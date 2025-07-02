Должностная инструкция Медицинской сестры процедурного кабинета

Общие положения:

Медицинская сестра процедурного кабинета занимает значительную нишу в структуре медицинского учреждения, обеспечивая проведение широкого спектра лечебных и диагностических процедур. Основной целью деятельности является организация и непосредственное выполнение мероприятий, связанных с назначениями лечащего врача.

Квалификационные требования:

— Наличие диплома о среднем медицинском образовании по специальности «Сестринское дело».

— Сертификат специалиста, подтверждающий квалификацию медицинской сестры.

— Владение методиками проведения медицинских процедур.

— Опыт работы в процедурных кабинетах медицинских учреждений предпочтителен.

— Знание санитарных и эпидемиологических норм и правил.

Должностные обязанности:

— Подготовка кабинета к приему пациентов и выполнение предписаний лечащих врачей.

— Проведение инъекций, переливаний, вакцинации и других медицинских манипуляций согласно установленным показаниям.

— Стерилизация медицинского инструментария и контроль за состоянием используемого оборудования.

— Оформление медицинской документации, регистрация проведенных процедур.

— Соблюдение асептических и антисептических мероприятий при работе с пациентами и медицинскими материалами.

Отчетность:

Медицинская сестра процедурного кабинета отчитывается перед старшей медицинской сестрой или заведующим отделением.

Права:

Медицинская сестра процедурного кабинета имеет право:

— Запрашивать у врачей дополнительную информацию, необходимую для проведения процедур.

— Пользоваться всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения своих профессиональных обязанностей.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Медицинская сестра несет личную ответственность за качество и своевременность выполнения медицинских процедур, за соблюдение протоколов безопасности и конфиденциальности медицинской информации. Эффективность ее работы может оцениваться по количеству и качеству проведенных процедур, отзывам пациентов и уровню избежания осложнений.

Для найма квалифицированной медицинской сестры процедурного кабинета вы можете обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наша команда экспертов, имеющая многолетний опыт в подборе медицинского персонала, обеспечит вам профессиональный подход и подбор кандидатов, удовлетворяющих всем требованиям и стандартам здравоохранения. Получить более детальную информацию о наших услугах можно по телефону +7 (495) 988-55-25 или, отправив запрос через сайт favorit.pro.