Общие положения Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению
Менеджер по клинингу и Материально‑техническому обеспечению — специалист, отвечающий за организацию и контроль клининговых услуг, снабжение предприятия расходными материалами и хозяйственными товарами, управление складом МТО и взаимодействие с поставщиками. Обеспечивает соблюдение санитарных норм, оптимизацию затрат на уборку и снабжение, бесперебойные поставки, наличие запасов и готовность имущества к эксплуатации. Действует в рамках внутренних регламентов, санитарных требований, правил охраны труда и распоряжений руководства.
Квалификационные требования Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению
- Высшее/среднее профессиональное образование в менеджменте, логистике, гостиничном/коммерческом секторе или смежных областях.
- Опыт работы в клининге, facility‑management или материально‑техническом обеспечении от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).
- Знание санитарных норм (СанПиН), правил обращения с химическими средствами, требований по охране труда и пожарной безопасности.
- Опыт закупок, работы с поставщиками, проведения тендеров и ведения договорной документации.
- Навыки складского учёта (WMS/ERP или Excel), инвентаризации, управления запасами и логистики.
- Понимание технологий и стандартов клининга, видов уборки (ежедневная, генеральная, специализированная), дезинфекции и работы с СИЗ.
- Навыки ведения переговоров, контроля качества услуг и управления подрядчиками.
- Умение строить графики сменности и контроля персонала, обучать сотрудников стандартам качества.
- Владение MS Office, базовое понимание цифровых инструментов учёта и заявок (Helpdesk/Facility‑request).
- Личные качества: организованность, аналитическое мышление, ответственность, коммуникативность, стрессоустойчивость.
Должностные обязанности Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению
- Разработка и внедрение стандартов качества клининга, регламентов уборки и графиков работ.
- Организация и контроль оказания клининговых услуг: управление штатным персоналом и/или подрядчиками, распределение смен, контроль выполнения чек‑листов.
- Проведение плановых и внеплановых контрольных проверок качества уборки, ведение актов и корректирующих действий.
- Управление материально‑техническим обеспечением: формирование потребностей, закупки, согласование спецификаций и цен, проведение переговоров с поставщиками.
- Ведение складского учёта МТО, организация приёма/выдачи материалов, проведение инвентаризаций и поддержание запасов на целевом уровне.
- Ведение договорной документации: подготовка и контроль исполнения контрактов с поставщиками и подрядчиками, контроль сроков и качества поставок.
- Оптимизация затрат: анализ расхода химии и расходных материалов, внедрение экономичных решений и перерасходных норм.
- Обеспечение соблюдения правил обращения с моющими и дезинфицирующими средствами, контроль наличия СИЗ и инструктаж персонала.
- Работа с заявками от подразделений: приоритизация, исполнение и контроль возвратной связи.
- Взаимодействие с другими подразделениями (HR, безопасность, эксплуатация) по вопросам обучения, графиков и режимов работ.
- Подготовка технических заданий и участие в приёмке хозяйственных и ремонтных работ.
- Ведение учёта затрат и подготовка предложений по CAPEX/OPEX для руководства.
- Разработка мероприятий по устойчивому развитию: сокращение отходов, внедрение экологичных средств и переработки упаковки.
Отчетность Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению
Менеджер подотчётен руководителю службы эксплуатации/администрации и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по выполнению графиков и результатам контрольных проверок;
- ежемесячные отчёты по остаткам и движению МТО, KPI по запасам и снабжению;
- отчёты по расходам на клининг и предложения по оптимизации бюджета;
- акты приёма‑передачи материалов и услуг, протоколы инвентаризаций;
- отчёты по инцидентам, претензиям к подрядчикам и корректирующим мероприятиям;
- документы для тендеров, договоры и отчёты по выполнению договорных обязательств.
Права Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению
- Запрашивать у подразделений информацию о потребностях, режимах эксплуатации и данных для планирования закупок.
- Заключать договоры и согласовывать условия поставки/обслуживания в пределах делегованных полномочий.
- Приостанавливать использование материалов или услуг подрядчика при выявлении угрозы санитарии или безопасности до устранения несоответствий.
- Инициировать закупки и заказывать образцы средств очистки и новых материалов для тестирования и внедрения.
- Вносить предложения по изменению норм расхода, оптимизации запасов и бюджетов.
- Требовать проведения обучения и аттестации уборочного персонала и подрядчиков по стандартам качества и безопасности.
Критерии эффективности и ответственность Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению
Основные KPI: качество уборки (оценка проверок), уровень запасов и отсутствие stock‑out, своевременность поставок, соблюдение бюджета, скорость обработки заявок, уровень инцидентов связанных с гигиеной и безопасностью.
Менеджер несёт ответственность за достоверность учёта МТО, качество и безопасность клининговых работ, обоснованность закупок и соблюдение договорных обязательств. За нарушение требований применяются дисциплинарные меры в соответствии с регламентом компании.
