Должностные обязанности Медицинский технолог
Общие положения
Медицинский технолог — специалист клинико‑диагностической лаборатории, обеспечивающий приём, подготовку и исследование биологического материала, работу лабораторного оборудования и соблюдение стандартов качества. Действует в соответствии с внутренними регламентами, стандартами ISO/ГОСТ, законодательством в сфере здравоохранения и требованиями руководителя лаборатории.
Квалификационные требования
- Среднее специальное или высшее медицинское образование по направлению «медицинская лабораторная диагностика», «биомедицинская технология» или эквивалент.
- Сертификат/аттестация по профильным лабораторным методикам (желательно).
- Опыт работы в клинико‑диагностической лаборатории от 1 года (в зависимости от уровня ответственности — 2–5 лет).
- Знание лабораторных методов: гематология, биохимия, иммунология, микробиология (в зависимости от специализации).
- Навыки работы с автоматическими анализаторами, ПЦР‑оборудованием, микроскопией и прецизионной техникой.
- Понимание принципов качества: внутренняя и внешняя система контроля качества (IQC/EQA), ведение журнала калибровок, знание SOP.
- Умение работать с лабораторными информационными системами (LIS) и электронной регистрацией образцов.
- Соблюдение правил биобезопасности и обращения с ОМП (опасные медицинские отходы).
- Внимательность, аккуратность, ответственность, умение работать в команде.
Должностные обязанности
- Приём и регистрация биологического материала, проверка качества и соответствия маркировки образцов.
- Подготовка образцов к анализу: центрифугирование, разведение, выделение, подготовка препаратов.
- Проведение лабораторных исследований в рамках своей специализации с использованием автоматических и ручных методов.
- Выполнение калибровки, обслуживания и базового устранения неисправностей лабораторного оборудования; участие в плановом сервисном обслуживании.
- Проведение и документирование внутреннего контроля качества (IQC), участие во внешних оценках качества (EQA/ILC).
- Оформление результатов исследований в LIS, соблюдение сроков и требований к выдаче лабораторных заключений.
- Соблюдение правил биобезопасности, техники безопасности, правил обращения с химическими реактивами и ОМП.
- Ведение журналов учёта реагентов, расходных материалов и контроль сроков годности.
- Соблюдение конфиденциальности пациентских данных и правил GDPR/локального законодательства.
- Участие в разработке и обновлении SOP, обучении младшего персонала и стажировке новых сотрудников.
- Подготовка материалов для внутреннего аудита и проверок контролирующих органов.
Отчетность
Медицинский технолог подготавливает и предоставляет заведующему лабораторией или непосредственному руководителю:
- журналы регистрации образцов и результаты исследований;
- отчёты по контролю качества (IQC/EQA);
- акты по оборудованию (калибровки, ремонты);
- ведомости по расходам реактивов и материалов;
- инцидент‑репорты при несоответствиях и отклонениях.
Права
- Запрашивать у подразделений и врачей необходимую информацию и документы для корректного выполнения исследований.
- Требовать обеспечения лаборатории оборудованием, реактивами и средствами индивидуальной защиты в пределах установленного бюджета.
- Приостанавливать выдачу результатов при выявлении критических несоответствий до их подтверждения.
- Вносить предложения по оптимизации лабораторных процессов, улучшению качества и снижению рисков.
Критерии эффективности и ответственность
- Основные KPI: соблюдение TAT (времени выполнения исследований), процент отклонённых/повреждённых образцов, соответствие IQC/EQA, время простоя оборудования, точность результатов.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение TAT ≥ 95%;
- Процент несоответствий/повреждений образцов < 1–2%;
- Успешное прохождение EQA без критических замечаний.
- Медицинский технолог несёт ответственность за правильность выполнения процедур, корректность оформления результатов, соблюдение правил биобезопасности и хранения материалов. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с локальными регламентами и законодательством.
Открытые вакансии
Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании