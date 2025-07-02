Должностная обязанность Механика

Общие положения:

Механик играет важную роль в обслуживании и ремонте механического оборудования в компании. Задача механика состоит в проведении технического обслуживания и ремонта оборудования для обеспечения его надежной работы и безопасности использования.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области обслуживания и ремонта механического оборудования или соответствующий профессиональный сертификат.

— Знание принципов работы механического оборудования и методов его ремонта.

— Опыт работы с механическими инструментами и оборудованием.

— Навыки диагностики и устранения аварий и неисправностей.

Должностные обязанности:

— Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в соответствии с установленными стандартами и документацией.

— Диагностика и устранение неисправностей, выявленных в процессе технического обслуживания или по запросу соответствующих лиц.

— Замена и ремонт деталей и механизмов оборудования с использованием необходимых инструментов и оборудования.

— Ведение документации о выполненных работах, используемых материалах и деталях.

— Обеспечение соблюдения требований по безопасности и экологии при выполнении работ.

Отчетность:

Механик отчитывается перед непосредственным руководителем о выполненных работах, выявленных неисправностях и проведенной диагностике. Отчеты могут включать информацию о проделанной работе, использованных материалах и деталях, а также рекомендации по улучшению процесса обслуживания.

Права:

Механик имеет право:

— Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в соответствии с требованиями и стандартами.

— Использовать необходимые инструменты, оборудование и материалы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Механик несет ответственность за выполнение качественного технического обслуживания и ремонта оборудования, обеспечение безопасной и надежной работы оборудования, а также соблюдение требований по безопасности и экологии. Критерии эффективности могут включать качество проведенных работ, точность диагностики, время выполнения работ и минимизацию ошибок.

