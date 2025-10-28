Должностные обязанности Машинист буровой установки

Общие положения Машиниста буровой установки

Машинист буровой установки — специалист, ответственный за управление, эксплуатацию и первичное техническое обслуживание буровой установки и сопутствующего оборудования на буровой площадке. Обеспечивает безопасное и эффективное проведение буровых работ в соответствии с проектом бурения, технологическими картами, нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности. Действует на основании приказов руководства, положений о подразделении и требований заказчика/оператора скважины.

Квалификационные требования Машиниста буровой установки

  • Профессиональное среднее или высшее образование по специальностям: бурение нефтяных и газовых скважин, нефтегазовое дело, эксплуатация буровых установок или эквивалентная квалификация.
  • Наличие удостоверения машиниста буровой установки/оператора буровой/допуска к работе на буровой — обязательно.
  • Опыт работы на буровых установках (роторные, гидравлические, дизель‑электрические установки) от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание технологических параметров бурения: скорость проходки, моменты крутящего момента, давление в затрубном пространстве, параметры промывочной жидкости.
  • Навыки эксплуатации вспомогательного оборудования: лебёдки, вращающий стол/ротор, насосы промывочной жидкости (mud pumps), крановое оборудование, компрессоры.
  • Знание требований по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и правил действия при авариях (включая BOP и системы предотвращения выброса).
  • Умение читать техническую документацию, схемы, буровые программы и паспорта оборудования.
  • Навыки первичного ремонта и обслуживания: смазка, замена уплотнений, простая механическая и гидравлическая диагностика.
  • Владение средствами связи, базовые навыки ведения буровых журналов и учёта операций.
  • Личные качества: ответственность, внимательность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и быстро принимать решения в аварийных ситуациях.

Должностные обязанности Машиниста буровой установки

  • Организация и управление непосредственными операциями на буровой установке в соответствии с буровой программой и распоряжениями бурового мастера/главного инженера.
  • Проведение предсменного и послесменного осмотра оборудования, проверка работоспособности систем и приборов, оформление актов и чек‑листов.
  • Управление механизмами буровой установки: запуск, остановка и регулирование параметров роторного и насосного оборудования, подача обсадных труб и колонн, манипуляции с трубным столом.
  • Ведение бурового журнала и оперативной документации: фиксирование параметров бурения, расхода и характеристик промывочной жидкости, инцидентов и корректирующих действий.
  • Обеспечение безопасных рабочих процедур при подъёме/спуске колонн, смене долота, цементировании и других технологических операциях.
  • Контроль за состоянием промывочной системы (mud system), фильтрацией, химическим составом и плотностью промывочной жидкости совместно с буровым мастером и инженером по промывочной жидкости.
  • Выполнение планового и внепланового технического обслуживания, мелкого ремонта и замены изношенных деталей; своевременное уведомление сервисных служб о неисправностях.
  • Участие в проведении инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и поведению в аварийных ситуациях; соблюдение ППР и правил работы с ОПАС‑веществами.
  • Координация действий с буровой бригадой, службами логистики и подрядчиками, обеспечение корректного взаимодействия при сменах и подзаготовке материалов.
  • Участие в расследовании инцидентов и аварийных ситуаций, выполнение корректирующих мероприятий и внесение предложений по повышению безопасности и эффективности.

Отчетность Машиниста буровой установки

Машинист буровой установки подотчётен буровому мастеру/начальнику участка и предоставляет:

  • ежедневные сменные отчёты и записи в буровом журнале с указанием технологических параметров и происшествий;
  • акты предсменного/послесменного осмотра оборудования и отчёты о проведённом обслуживании;
  • уведомления о неисправностях, заявках на ремонт и списке заменённых деталей;
  • отчёты по выполненным работам в рамках смены и отклонениям от буровой программы;
  • документы по расследованию инцидентов, мероприятиям по предотвращению повторений и предложениях по улучшению.

Права Машиниста буровой установки

  • Требовать от руководства и смежных подразделений предоставления оборудования, материалов и средств индивидуальной защиты, необходимых для безопасной и корректной работы.
  • Приостанавливать выполнение работ или вводить временные ограничительные меры при выявлении опасных режимов работы, неисправностей оборудования или угрозы жизни и здоровью персонала до устранения причин.
  • Запрашивать у технических служб и подрядчиков необходимые данные и помощь для устранения неисправностей и обеспечения работоспособности установки.
  • Вносить предложения по оптимизации рабочих процедур, техническому усовершенствованию оборудования и повышению эффективности бурения.
  • Участвовать в приёмке выполненных ремонтных работ и проверке качества подрядных работ в рамках своих полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Машиниста буровой установки

  • Основные KPI: соблюдение плановых показателей проходки (метры/смену), время простоя из‑за отказов оборудования, безопасность (количество и тяжесть инцидентов), качество ведения документации и соблюдение графика смен.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана проходки по смене/суточно ≥ 95% от целевого показателя (в зависимости от условий пласта);
    • Количество инцидентов, приведших к простою > 4 часа — 0 за период;
    • Текущий уровень простоя оборудования (mechanical downtime) — ≤ 2% рабочего времени;
    • Полное и своевременное ведение бурового журнала — 100%.
  • Машинист несёт ответственность за безопасную эксплуатацию буровой установки, корректность отражённых в документации данных, своевременное уведомление о неисправностях и соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с локальными регламентами и законодательством.

Подбор Машиниста буровой установки в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор машинистов буровых установок с проверкой практических навыков: управление ротором и насосами, навыки работы с промывочной системой, знание БИОП и аварийных процедур.

  • Оценка квалификации через практические кейсы и технические интервью.
  • Проверка удостоверений, допусков и рекомендаций с предыдущих мест работы.
  • Подбор с учётом типа буровой установки (роторная, колонковая, гидравлическая), условий работы (на суше/на шельфе), необходимости командировок и графика смен.
  • Сопровождение адаптации на месте, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора машиниста буровой установки, способного обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию оборудования, снижение простоев и соблюдение нормативов безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическим опытом. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
Инженер по пожарной безопасности
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Позвонить
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Позвонить
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Позвонить