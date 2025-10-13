Должностные обязанности Менеджер по кадровому делопроизводству

Общие положения Менеджера по кадровому делопроизводству

Менеджер по кадровому делопроизводству — специалист, отвечающий за организацию и ведение кадрового документооборота компании, корректное оформление приёмов, переводов, увольнений и иных кадровых операций, а также соблюдение требований трудового законодательства и правил по защите персональных данных. Обеспечивает полноту, достоверность и своевременность кадровой документации, взаимодействует с подразделениями, бухгалтерией и контролирующими органами. Действует в рамках внутренних регламентов, трудового законодательства (ТК РФ) и политик по обработке персональных данных (ФЗ‑152).

Квалификационные требования Менеджера по кадровому делопроизводству

  • Среднее профессиональное или высшее образование (управление персоналом, юриспруденция, экономика, делопроизводство) или подтверждённый практический опыт.
  • Опыт работы в кадровом делопроизводстве от 1–2 лет (Junior/Middle) и от 3–5 лет для Senior.
  • Знание Трудового кодекса РФ, правил ведения трудовых книжек, порядка оформления трудовых договоров, отпусков, переводов, приказов и других кадровых документов.
  • Опыт работы с электронным и бумажным документооборотом, системами HRIS/ТАЛ (1С:ЗУП, SAP HR, кадровые модули ERP) и Excel/Google Sheets.
  • Понимание требований по защите персональных данных (ФЗ‑152), порядок хранения и передачи кадровой документации.
  • Навыки ведения архива кадровых дел, формирования описи дел и передачи в архив.
  • Внимательность к деталям, ответственность, коммуникативные навыки, умение работать с конфиденциальной информацией.
  • Желательно: опыт подготовки кадровой отчетности для ПФР/ФСС/налоговой, знание процессов интеграции с payroll и опыт настройки электронного документооборота (ЭДО).

Должностные обязанности Менеджера по кадровому делопроизводству

  • Оформление приёмов на работу, переводов, увольнений, кадровых переводов и всех сопутствующих приказов и соглашений.
  • Ведение и актуализация личных дел сотрудников, трудовых книжек, личных карточек и реестров персонала.
  • Подготовка и согласование трудовых договоров, дополнительных соглашений, положений и корпоративных политик в части кадров.
  • Ведение учёта рабочего времени, листов нетрудоспособности, отпусков; подготовка данных для расчёта отпусков и больничных совместно с бухгалтерией.
  • Организация и ведение архива кадровых документов, формирование описи дел и передача в архив в установленном порядке.
  • Ведение кадровой отчетности (внутренней и подаваемой в контролирующие органы), подготовка сведений для ПФР/ФСС/налоговых органов при необходимости.
  • Обеспечение соблюдения требований по обработке и хранению персональных данных, ограничение доступа и формирование согласий на обработку.
  • Поддержка процессов адаптации и увольнения: подготовка сопроводительных писем, справок, актов приёма/передачи имущества.
  • Взаимодействие с HR, юристами и руководителями подразделений по вопросам кадровых процедур и запросов сотрудников.
  • Участие во внутренних и внешних аудитах кадровой документации, устранение замечаний и подготовка соответствующих актов.
  • Ведение регламентов и инструкций по кадровому делопроизводству, предложение по оптимизации процессов, внедрению ЭДО и автоматизации.

Отчетность Менеджера по кадровому делопроизводству

Менеджер подотчётен руководителю HR/директору по персоналу и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по движениям персонала (приёмы, увольнения, переводы);
  • месячные отчёты по остаткам и движению личных дел, по отпускам и больничным;
  • отчёты и формы для подачи в ПФР/ФСС/налоговые органы (при необходимости);
  • журналы приказов, описи архивных дел и акты передачи документов;
  • документы и ответы по результатам аудитов и проверок кадровой документации.

Права Менеджера по кадровому делопроизводству

  • Запрашивать у руководителей подразделений и сотрудников необходимые документы и информацию для корректного оформления кадровых процедур.
  • Вносить оперативные кадровые приказы в пределах делегованных полномочий и при согласовании с руководством.
  • Приостанавливать оформление документов при выявлении явных нарушений (ошибки в документах, отсутствие подтверждающих сведений) и требовать их устранения.
  • Инициировать корректирующие мероприятия по учёту и хранению документации, предлагать внедрение ЭДО и автоматизации.
  • Требовать проведения обучения и инструктажей по вопросам кадрового документооборота и защиты персональных данных.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по кадровому делопроизводству

  • Основные KPI: своевременность оформления кадровых процедур, точность документов (ошибки/исправления), полнота личных дел, соблюдение сроков передачи в архив и соответствие требованиям по защите персональных данных.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременность оформления приёмов/увольнений и приказов — ≥ 98%;
    • Доля ошибок в кадровых документах — < 0.5% от общего объёма;
    • Своевременная передача документов в архив — 100% в сроки, установленные регламентом;
    • Соответствие требованиям по персональным данным — 100% (отсутствие нарушений).
  • Менеджер несёт ответственность за достоверность и полноту кадровой документации, соблюдение трудового законодательства и правил по защите персональных данных. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Менеджеров по кадровому делопроизводству в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: кейсы по оформлению приёма/увольнения, ведение личных дел, корректное оформление трудовых книжек и приказов.
  • Оценка знаний трудового законодательства, практик работы с ФЗ‑152 и опыта взаимодействия с ПФР/ФСС/налоговыми органами.
  • Тестирование навыков работы в 1С:ЗУП/HRIS, проверка умения работать с Excel и электронным документооборотом.
  • Проверка реального опыта ведения архива и подготовки кадровой отчётности, рекомендаций и кейсов из практики.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора менеджера по кадровому делопроизводству, способного обеспечить корректный документооборот, соответствие требованиям трудового законодательства и защиту персональных данных, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с нужной квалификацией, опытом и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

