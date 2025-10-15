Должностные обязанности Маляр-штукатур
Общие положения Маляр‑штукатура
Маляр‑штукатур — специалист, выполняющий комплекс штукатурных и малярных работ на внутренних и наружных поверхностях зданий и сооружений. Обеспечивает качественную подготовку поверхностей, нанесение штукатурных составов, шпатлёвок, грунтовок, декоративных и защитных покрытий в соответствии с проектной документацией и строительными стандартами. Действует в рамках строительных норм (СНиП, ГОСТ), правил охраны труда и техники безопасности, а также внутренних регламентов подрядчика или заказчика.
Квалификационные требования Маляр‑штукатура
- Профессиональное среднее образование по специальности «Отделочные и декоративные работы», «Строительные специальности» или подтверждённый опыт работы.
- Опыт выполнения штукатурных и малярных работ от 1–2 лет (начальный уровень) до 3–5 лет для более квалифицированных исполнителей.
- Знание типов штукатурных и малярных материалов: цементно‑известковые, гипсовые, акриловые, силиконовые, силикатные составы, декоративные покрытия и эмали.
- Навыки подготовки поверхностей: зачистка, выравнивание, установка маяков, армирование трещин, грунтование, выравнивание по уровню.
- Умение работать с инструментом: шпатели, правила, маяки, миксеры, краскопульты, кисти и валики.
- Понимание технологических этапов: замес растворов, нанесение слоёв штукатурки и шпатлёвки, шлифовка, нанесение финишных покрытий.
- Знание правил по технике безопасности, охране труда и обращению с ЛКМ (лакокрасочными материалами).
- Умение читать простую рабочую документацию, чертежи и указания прораба.
- Аккуратность, аккуратное отношение к материалам, умение работать в команде и соблюдать сроки.
Должностные обязанности Маляр‑штукатура
- Подготовка поверхностей: очистка, удаление старых покрытий, выравнивание, установка маяков и армирующих элементов.
- Замес и приготовление штукатурных и шпатлёвочных составов в соответствии с технологией производителя.
- Нанесение черновой и финишной штукатурки, выравнивание поверхности по уровню и маякам.
- Шпаклёвочные работы, шлифование и подготовка поверхности под покраску или декоративные покрытия.
- Нанесение грунтовок, праймеров, антикоррозионных и гидроизоляционных составов.
- Окраска поверхностей кистями, валиками и краскопультами; нанесение декоративных фактур, фактурной штукатурки и жилых фасадных систем.
- Выполнение фасадных работ с применением теплоизоляционных и отделочных систем (при наличии квалификации).
- Соблюдение расхода материалов и контроль качества выполненных слоёв (толщина, адгезия, ровность).
- Участие в приёмке работ, исправление дефектов в гарантийный и оговорённый сроки.
- Ведение учёта использованных материалов и инструментов, соблюдение правил хранения ЛКМ и отходов.
- Соблюдение правил охраны труда, использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), предотвращение загрязнений и обеспечение порядка на рабочем месте.
Отчетность Маляр‑штукатура
Маляр‑штукатур подотчётен бригадиру или прорабу и предоставляет:
- ежедневные сводки о выполненных объёмах работ и использованных материалах;
- акты приёмки выполненных работ и устранённых дефектов;
- отчёты по расходу краски, штукатурных и шпаклёвочных составов по объекту;
- замечания по дефектам поверхности и предложения по их устранению;
- документы по соблюдению техники безопасности (инструктажи, журналы СИЗ).
Права Маляр‑штукатура
- Запрашивать у руководства техническую документацию, чертежи и уточнения по объёму и качеству работ.
- Требовать обеспечения инструментами, материалами и СИЗ в соответствии с планом закупок и нормами расхода.
- Останавливать работы при выявлении опасных для жизни/здоровья условий или несоответствий в конструкции до их устранения.
- Вносить предложения по оптимизации расхода материалов и технологии выполнения работ.
- Просить консультации у старших специалистов (мастер, прораб) при сложных технологических задачах.
Критерии эффективности и ответственность Маляр‑штукатура
- Основные KPI: соответствие качества отделки требованиям проекта и стандартам, соблюдение сроков, точность расхода материалов, количество гарантийных доработок.
- Примеры целевых значений:
- Процент выполненных работ в срок ≥ 95%;
- Количество возвратов/доработок по качеству ≤ 2–5% от общего объёма;
- Отклонение по расходу материалов в пределах нормативов ≤ 10%.
- Маляр‑штукатур несёт ответственность за качество и внешний вид отделки, соблюдение технологий нанесения, хранение и расход материалов, а также за соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.
