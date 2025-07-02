Должностные обязанности Механик автоколонны

Должностная обязанность Механика в автоколонне

Общие положения:

Механик в автоколонне играет центральную роль в поддержании технического состояния автопарка компании, гарантируя его эффективность и безопасность движения. Он отвечает за своевременное и качественное техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств и контроль их технического состояния.

Квалификационные требования:

— Средне-специальное или высшее техническое образование.
 — Опыт работы по специальности не менее 3 лет.
 — Глубокие знания устройства автомобилей и принципов их работы.
 — Умение работать с диагностическим оборудованием.
 — Навыки работы в команде и управления персоналом.

Должностные обязанности:

— Технический осмотр и техническое обслуживание транспортных средств.
 — Выявление и устранение неисправностей автомобилей.
 — Ремонт и замена изношенных или повреждённых частей.
 — Ведение документации по ТО и ремонту автотранспорта.
 — Контроль использования запасных частей и материалов.
 — Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормами безопасности.

Отчетность:

Механик отчитывается перед своим непосредственным руководителем о состоянии транспортных средств, об ошибках и возникших в процессе работы проблемах, а также о потребности в запчастях и расходных материалах.

Права:

Механик имеет право:
 — Запрашивать необходимую документацию, инструменты и материалы для выполнения работ.
 — Предлагать улучшения по работе сервисной службы и в процессе технического обслуживания.
 — Остановить использование транспортного средства, если это необходимо для обеспечения безопасности.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Механик несет ответственность за качество и своевременность проведенных работ, за минимизацию простоев из-за поломок автотранспорта и за соблюдение требований безопасности и экологичности. Критерии его успешной работы включают количество и качество ремонтов, снижение времени на диагностику и ремонт, а также минимизацию случаев повторного ремонта.

Для подбора квалифицированного Механика в автоколонне обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». С помощью нашего агентства, которое имеет богатый опыт в подборе специализированных кадров, Вы сможете найти подходящего специалиста в сфере логистика, способного поддерживать эффективную работу Вашего автопарка.

