Общие положения Менеджера по кадровому делопроизводству

Менеджер по кадровому делопроизводству — специалист, отвечающий за организацию и ведение кадрового документооборота компании, корректное оформление приёмов, переводов, увольнений и иных кадровых операций, а также соблюдение требований трудового законодательства и правил по защите персональных данных. Обеспечивает полноту, достоверность и своевременность кадровой документации, взаимодействует с подразделениями, бухгалтерией и контролирующими органами. Действует в рамках внутренних регламентов, трудового законодательства (ТК РФ) и политик по обработке персональных данных (ФЗ‑152).

Квалификационные требования Менеджера по кадровому делопроизводству

Среднее профессиональное или высшее образование (управление персоналом, юриспруденция, экономика, делопроизводство) или подтверждённый практический опыт.

Опыт работы в кадровом делопроизводстве от 1–2 лет (Junior/Middle) и от 3–5 лет для Senior.

Знание Трудового кодекса РФ, правил ведения трудовых книжек, порядка оформления трудовых договоров, отпусков, переводов, приказов и других кадровых документов.

Опыт работы с электронным и бумажным документооборотом, системами HRIS/ТАЛ (1С:ЗУП, SAP HR, кадровые модули ERP) и Excel/Google Sheets.

Понимание требований по защите персональных данных (ФЗ‑152), порядок хранения и передачи кадровой документации.

Навыки ведения архива кадровых дел, формирования описи дел и передачи в архив.

Внимательность к деталям, ответственность, коммуникативные навыки, умение работать с конфиденциальной информацией.

Желательно: опыт подготовки кадровой отчетности для ПФР/ФСС/налоговой, знание процессов интеграции с payroll и опыт настройки электронного документооборота (ЭДО).

Должностные обязанности Менеджера по кадровому делопроизводству

Оформление приёмов на работу, переводов, увольнений, кадровых переводов и всех сопутствующих приказов и соглашений.

Ведение и актуализация личных дел сотрудников, трудовых книжек, личных карточек и реестров персонала.

Подготовка и согласование трудовых договоров, дополнительных соглашений, положений и корпоративных политик в части кадров.

Ведение учёта рабочего времени, листов нетрудоспособности, отпусков; подготовка данных для расчёта отпусков и больничных совместно с бухгалтерией.

Организация и ведение архива кадровых документов, формирование описи дел и передача в архив в установленном порядке.

Ведение кадровой отчетности (внутренней и подаваемой в контролирующие органы), подготовка сведений для ПФР/ФСС/налоговых органов при необходимости.

Обеспечение соблюдения требований по обработке и хранению персональных данных, ограничение доступа и формирование согласий на обработку.

Поддержка процессов адаптации и увольнения: подготовка сопроводительных писем, справок, актов приёма/передачи имущества.

Взаимодействие с HR, юристами и руководителями подразделений по вопросам кадровых процедур и запросов сотрудников.

Участие во внутренних и внешних аудитах кадровой документации, устранение замечаний и подготовка соответствующих актов.

Ведение регламентов и инструкций по кадровому делопроизводству, предложение по оптимизации процессов, внедрению ЭДО и автоматизации.

Отчетность Менеджера по кадровому делопроизводству

Менеджер подотчётен руководителю HR/директору по персоналу и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по движениям персонала (приёмы, увольнения, переводы);

месячные отчёты по остаткам и движению личных дел, по отпускам и больничным;

отчёты и формы для подачи в ПФР/ФСС/налоговые органы (при необходимости);

журналы приказов, описи архивных дел и акты передачи документов;

документы и ответы по результатам аудитов и проверок кадровой документации.

Права Менеджера по кадровому делопроизводству

Запрашивать у руководителей подразделений и сотрудников необходимые документы и информацию для корректного оформления кадровых процедур.

Вносить оперативные кадровые приказы в пределах делегованных полномочий и при согласовании с руководством.

Приостанавливать оформление документов при выявлении явных нарушений (ошибки в документах, отсутствие подтверждающих сведений) и требовать их устранения.

Инициировать корректирующие мероприятия по учёту и хранению документации, предлагать внедрение ЭДО и автоматизации.

Требовать проведения обучения и инструктажей по вопросам кадрового документооборота и защиты персональных данных.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по кадровому делопроизводству

Основные KPI: своевременность оформления кадровых процедур, точность документов (ошибки/исправления), полнота личных дел, соблюдение сроков передачи в архив и соответствие требованиям по защите персональных данных.

Примеры целевых значений: Своевременность оформления приёмов/увольнений и приказов — ≥ 98%; Доля ошибок в кадровых документах — < 0.5% от общего объёма; Своевременная передача документов в архив — 100% в сроки, установленные регламентом; Соответствие требованиям по персональным данным — 100% (отсутствие нарушений).

Менеджер несёт ответственность за достоверность и полноту кадровой документации, соблюдение трудового законодательства и правил по защите персональных данных. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

