Должностные обязанности Менеджер отдела кадров

Общие положения Менеджера отдела кадров

Менеджер отдела кадров — специалист, отвечающий за полное сопровождение HR‑процессов в компании: подбор и адаптацию персонала, кадровое делопроизводство, обучение и развитие сотрудников, управление компенсациями и взаимодействие с контролирующими органами по вопросам трудового законодательства. Обеспечивает реализацию кадровой политики предприятия, соблюдение требований ТК РФ и внутренних регламентов, поддерживает корпоративную культуру и HR‑бренд работодателя.

Квалификационные требования Менеджера отдела кадров

  • Высшее образование (управление персоналом, экономика, юриспруденция, психология или эквивалент).
  • Опыт работы в сфере HR/кадрового делопроизводства от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание трудового законодательства (ТК РФ), процедур приема/увольнения, расчёта отпусков, ведения трудовых книжек.
  • Опыт подбора персонала (включая массовый подбор и headhunting), проведения интервью и оценки компетенций.
  • Навыки организационного проектирования: адаптация, обучения, оценки эффективности сотрудников (аттестация, KPI).
  • Опыт работы с HRIS/HRM/ATS (например, 1C:ЗУП, SAP HR, Workday, Bitrix24), Excel на уровне продвинутой аналитики.
  • Навыки работы с корпоративными коммуникациями, employer‑branding и внутренними регламентами.
  • Понимание принципов компенсаций и льгот, расчёта ФОТ и бюджетирования.
  • Коммуникабельность, стрессоустойчивость, конфиденциальность, аналитическое мышление и умение вести переговоры.
  • Владение английским языком — преимущество для международных команд.

Должностные обязанности Менеджера отдела кадров

  • Организация полного цикла подбора персонала: анализ вакансий, sourcing, проведение интервью, оценка кандидатов и ведение воронки в ATS.
  • Ведение кадрового документооборота: оформление приёмов/увольнений, переводов, отпусков, ведение трудовых книжек и личных дел.
  • Разработка и сопровождение адаптационных программ для новых сотрудников, контроль probation‑периодов.
  • Планирование и реализация программ обучения и повышения квалификации совместно с руководителями подразделений.
  • Ведение системы оценки эффективности персонала (KPI, аттестации, 360°), подготовка рекомендаций по развитию и карьерным траекториям.
  • Управление компенсациями и льготами: анализ рынка, подготовка предложений по зарплатным диапазонам, участие в бюджетировании ФОТ.
  • Поддержка HR‑аналитики: сбор метрик (текучесть, time‑to‑hire, retention), подготовка регулярных дашбордов и отчётов для руководства.
  • Обеспечение соответствия кадровой политики требованиям законодательства и внутренним регламентам, взаимодействие с аудиторскими и проверяющими органами.
  • Ведение корпоративной коммуникации по HR‑вопросам, участие в формировании и продвижении employer‑brand.
  • Координация взаимодействия с подрядчиками: рекрутинговые агентства, обучающие компании, медосмотры, юристы по трудовым спорам.
  • Консультирование руководителей и сотрудников по трудовым вопросам и кадровым процедурам.

Отчетность Менеджера отдела кадров

Менеджер отдела кадров подотчётен руководителю HR/директору по персоналу и предоставляет:

  • еженедельные/ежемесячные отчёты по воронке найма и статусу ключевых вакансий;
  • отчёты по KPI HR: текучесть, time‑to‑hire, retention, заполняемость позиций;
  • документы кадрового делопроизводства (приёмы, увольнения, приказы, личные дела);
  • отчёты по затратам на обучение, бюджету ФОТ и инициативам по компенсациям;
  • аналитические выкладки по удовлетворённости сотрудников и предложения по оптимизации.

Права Менеджера отдела кадров

  • Запрашивать у руководителей подразделений информацию и документы, необходимые для подбора и управления персоналом.
  • Принимать решения по оперативному заполнению вакансий и запуску адаптационных программ в рамках утверждённого бюджета.
  • Вносить предложения по корректировке штатной структуры, уровней заработной платы и мотивационных схем.
  • Контролировать и приостанавливать оформление кадровых процедур при выявлении нарушений или несоответствий требованиям.
  • Привлекать внешних подрядчиков (агентства, тренинговые компании) в рамках утверждённых процедур и бюджета.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера отдела кадров

  • Основные KPI: заполнение вакансий (time‑to‑hire), удержание ключевых сотрудников (retention), текучесть персонала, качество адаптации (pass rate probation), уровень удовлетворённости сотрудников (eNPS/engagement).
  • Примеры целевых значений:
    • Time‑to‑hire (сред.) — ≤ 30–45 дней (в зависимости от позиции);
    • Retention на 6 месяцев — ≥ 85–90%;
    • Текучесть (годовая) — целевой порог < 15% (в зависимости от отрасли);
    • Удовлетворённость сотрудников (eNPS) — ≥ 20.
  • Менеджер отдела кадров несёт ответственность за корректность кадровых документов, соблюдение норм трудового законодательства, конфиденциальность персональных данных и своевременное выполнение HR‑проектов. За нарушения применяются дисциплинарные меры в рамках регламентов и трудового права.

