Должностные обязанности Медицинский регистратор

Должностная обязанность Медицинского регистратора

Общие положения:

Медицинский регистратор отвечает за прием и регистрацию пациентов, поддержание медицинской документации и обеспечение бесперебойной работы регистратуры медицинского учреждения.

Квалификационные требования:

— Знание медицинской терминологии и процедур приема пациентов.
— Умение работать с медицинскими информационными системами.
— Опыт работы в административной сфере, предпочтительно в медицинской организации.

Должностные обязанности:

— Прием и регистрация пациентов, оформление медицинской документации.
— Ведение электронного и бумажного архива медицинских документов.
— Организация расписания приема врачей и выдача направлений пациентам.
— Взаимодействие с медицинским персоналом для координации потока пациентов.

Отчетность:

Медицинский регистратор отчитывается перед администрацией медицинского учреждения о работе регистратуры и аккуратности ведения медицинской документации.

Для успешного подбора квалифицированных медицинских специалистов — регистраторов, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы специализируемся на подборе персонала для медицинских учреждений и готовы помочь вам найти опытных кандидатов для вашей регистратуры.

Для получения дополнительной информации о наших услугах, свяжитесь с нами по следующим контактам:

Телефон: +7 (495) 988-55-25
Сайт: favorit.pro

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить