrush, Substance Painter/Designer, Photoshop, After Effects, Nuke, Marmoset, Unreal Engine / Unity — в зависимости от специализации.
  • Знание художественных основ: композиция, цвет, свет, анатомия, перспектива, материалы.
  • Понимание технических ограничений целевой платформы: полигональные бюджеты, ограничения памяти текстур, оптимизация LOD/atlas.
  • Навыки работы с пайплайнами: экспорт/импорт ассетов, интеграция в движок, работа с системой контроля версий (Git/Perforce).
  • Опыт создания концептов, сторибордов или анимаций — преимущество.
  • Владение скриптингом (Python, MEL) для автоматизации — желательное.
  • Умение принимать художественные правки, работать в команде, соблюдать дедлайны.
  • Портфолио с реальными работами (с указанием ролей и используемых инструментов) — обязательный элемент оценки.

  • Создание 2D/3D‑ассетов в соответствии с техническим заданием и арт‑референсами: модели, текстуры, материалы, шейдеры.
  • Разработка концептов и визуальных прототипов, подготовка референсов и mood‑boards.
  • Подготовка ассетов для интеграции в движок: UV, baking, LOD, атласы, экспорты.
  • Настройка освещения и рендеров для презентаций, рекламных материалов и внутриигровых сцен.
  • Работа с анимацией и VFX: базовый риггинг, циклы анимаций, частичные эффекты (по специализации).
  • Оптимизация ассетов под целевые платформы (мобильные, PC, консолі): снижение веса, оптимизация draw calls, texture streaming.
  • Участие в арт‑ревью, внедрение правок по качеству и стилю, подготовка финальных файлов.
  • Поддержка и документирование пайплайна: чек‑листы экспорта, шаблоны материалов, naming conventions.
  • Взаимодействие с командой: программисты, дизайнеры, продакт, QA — для корректной интеграции контента.
  • Наставничество младших художников и участие в приёмке практических тестовых заданий кандидатов.
  Отчетность Художник компьютерной графики

Художник компьютерной графики подотчётен арт‑директору или руководителю проекта и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные статусы по задачам и прогресс‑арту;
  • пакеты финальных ассетов (файлы исходников, экспорты для движка, превью);
  • отчёты по времени и оценке трудоёмкости задач;
  • отчёты по оптимизации (снижение поли/текстур, улучшение fps);
  • документацию по новым техникам/инструментам, используемым в проекте.

Права Художник компьютерной графики

  • Запрашивать у смежных команд (продакта, программистов, дизайнеров) необходимые спецификации и тестовые окружения для верификации ассетов.
  • Вносить предложения по изменению пайплайна, инструментов и стандартов в интересах качества и скорости работы.
  • Приостанавливать релиз ассета или возвращать задачу на доработку при несоответствии техзаданию или критических проблемах с производительностью.
  • Инициировать закупку или тестирование специализированных инструментов/плагинов при подтверждённой эффективности и бюджете.
  • Наставлять и оценивать работу младших сотрудников в рамках задач и процессов команды.

Критерии эффективности и ответственность Художник компьютерной графики

  • Основные KPI: соблюдение сроков релиза ассетов, соответствие стандартам качества и стилю проекта, соответствие техническим бюджетам (поли, текстуры), скорость итераций после ревью.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение арт‑задач в срок ≥ 95%;
    • Соответствие техническим бюджетам ассетов ≥ 100%;
    • Процент ассетов, принятых с 0–1 итерацией ≥ 80%;
    • Снижение веса ассетов / улучшение FPS по инициативам ≥ 5–15%.
  • Художник отвечает за художественную и техническую корректность своих ассетов, своевременную интеграцию в билд и соблюдение соглашений по неймингу, версиям и метаданным. За систематические нарушения — меры согласно регламентации.

Подбор Художника компьютерной графики в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор CG‑специалистов с проверкой портфолио, практических задач и ролей в проектах.
  • Оценка технических навыков: тестовые задания по моделированию, текстурированию, оптимизации и интеграции в движок.
  • Проверка владения стеком инструментов (Blender/Maya/ZBrush/Substance/Unreal/Unity) и опыта работы с релевантными пайплайнами.
  • Оценка художественных компетенций: композиция, цвет, свет, дизайн персонажей/окружения.
  • Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Художника компьютерной графики, который создаст качественные и оптимизированные визуальные материалы под ваши платформы и стиль, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать кандидата с подходящим портфолио, техническими навыками и опытом работы в вашем формате проекта.

