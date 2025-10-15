Общие положения Маляр‑штукатура

Маляр‑штукатур — специалист, выполняющий комплекс штукатурных и малярных работ на внутренних и наружных поверхностях зданий и сооружений. Обеспечивает качественную подготовку поверхностей, нанесение штукатурных составов, шпатлёвок, грунтовок, декоративных и защитных покрытий в соответствии с проектной документацией и строительными стандартами. Действует в рамках строительных норм (СНиП, ГОСТ), правил охраны труда и техники безопасности, а также внутренних регламентов подрядчика или заказчика.

Квалификационные требования Маляр‑штукатура

Профессиональное среднее образование по специальности «Отделочные и декоративные работы», «Строительные специальности» или подтверждённый опыт работы.

Опыт выполнения штукатурных и малярных работ от 1–2 лет (начальный уровень) до 3–5 лет для более квалифицированных исполнителей.

Знание типов штукатурных и малярных материалов: цементно‑известковые, гипсовые, акриловые, силиконовые, силикатные составы, декоративные покрытия и эмали.

Навыки подготовки поверхностей: зачистка, выравнивание, установка маяков, армирование трещин, грунтование, выравнивание по уровню.

Умение работать с инструментом: шпатели, правила, маяки, миксеры, краскопульты, кисти и валики.

Понимание технологических этапов: замес растворов, нанесение слоёв штукатурки и шпатлёвки, шлифовка, нанесение финишных покрытий.

Знание правил по технике безопасности, охране труда и обращению с ЛКМ (лакокрасочными материалами).

Умение читать простую рабочую документацию, чертежи и указания прораба.

Аккуратность, аккуратное отношение к материалам, умение работать в команде и соблюдать сроки.

Должностные обязанности Маляр‑штукатура

Подготовка поверхностей: очистка, удаление старых покрытий, выравнивание, установка маяков и армирующих элементов.

Замес и приготовление штукатурных и шпатлёвочных составов в соответствии с технологией производителя.

Нанесение черновой и финишной штукатурки, выравнивание поверхности по уровню и маякам.

Шпаклёвочные работы, шлифование и подготовка поверхности под покраску или декоративные покрытия.

Нанесение грунтовок, праймеров, антикоррозионных и гидроизоляционных составов.

Окраска поверхностей кистями, валиками и краскопультами; нанесение декоративных фактур, фактурной штукатурки и жилых фасадных систем.

Выполнение фасадных работ с применением теплоизоляционных и отделочных систем (при наличии квалификации).

Соблюдение расхода материалов и контроль качества выполненных слоёв (толщина, адгезия, ровность).

Участие в приёмке работ, исправление дефектов в гарантийный и оговорённый сроки.

Ведение учёта использованных материалов и инструментов, соблюдение правил хранения ЛКМ и отходов.

Соблюдение правил охраны труда, использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), предотвращение загрязнений и обеспечение порядка на рабочем месте.

Отчетность Маляр‑штукатура

Маляр‑штукатур подотчётен бригадиру или прорабу и предоставляет:

ежедневные сводки о выполненных объёмах работ и использованных материалах;

акты приёмки выполненных работ и устранённых дефектов;

отчёты по расходу краски, штукатурных и шпаклёвочных составов по объекту;

замечания по дефектам поверхности и предложения по их устранению;

документы по соблюдению техники безопасности (инструктажи, журналы СИЗ).

Права Маляр‑штукатура

Запрашивать у руководства техническую документацию, чертежи и уточнения по объёму и качеству работ.

Требовать обеспечения инструментами, материалами и СИЗ в соответствии с планом закупок и нормами расхода.

Останавливать работы при выявлении опасных для жизни/здоровья условий или несоответствий в конструкции до их устранения.

Вносить предложения по оптимизации расхода материалов и технологии выполнения работ.

Просить консультации у старших специалистов (мастер, прораб) при сложных технологических задачах.

Критерии эффективности и ответственность Маляр‑штукатура

Основные KPI: соответствие качества отделки требованиям проекта и стандартам, соблюдение сроков, точность расхода материалов, количество гарантийных доработок.

Примеры целевых значений: Процент выполненных работ в срок ≥ 95%; Количество возвратов/доработок по качеству ≤ 2–5% от общего объёма; Отклонение по расходу материалов в пределах нормативов ≤ 10%.

Маляр‑штукатур несёт ответственность за качество и внешний вид отделки, соблюдение технологий нанесения, хранение и расход материалов, а также за соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Маляр‑штукатура в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор маляров‑штукатуров с проверкой практических навыков: тестовые задания по выравниванию и нанесению слоёв, образцы окраски и декоративной отделки. Оценка знаний материалов и технологий, умения работать с инструментом, соблюдения ТБ и аккуратности. Поиск кандидатов с опытом фасадных систем, декоративных покрытий и работ на высоте (при необходимости — с допуском). Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

