Художник компьютерной графики — специалист, отвечающий за создание визуального контента для цифровых продуктов: 2D/3D‑моделей, текстур, шейдеров, рендеров, анимаций и VFX. Обеспечивает соответствие художественному стилю проекта, техническим требованиям платформы (игры, приложение, реклама, кинопроизводство) и срокам релиза. Работает в рамках арт‑плана, внутренних регламентов и под руководством арт‑директора или руководителя проекта.
- Профессиональное образование в области графического дизайна, компьютерной графики, анимации или эквивалентный опыт.
- Опыт работы в digital/CG от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).
- Практические навыки 2D и/или 3D: моделирование, UV‑развёртка, текстурирование (PBR), рендеринг, освещение, композиция.
- Уверенное владение инструментами: Blender / Maya / 3ds Max, ZBrush, Substance Painter/Designer, Photoshop, After Effects, Nuke, Marmoset, Unreal Engine / Unity — в зависимости от специализации.
- Знание художественных основ: композиция, цвет, свет, анатомия, перспектива, материалы.
- Понимание технических ограничений целевой платформы: полигональные бюджеты, ограничения памяти текстур, оптимизация LOD/atlas.
- Навыки работы с пайплайнами: экспорт/импорт ассетов, интеграция в движок, работа с системой контроля версий (Git/Perforce).
- Опыт создания концептов, сторибордов или анимаций — преимущество.
- Владение скриптингом (Python, MEL) для автоматизации — желательное.
- Умение принимать художественные правки, работать в команде, соблюдать дедлайны.
- Портфолио с реальными работами (с указанием ролей и используемых инструментов) — обязательный элемент оценки.
- Создание 2D/3D‑ассетов в соответствии с техническим заданием и арт‑референсами: модели, текстуры, материалы, шейдеры.
- Разработка концептов и визуальных прототипов, подготовка референсов и mood‑boards.
- Подготовка ассетов для интеграции в движок: UV, baking, LOD, атласы, экспорты.
- Настройка освещения и рендеров для презентаций, рекламных материалов и внутриигровых сцен.
- Работа с анимацией и VFX: базовый риггинг, циклы анимаций, частичные эффекты (по специализации).
- Оптимизация ассетов под целевые платформы (мобильные, PC, консолі): снижение веса, оптимизация draw calls, texture streaming.
- Участие в арт‑ревью, внедрение правок по качеству и стилю, подготовка финальных файлов.
- Поддержка и документирование пайплайна: чек‑листы экспорта, шаблоны материалов, naming conventions.
- Взаимодействие с командой: программисты, дизайнеры, продакт, QA — для корректной интеграции контента.
- Наставничество младших художников и участие в приёмке практических тестовых заданий кандидатов.
Художник компьютерной графики подотчётен арт‑директору или руководителю проекта и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные статусы по задачам и прогресс‑арту;
- пакеты финальных ассетов (файлы исходников, экспорты для движка, превью);
- отчёты по времени и оценке трудоёмкости задач;
- отчёты по оптимизации (снижение поли/текстур, улучшение fps);
- документацию по новым техникам/инструментам, используемым в проекте.
Права Художник компьютерной графики
- Запрашивать у смежных команд (продакта, программистов, дизайнеров) необходимые спецификации и тестовые окружения для верификации ассетов.
- Вносить предложения по изменению пайплайна, инструментов и стандартов в интересах качества и скорости работы.
- Приостанавливать релиз ассета или возвращать задачу на доработку при несоответствии техзаданию или критических проблемах с производительностью.
- Инициировать закупку или тестирование специализированных инструментов/плагинов при подтверждённой эффективности и бюджете.
- Наставлять и оценивать работу младших сотрудников в рамках задач и процессов команды.
Критерии эффективности и ответственность Художник компьютерной графики
- Основные KPI: соблюдение сроков релиза ассетов, соответствие стандартам качества и стилю проекта, соответствие техническим бюджетам (поли, текстуры), скорость итераций после ревью.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение арт‑задач в срок ≥ 95%;
- Соответствие техническим бюджетам ассетов ≥ 100%;
- Процент ассетов, принятых с 0–1 итерацией ≥ 80%;
- Снижение веса ассетов / улучшение FPS по инициативам ≥ 5–15%.
- Художник отвечает за художественную и техническую корректность своих ассетов, своевременную интеграцию в билд и соблюдение соглашений по неймингу, версиям и метаданным. За систематические нарушения — меры согласно регламентации.
