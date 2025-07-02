Должностные обязанности Медицинский регистратор
Должностная обязанность Медицинского регистратора
Общие положения:
Медицинский регистратор отвечает за прием и регистрацию пациентов, поддержание медицинской документации и обеспечение бесперебойной работы регистратуры медицинского учреждения.
Квалификационные требования:
— Знание медицинской терминологии и процедур приема пациентов.
— Умение работать с медицинскими информационными системами.
— Опыт работы в административной сфере, предпочтительно в медицинской организации.
Должностные обязанности:
— Прием и регистрация пациентов, оформление медицинской документации.
— Ведение электронного и бумажного архива медицинских документов.
— Организация расписания приема врачей и выдача направлений пациентам.
— Взаимодействие с медицинским персоналом для координации потока пациентов.
Отчетность:
Медицинский регистратор отчитывается перед администрацией медицинского учреждения о работе регистратуры и аккуратности ведения медицинской документации.
Для успешного подбора квалифицированных медицинских специалистов — регистраторов, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы специализируемся на подборе персонала для медицинских учреждений и готовы помочь вам найти опытных кандидатов для вашей регистратуры.
Для получения дополнительной информации о наших услугах, свяжитесь с нами по следующим контактам:
Телефон: +7 (495) 988-55-25
Сайт: favorit.pro