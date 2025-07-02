Должностные обязанности Медицинская сестра процедурного кабинета

Должностная инструкция Медицинской сестры процедурного кабинета

Общие положения:

Медицинская сестра процедурного кабинета занимает значительную нишу в структуре медицинского учреждения, обеспечивая проведение широкого спектра лечебных и диагностических процедур. Основной целью деятельности является организация и непосредственное выполнение мероприятий, связанных с назначениями лечащего врача.

Квалификационные требования:

— Наличие диплома о среднем медицинском образовании по специальности «Сестринское дело».
— Сертификат специалиста, подтверждающий квалификацию медицинской сестры.
— Владение методиками проведения медицинских процедур.
— Опыт работы в процедурных кабинетах медицинских учреждений предпочтителен.
— Знание санитарных и эпидемиологических норм и правил.

Должностные обязанности:

— Подготовка кабинета к приему пациентов и выполнение предписаний лечащих врачей.
— Проведение инъекций, переливаний, вакцинации и других медицинских манипуляций согласно установленным показаниям.
— Стерилизация медицинского инструментария и контроль за состоянием используемого оборудования.
— Оформление медицинской документации, регистрация проведенных процедур.
— Соблюдение асептических и антисептических мероприятий при работе с пациентами и медицинскими материалами.

Отчетность:

Медицинская сестра процедурного кабинета отчитывается перед старшей медицинской сестрой или заведующим отделением.

Права:

Медицинская сестра процедурного кабинета имеет право:
— Запрашивать у врачей дополнительную информацию, необходимую для проведения процедур.
— Пользоваться всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения своих профессиональных обязанностей.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Медицинская сестра несет личную ответственность за качество и своевременность выполнения медицинских процедур, за соблюдение протоколов безопасности и конфиденциальности медицинской информации. Эффективность ее работы может оцениваться по количеству и качеству проведенных процедур, отзывам пациентов и уровню избежания осложнений.

Для найма квалифицированной медицинской сестры процедурного кабинета вы можете обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наша команда экспертов, имеющая многолетний опыт в подборе медицинского персонала, обеспечит вам профессиональный подход и подбор кандидатов, удовлетворяющих всем требованиям и стандартам здравоохранения. Получить более детальную информацию о наших услугах можно по телефону +7 (495) 988-55-25 или, отправив запрос через сайт favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить