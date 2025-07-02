Должностная обязанность Медицинского регистратора

Общие положения:

Медицинский регистратор отвечает за прием и регистрацию пациентов, поддержание медицинской документации и обеспечение бесперебойной работы регистратуры медицинского учреждения.

Квалификационные требования:

— Знание медицинской терминологии и процедур приема пациентов.

— Умение работать с медицинскими информационными системами.

— Опыт работы в административной сфере, предпочтительно в медицинской организации.

Должностные обязанности:

— Прием и регистрация пациентов, оформление медицинской документации.

— Ведение электронного и бумажного архива медицинских документов.

— Организация расписания приема врачей и выдача направлений пациентам.

— Взаимодействие с медицинским персоналом для координации потока пациентов.

Отчетность:

Медицинский регистратор отчитывается перед администрацией медицинского учреждения о работе регистратуры и аккуратности ведения медицинской документации.

