Общие положения Медицинского регистратора / администратора клиники

Медицинский регистратор / администратор клиники — специалист, обеспечивающий приём и сопровождение пациентов, организацию работы регистратуры и администрирование клинических процессов. Обеспечивает корректную регистрацию посетителей, своевременную запись на приём, ведение медицинской и административной документации, взаимодействие с медицинским персоналом и страховыми организациями. Действует в рамках внутренних регламентов клиники, стандартов обслуживания и требований законодательства о персональных данных и медицинской документации.

Квалификационные требования Медицинского регистратора / администратора клиники

- Среднее профессиональное или высшее образование (медицинское, административное, управление здравоохранением, офис‑менеджмент) либо эквивалентный практический опыт. - Опыт работы в регистратуре, клинике или медицинском ресепшн от 1 года (для Junior) / 2–3 года (для Middle) / 5+ лет (для Senior/администратора). - Знание принципов ведения медицинской документации, правил регистрации пациентов, оформления направлений и результатов исследований. - Навыки работы с медицинскими информационными системами (LIS, HIS), CRM, электронной очередью и онлайн‑записью. - Грамотная деловая переписка, коммуникация с пациентами и коллегами, стрессоустойчивость, клиентоориентированность. - Знание норм конфиденциальности персональных данных (ФЗ‑152), правил хранения медицинских карт и правил выдачи медицинских документов. - Навыки работы с кассовыми операциями и обработкой платежей (наличные/безнал, ДМС/ОМС) — преимущество. - Владение ПК на уровне уверенного пользователя: MS Office, почта, тематические порталы. - Владение иностранным языком (английский) — преимущество при работе с международными пациентами.

Должностные обязанности Медицинского регистратора / администратора клиники

- Приём пациентов и регистрация: проверка документов, внесение данных в систему, оформлением электронной очереди и подтверждение записи. - Организация записи на приёмы: планирование расписания врачей, координация изменений, напоминания пациентам (смс/звонки/почта). - Работа с медицинской документацией: оформление карт, направление на анализы/процедуры, ввод результатов, выдача справок и выписок в соответствии с регламентом. - Обработка платежей: приём оплаты, оформление чеков и кассовых документов, взаимодействие с бухгалтерией по кассовым операциям и возвратам. - Взаимодействие со страховыми компаниями: проверка полисов ОМС/ДМС, оформление заявлений на возмещение, передача документов для оплаты. - Координация потока пациентов: обеспечение комфортного обслуживания, навигация по клинике, оперативное разрешение конфликтов и жалоб. - Поддержание чистоты и порядка в зоне регистратуры, контроль наличия бланков, форм и информационных материалов. - Осуществление первичной сортировки обращений, перенаправление экстренных случаев и информирование медперсонала. - Ведение статистики приёма пациентов, заполнение журналов и ежедневных отчётов по посещаемости. - Соблюдение правил обработки и хранения персональных данных, обеспечение конфиденциальности медицинской информации. - Участие в внедрении стандартов обслуживания, обучение новых сотрудников регистратуры и участие в регулярных инструктажах.

Отчетность Медицинского регистратора / администратора клиники

Медицинский регистратор/администратор подотчётен заведующему регистратурой или административному руководителю клиники и предоставляет: - ежедневные/еженедельные сводки по записи и посещаемости; - отчёты по кассовым операциям и возвратам; - журналы регистрации пациентов и отчёты по пропущенным/перенесённым приёмам; - отчёты по обращением и жалобам пациентов; - документы и отчёты для взаимодействия со страховыми компаниями (пакеты для ОМС/ДМС).

Права Медицинского регистратора / администратора клиники

- Запрашивать у врачей и других подразделений информацию, необходимую для корректной записи и обслуживания пациентов. - Приостанавливать запись (блокировать талон/время) при выявлении ошибок в расписании или несоответствиях в документах до их уточнения. - Предлагать улучшения в процессах регистратуры, скриптах общения и шаблонах документов. - Использовать служебные ресурсы (телефон, почта, CRM, медицинская информационная система) в рамках исполнения обязанностей. - Передавать вопросы на разрешение руководству при возникновении конфликтных или нестандартных ситуаций.

Критерии эффективности и ответственность Медицинского регистратора / администратора клиники

- Основные KPI: точность и полнота внесённых данных, своевременность записи пациентов (TAT записи), уровень удовлетворённости пациентов, количество ошибок в документации, процент пропусков/опозданий пациентов, корректность кассовых операций. - Примеры целевых значений: - Точность внесения данных ≥ 99%; - Удовлетворённость пациентов (NPS/оценка) ≥ 4.5/5; - Своевременность записи (обработка заявок в течение рабочего дня) ≥ 95%; - Количество жалоб на обслуживание в регистратуре ≤ 1% от потока. - Медицинский регистратор/администратор несёт ответственность за корректность регистрации пациентов, сохранность и конфиденциальность медицинских данных, правильность оформляемых документов и кассовые операции. За нарушения применяются дисциплинарные меры и процедуры, предусмотренные внутренними регламентами и трудовым законодательством.

