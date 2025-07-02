Должностные обязанности Медицинский технолог

Общие положения

Медицинский технолог — специалист клинико‑диагностической лаборатории, обеспечивающий приём, подготовку и исследование биологического материала, работу лабораторного оборудования и соблюдение стандартов качества. Действует в соответствии с внутренними регламентами, стандартами ISO/ГОСТ, законодательством в сфере здравоохранения и требованиями руководителя лаборатории.

Квалификационные требования

  • Среднее специальное или высшее медицинское образование по направлению «медицинская лабораторная диагностика», «биомедицинская технология» или эквивалент.
  • Сертификат/аттестация по профильным лабораторным методикам (желательно).
  • Опыт работы в клинико‑диагностической лаборатории от 1 года (в зависимости от уровня ответственности — 2–5 лет).
  • Знание лабораторных методов: гематология, биохимия, иммунология, микробиология (в зависимости от специализации).
  • Навыки работы с автоматическими анализаторами, ПЦР‑оборудованием, микроскопией и прецизионной техникой.
  • Понимание принципов качества: внутренняя и внешняя система контроля качества (IQC/EQA), ведение журнала калибровок, знание SOP.
  • Умение работать с лабораторными информационными системами (LIS) и электронной регистрацией образцов.
  • Соблюдение правил биобезопасности и обращения с ОМП (опасные медицинские отходы).
  • Внимательность, аккуратность, ответственность, умение работать в команде.

Должностные обязанности

  • Приём и регистрация биологического материала, проверка качества и соответствия маркировки образцов.
  • Подготовка образцов к анализу: центрифугирование, разведение, выделение, подготовка препаратов.
  • Проведение лабораторных исследований в рамках своей специализации с использованием автоматических и ручных методов.
  • Выполнение калибровки, обслуживания и базового устранения неисправностей лабораторного оборудования; участие в плановом сервисном обслуживании.
  • Проведение и документирование внутреннего контроля качества (IQC), участие во внешних оценках качества (EQA/ILC).
  • Оформление результатов исследований в LIS, соблюдение сроков и требований к выдаче лабораторных заключений.
  • Соблюдение правил биобезопасности, техники безопасности, правил обращения с химическими реактивами и ОМП.
  • Ведение журналов учёта реагентов, расходных материалов и контроль сроков годности.
  • Соблюдение конфиденциальности пациентских данных и правил GDPR/локального законодательства.
  • Участие в разработке и обновлении SOP, обучении младшего персонала и стажировке новых сотрудников.
  • Подготовка материалов для внутреннего аудита и проверок контролирующих органов.

Отчетность

Медицинский технолог подготавливает и предоставляет заведующему лабораторией или непосредственному руководителю:

  • журналы регистрации образцов и результаты исследований;
  • отчёты по контролю качества (IQC/EQA);
  • акты по оборудованию (калибровки, ремонты);
  • ведомости по расходам реактивов и материалов;
  • инцидент‑репорты при несоответствиях и отклонениях.

Права

  • Запрашивать у подразделений и врачей необходимую информацию и документы для корректного выполнения исследований.
  • Требовать обеспечения лаборатории оборудованием, реактивами и средствами индивидуальной защиты в пределах установленного бюджета.
  • Приостанавливать выдачу результатов при выявлении критических несоответствий до их подтверждения.
  • Вносить предложения по оптимизации лабораторных процессов, улучшению качества и снижению рисков.

Критерии эффективности и ответственность

  • Основные KPI: соблюдение TAT (времени выполнения исследований), процент отклонённых/повреждённых образцов, соответствие IQC/EQA, время простоя оборудования, точность результатов.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение TAT ≥ 95%;
    • Процент несоответствий/повреждений образцов < 1–2%;
    • Успешное прохождение EQA без критических замечаний.
  • Медицинский технолог несёт ответственность за правильность выполнения процедур, корректность оформления результатов, соблюдение правил биобезопасности и хранения материалов. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с локальными регламентами и законодательством.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить