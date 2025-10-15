Должностные обязанности Маляр-штукатур

Общие положения Маляр‑штукатура

Маляр‑штукатур — специалист, выполняющий комплекс штукатурных и малярных работ на внутренних и наружных поверхностях зданий и сооружений. Обеспечивает качественную подготовку поверхностей, нанесение штукатурных составов, шпатлёвок, грунтовок, декоративных и защитных покрытий в соответствии с проектной документацией и строительными стандартами. Действует в рамках строительных норм (СНиП, ГОСТ), правил охраны труда и техники безопасности, а также внутренних регламентов подрядчика или заказчика.

Квалификационные требования Маляр‑штукатура

  • Профессиональное среднее образование по специальности «Отделочные и декоративные работы», «Строительные специальности» или подтверждённый опыт работы.
  • Опыт выполнения штукатурных и малярных работ от 1–2 лет (начальный уровень) до 3–5 лет для более квалифицированных исполнителей.
  • Знание типов штукатурных и малярных материалов: цементно‑известковые, гипсовые, акриловые, силиконовые, силикатные составы, декоративные покрытия и эмали.
  • Навыки подготовки поверхностей: зачистка, выравнивание, установка маяков, армирование трещин, грунтование, выравнивание по уровню.
  • Умение работать с инструментом: шпатели, правила, маяки, миксеры, краскопульты, кисти и валики.
  • Понимание технологических этапов: замес растворов, нанесение слоёв штукатурки и шпатлёвки, шлифовка, нанесение финишных покрытий.
  • Знание правил по технике безопасности, охране труда и обращению с ЛКМ (лакокрасочными материалами).
  • Умение читать простую рабочую документацию, чертежи и указания прораба.
  • Аккуратность, аккуратное отношение к материалам, умение работать в команде и соблюдать сроки.

Должностные обязанности Маляр‑штукатура

  • Подготовка поверхностей: очистка, удаление старых покрытий, выравнивание, установка маяков и армирующих элементов.
  • Замес и приготовление штукатурных и шпатлёвочных составов в соответствии с технологией производителя.
  • Нанесение черновой и финишной штукатурки, выравнивание поверхности по уровню и маякам.
  • Шпаклёвочные работы, шлифование и подготовка поверхности под покраску или декоративные покрытия.
  • Нанесение грунтовок, праймеров, антикоррозионных и гидроизоляционных составов.
  • Окраска поверхностей кистями, валиками и краскопультами; нанесение декоративных фактур, фактурной штукатурки и жилых фасадных систем.
  • Выполнение фасадных работ с применением теплоизоляционных и отделочных систем (при наличии квалификации).
  • Соблюдение расхода материалов и контроль качества выполненных слоёв (толщина, адгезия, ровность).
  • Участие в приёмке работ, исправление дефектов в гарантийный и оговорённый сроки.
  • Ведение учёта использованных материалов и инструментов, соблюдение правил хранения ЛКМ и отходов.
  • Соблюдение правил охраны труда, использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), предотвращение загрязнений и обеспечение порядка на рабочем месте.

Отчетность Маляр‑штукатура

Маляр‑штукатур подотчётен бригадиру или прорабу и предоставляет:

  • ежедневные сводки о выполненных объёмах работ и использованных материалах;
  • акты приёмки выполненных работ и устранённых дефектов;
  • отчёты по расходу краски, штукатурных и шпаклёвочных составов по объекту;
  • замечания по дефектам поверхности и предложения по их устранению;
  • документы по соблюдению техники безопасности (инструктажи, журналы СИЗ).

Права Маляр‑штукатура

  • Запрашивать у руководства техническую документацию, чертежи и уточнения по объёму и качеству работ.
  • Требовать обеспечения инструментами, материалами и СИЗ в соответствии с планом закупок и нормами расхода.
  • Останавливать работы при выявлении опасных для жизни/здоровья условий или несоответствий в конструкции до их устранения.
  • Вносить предложения по оптимизации расхода материалов и технологии выполнения работ.
  • Просить консультации у старших специалистов (мастер, прораб) при сложных технологических задачах.

Критерии эффективности и ответственность Маляр‑штукатура

  • Основные KPI: соответствие качества отделки требованиям проекта и стандартам, соблюдение сроков, точность расхода материалов, количество гарантийных доработок.
  • Примеры целевых значений:
    • Процент выполненных работ в срок ≥ 95%;
    • Количество возвратов/доработок по качеству ≤ 2–5% от общего объёма;
    • Отклонение по расходу материалов в пределах нормативов ≤ 10%.
  • Маляр‑штукатур несёт ответственность за качество и внешний вид отделки, соблюдение технологий нанесения, хранение и расход материалов, а также за соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Маляр‑штукатура в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор маляров‑штукатуров с проверкой практических навыков: тестовые задания по выравниванию и нанесению слоёв, образцы окраски и декоративной отделки. Оценка знаний материалов и технологий, умения работать с инструментом, соблюдения ТБ и аккуратности. Поиск кандидатов с опытом фасадных систем, декоративных покрытий и работ на высоте (при необходимости — с допуском). Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора маляра‑штукатура, способного обеспечить качественную отделку внутренних и наружных поверхностей, соблюдать технологию и сроки, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

