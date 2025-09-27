Общие положения Менеджера отдела кадров

Менеджер отдела кадров — специалист, отвечающий за полное сопровождение HR‑процессов в компании: подбор и адаптацию персонала, кадровое делопроизводство, обучение и развитие сотрудников, управление компенсациями и взаимодействие с контролирующими органами по вопросам трудового законодательства. Обеспечивает реализацию кадровой политики предприятия, соблюдение требований ТК РФ и внутренних регламентов, поддерживает корпоративную культуру и HR‑бренд работодателя.

Квалификационные требования Менеджера отдела кадров

Высшее образование (управление персоналом, экономика, юриспруденция, психология или эквивалент).

Опыт работы в сфере HR/кадрового делопроизводства от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание трудового законодательства (ТК РФ), процедур приема/увольнения, расчёта отпусков, ведения трудовых книжек.

Опыт подбора персонала (включая массовый подбор и headhunting), проведения интервью и оценки компетенций.

Навыки организационного проектирования: адаптация, обучения, оценки эффективности сотрудников (аттестация, KPI).

Опыт работы с HRIS/HRM/ATS (например, 1C:ЗУП, SAP HR, Workday, Bitrix24), Excel на уровне продвинутой аналитики.

Навыки работы с корпоративными коммуникациями, employer‑branding и внутренними регламентами.

Понимание принципов компенсаций и льгот, расчёта ФОТ и бюджетирования.

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, конфиденциальность, аналитическое мышление и умение вести переговоры.

Владение английским языком — преимущество для международных команд.

Должностные обязанности Менеджера отдела кадров

Организация полного цикла подбора персонала: анализ вакансий, sourcing, проведение интервью, оценка кандидатов и ведение воронки в ATS.

Ведение кадрового документооборота: оформление приёмов/увольнений, переводов, отпусков, ведение трудовых книжек и личных дел.

Разработка и сопровождение адаптационных программ для новых сотрудников, контроль probation‑периодов.

Планирование и реализация программ обучения и повышения квалификации совместно с руководителями подразделений.

Ведение системы оценки эффективности персонала (KPI, аттестации, 360°), подготовка рекомендаций по развитию и карьерным траекториям.

Управление компенсациями и льготами: анализ рынка, подготовка предложений по зарплатным диапазонам, участие в бюджетировании ФОТ.

Поддержка HR‑аналитики: сбор метрик (текучесть, time‑to‑hire, retention), подготовка регулярных дашбордов и отчётов для руководства.

Обеспечение соответствия кадровой политики требованиям законодательства и внутренним регламентам, взаимодействие с аудиторскими и проверяющими органами.

Ведение корпоративной коммуникации по HR‑вопросам, участие в формировании и продвижении employer‑brand.

Координация взаимодействия с подрядчиками: рекрутинговые агентства, обучающие компании, медосмотры, юристы по трудовым спорам.

Консультирование руководителей и сотрудников по трудовым вопросам и кадровым процедурам.

Отчетность Менеджера отдела кадров

Менеджер отдела кадров подотчётен руководителю HR/директору по персоналу и предоставляет:

еженедельные/ежемесячные отчёты по воронке найма и статусу ключевых вакансий;

отчёты по KPI HR: текучесть, time‑to‑hire, retention, заполняемость позиций;

документы кадрового делопроизводства (приёмы, увольнения, приказы, личные дела);

отчёты по затратам на обучение, бюджету ФОТ и инициативам по компенсациям;

аналитические выкладки по удовлетворённости сотрудников и предложения по оптимизации.

Права Менеджера отдела кадров

Запрашивать у руководителей подразделений информацию и документы, необходимые для подбора и управления персоналом.

Принимать решения по оперативному заполнению вакансий и запуску адаптационных программ в рамках утверждённого бюджета.

Вносить предложения по корректировке штатной структуры, уровней заработной платы и мотивационных схем.

Контролировать и приостанавливать оформление кадровых процедур при выявлении нарушений или несоответствий требованиям.

Привлекать внешних подрядчиков (агентства, тренинговые компании) в рамках утверждённых процедур и бюджета.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера отдела кадров

Основные KPI: заполнение вакансий (time‑to‑hire), удержание ключевых сотрудников (retention), текучесть персонала, качество адаптации (pass rate probation), уровень удовлетворённости сотрудников (eNPS/engagement).

Примеры целевых значений: Time‑to‑hire (сред.) — ≤ 30–45 дней (в зависимости от позиции); Retention на 6 месяцев — ≥ 85–90%; Текучесть (годовая) — целевой порог < 15% (в зависимости от отрасли); Удовлетворённость сотрудников (eNPS) — ≥ 20.

Менеджер отдела кадров несёт ответственность за корректность кадровых документов, соблюдение норм трудового законодательства, конфиденциальность персональных данных и своевременное выполнение HR‑проектов. За нарушения применяются дисциплинарные меры в рамках регламентов и трудового права.

