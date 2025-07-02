Должностная обязанность Механика в автоколонне

Общие положения:

Механик в автоколонне играет центральную роль в поддержании технического состояния автопарка компании, гарантируя его эффективность и безопасность движения. Он отвечает за своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств и контроль их технического состояния.

Квалификационные требования:

— Средне-специальное или высшее техническое образование.

— Опыт работы по специальности не менее 3 лет.

— Глубокие знания устройства автомобилей и принципов их работы.

— Умение работать с диагностическим оборудованием.

— Навыки работы в команде и управления персоналом.

Должностные обязанности:

— Технический осмотр и техническое обслуживание транспортных средств.

— Выявление и устранение неисправностей автомобилей.

— Ремонт и замена изношенных или повреждённых частей.

— Ведение документации по ТО и ремонту автотранспорта.

— Контроль использования запасных частей и материалов.

— Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормами безопасности.

Отчетность:

Механик отчитывается перед своим непосредственным руководителем о состоянии транспортных средств, об ошибках и возникших в процессе работы проблемах, а также о потребности в запчастях и расходных материалах.

Права:

Механик имеет право:

— Запрашивать необходимую документацию, инструменты и материалы для выполнения работ.

— Предлагать улучшения по работе сервисной службы и в процессе технического обслуживания.

— Остановить использование транспортного средства, если это необходимо для обеспечения безопасности.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Механик несет ответственность за качество и своевременность проведенных работ, за минимизацию простоев из-за поломок автотранспорта и за соблюдение требований безопасности и экологичности. Критерии его успешной работы включают количество и качество ремонтов, снижение времени на диагностику и ремонт, а также минимизацию случаев повторного ремонта.

