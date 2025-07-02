Должностная инструкция Художника-конструктора (дизайнера)

Художник-конструктор (дизайнер) отвечает за создание оригинальных художественно-дизайнерских концепций, работу с графическими редакторами и разработку визуальных материалов.

Художник-конструктор (дизайнер) должен вести учет созданных материалов, участвовать в презентациях проектов и предоставлять отчеты о выполненных работах.

Художник-конструктор (дизайнер) имеет право на предложение новых дизайнерских решений, внесение изменений в проектные решения, и коммуникацию с заказчиками по вопросам дизайна.

Эффективность работы художника-конструктора (дизайнера) оценивается по качеству и оригинальности созданных дизайн-концепций, их соответствию брифу, срокам выполнения, и отзывам от команды и заказчиков.

