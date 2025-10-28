Общие положения Машиниста буровой установки

Машинист буровой установки — специалист, ответственный за управление, эксплуатацию и первичное техническое обслуживание буровой установки и сопутствующего оборудования на буровой площадке. Обеспечивает безопасное и эффективное проведение буровых работ в соответствии с проектом бурения, технологическими картами, нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности. Действует на основании приказов руководства, положений о подразделении и требований заказчика/оператора скважины.

Квалификационные требования Машиниста буровой установки

Профессиональное среднее или высшее образование по специальностям: бурение нефтяных и газовых скважин, нефтегазовое дело, эксплуатация буровых установок или эквивалентная квалификация.

Наличие удостоверения машиниста буровой установки/оператора буровой/допуска к работе на буровой — обязательно.

Опыт работы на буровых установках (роторные, гидравлические, дизель‑электрические установки) от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание технологических параметров бурения: скорость проходки, моменты крутящего момента, давление в затрубном пространстве, параметры промывочной жидкости.

Навыки эксплуатации вспомогательного оборудования: лебёдки, вращающий стол/ротор, насосы промывочной жидкости (mud pumps), крановое оборудование, компрессоры.

Знание требований по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и правил действия при авариях (включая BOP и системы предотвращения выброса).

Умение читать техническую документацию, схемы, буровые программы и паспорта оборудования.

Навыки первичного ремонта и обслуживания: смазка, замена уплотнений, простая механическая и гидравлическая диагностика.

Владение средствами связи, базовые навыки ведения буровых журналов и учёта операций.

Личные качества: ответственность, внимательность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и быстро принимать решения в аварийных ситуациях.

Должностные обязанности Машиниста буровой установки

Организация и управление непосредственными операциями на буровой установке в соответствии с буровой программой и распоряжениями бурового мастера/главного инженера.

Проведение предсменного и послесменного осмотра оборудования, проверка работоспособности систем и приборов, оформление актов и чек‑листов.

Управление механизмами буровой установки: запуск, остановка и регулирование параметров роторного и насосного оборудования, подача обсадных труб и колонн, манипуляции с трубным столом.

Ведение бурового журнала и оперативной документации: фиксирование параметров бурения, расхода и характеристик промывочной жидкости, инцидентов и корректирующих действий.

Обеспечение безопасных рабочих процедур при подъёме/спуске колонн, смене долота, цементировании и других технологических операциях.

Контроль за состоянием промывочной системы (mud system), фильтрацией, химическим составом и плотностью промывочной жидкости совместно с буровым мастером и инженером по промывочной жидкости.

Выполнение планового и внепланового технического обслуживания, мелкого ремонта и замены изношенных деталей; своевременное уведомление сервисных служб о неисправностях.

Участие в проведении инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и поведению в аварийных ситуациях; соблюдение ППР и правил работы с ОПАС‑веществами.

Координация действий с буровой бригадой, службами логистики и подрядчиками, обеспечение корректного взаимодействия при сменах и подзаготовке материалов.

Участие в расследовании инцидентов и аварийных ситуаций, выполнение корректирующих мероприятий и внесение предложений по повышению безопасности и эффективности.

Отчетность Машиниста буровой установки

Машинист буровой установки подотчётен буровому мастеру/начальнику участка и предоставляет:

ежедневные сменные отчёты и записи в буровом журнале с указанием технологических параметров и происшествий;

акты предсменного/послесменного осмотра оборудования и отчёты о проведённом обслуживании;

уведомления о неисправностях, заявках на ремонт и списке заменённых деталей;

отчёты по выполненным работам в рамках смены и отклонениям от буровой программы;

документы по расследованию инцидентов, мероприятиям по предотвращению повторений и предложениях по улучшению.

Права Машиниста буровой установки

Требовать от руководства и смежных подразделений предоставления оборудования, материалов и средств индивидуальной защиты, необходимых для безопасной и корректной работы.

Приостанавливать выполнение работ или вводить временные ограничительные меры при выявлении опасных режимов работы, неисправностей оборудования или угрозы жизни и здоровью персонала до устранения причин.

Запрашивать у технических служб и подрядчиков необходимые данные и помощь для устранения неисправностей и обеспечения работоспособности установки.

Вносить предложения по оптимизации рабочих процедур, техническому усовершенствованию оборудования и повышению эффективности бурения.

Участвовать в приёмке выполненных ремонтных работ и проверке качества подрядных работ в рамках своих полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Машиниста буровой установки

Основные KPI: соблюдение плановых показателей проходки (метры/смену), время простоя из‑за отказов оборудования, безопасность (количество и тяжесть инцидентов), качество ведения документации и соблюдение графика смен.

Примеры целевых значений: Выполнение плана проходки по смене/суточно ≥ 95% от целевого показателя (в зависимости от условий пласта); Количество инцидентов, приведших к простою > 4 часа — 0 за период; Текущий уровень простоя оборудования (mechanical downtime) — ≤ 2% рабочего времени; Полное и своевременное ведение бурового журнала — 100%.

Машинист несёт ответственность за безопасную эксплуатацию буровой установки, корректность отражённых в документации данных, своевременное уведомление о неисправностях и соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с локальными регламентами и законодательством.

Подбор Машиниста буровой установки в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор машинистов буровых установок с проверкой практических навыков: управление ротором и насосами, навыки работы с промывочной системой, знание БИОП и аварийных процедур.

Оценка квалификации через практические кейсы и технические интервью.

Проверка удостоверений, допусков и рекомендаций с предыдущих мест работы.

Подбор с учётом типа буровой установки (роторная, колонковая, гидравлическая), условий работы (на суше/на шельфе), необходимости командировок и графика смен.

Сопровождение адаптации на месте, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора машиниста буровой установки, способного обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию оборудования, снижение простоев и соблюдение нормативов безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическим опытом.