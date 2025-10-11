Общие положения Менеджера по инновационному оборудованию для ОФ и ЗИФ

Менеджер по инновационному оборудованию для ОФ и ЗИФ — специалист, ответственный за поиск, оценку, внедрение и сопровождение инновационного и специализированного оборудования в рамках объектов ОФ и ЗИФ. Обеспечивает техническую пригодность, экономическую обоснованность и готовность к эксплуатации новых решений, координирует подрядчиков и поставщиков, обеспечивает соответствие стандартам безопасности и внутренним регламентам. Действует на основе приказов руководства, проектной документации и требований по охране труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Менеджера по инновационному оборудованию для ОФ и ЗИФ

Высшее техническое или экономическое образование (инженерия, мехатроника, автоматизация, технический менеджмент) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в проектах по внедрению оборудования и технологий не менее 2 лет (Middle) / 4+ лет (Senior).

Знание жизненного цикла оборудования: от технико‑экономического обоснования (TEA) до ввода в эксплуатацию (commissioning).

Навыки управления проектами (PMBOK/Agile практики, управление рисками, планирование работ).

Опыт взаимодействия с поставщиками, ведения переговоров по техусловиям, SLA, гарантийному обслуживанию.

Понимание требований по безопасности, сертификации и нормативов, применимых к оборудованию в ОФ и ЗИФ.

Владение инструментами оценки эффективности (ROI, TCO), составления ТЗ и технической документации.

Навыки работы с проектной документацией, P&ID, схемами, актами приёмки; уверенное владение MS Office, специализированными CAD/PLM/CMMS — преимущество.

Коммуникационные навыки, способность координировать межфункциональные команды, стрессоустойчивость и аналитическое мышление.

Готовность к командировкам по площадкам ОФ/ЗИФ при необходимости.

Должностные обязанности Менеджера по инновационному оборудованию для ОФ и ЗИФ

Инициирование и оценка технических требований для инновационного оборудования, подготовка технических заданий (ТЗ) и ТЕО.

Поиск и валидация поставщиков, проведение тендеров, сравнительный анализ коммерческих и технических предложений.

Координация проектов по закупке, поставке, монтажу, шеф‑монтажу и пусконаладке оборудования на площадках ОФ и ЗИФ.

Организация тестирования, приемо‑сдаточных испытаний (Factory Acceptance Test / Site Acceptance Test) и валидации работоспособности.

Оценка экономической эффективности проектов (ROI, TCO), подготовка обоснований бюджета и контроль исполнения затрат.

Разработка и согласование эксплуатационной документации, регламентов обслуживания, планов техобслуживания и гарантийных условий.

Взаимодействие с отделами эксплуатации, безопасности, снабжения и сервисными подрядчиками для обеспечения бесперебойной работы оборудования.

Контроль выполнения условий поставки и гарантийных обязательств, организация сервисного обслуживания и запасных частей (spare parts).

Анализ поломок и инцидентов, подготовка предложений по улучшению надежности и безопасности эксплуатации.

Внедрение пилотных проектов и прототипов, сопровождение масштабирования решений по всей сети ОФ и ЗИФ.

Обучение персонала эксплуатационным процедурам и участие в инструктажах по технике безопасности.

Отчетность Менеджера по инновационному оборудованию для ОФ и ЗИФ

Менеджер подотчётен руководителю направления по капитальному строительству / эксплуатации / инновациям и предоставляет:

ежемесячные и квартальные отчёты по статусу проектов, отклонениям по срокам и бюджету;

технико‑экономические обоснования (TEA), сметы и акты приёмки выполненных работ;

протоколы испытаний, отчёты по гарантийному обслуживанию и ремонтам;

мониторинг показателей эффективности оборудования (uptime, MTTR, расход ТМЦ);

документы по инцидентам, анализам причин (RCA) и мероприятиям по устранению.

Права Менеджера по инновационному оборудованию для ОФ и ЗИФ

Запрашивать у функциональных подразделений (эксплуатация, снабжение, финансы, безопасность) информацию и документы, необходимые для реализации проектов.

Инициировать проведение тендеров и выбирать поставщиков в рамках утверждённого бюджета и процедур.

Приостанавливать приёмку или ввод оборудования в эксплуатацию при выявлении критических несоответствий и рисков для безопасности.

Предлагать технико‑экономические решения по модернизации оборудования и оптимизации расходов.

Требовать проведения обучения персонала и сертификации сервисных подрядчиков при необходимости.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по инновационному оборудованию для ОФ и ЗИФ

Основные KPI: своевременность реализации проектов (в срок и в рамках бюджета), экономическая эффективность (ROI/TCO), уровень доступности оборудования (uptime), скорость восстановления (MTTR), доля успешно прошедших тестов и приёмок.

Примеры целевых значений: Выполнение проектов по графику ≥ 90%; Соответствие бюджета ±5% от утверждённой сметы; Uptime ключевого оборудования ≥ 98–99%; MTTR ≤ оговорённого SLA (зависит от типа оборудования); Доля закупок по результатам тендера с конкурентным сокращением стоимости ≥ 10% (при возможности).

Менеджер несёт ответственность за корректность техничесных требований, надёжность внедряемого оборудования, соблюдение стандартов безопасности и экономическую обоснованность решений. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с регламентами и трудовым законодательством.

