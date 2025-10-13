Общие положения Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

Менеджер по клинингу и Материально‑техническому обеспечению — специалист, отвечающий за организацию и контроль клининговых услуг, снабжение предприятия расходными материалами и хозяйственными товарами, управление складом МТО и взаимодействие с поставщиками. Обеспечивает соблюдение санитарных норм, оптимизацию затрат на уборку и снабжение, бесперебойные поставки, наличие запасов и готовность имущества к эксплуатации. Действует в рамках внутренних регламентов, санитарных требований, правил охраны труда и распоряжений руководства.

Квалификационные требования Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

Высшее/среднее профессиональное образование в менеджменте, логистике, гостиничном/коммерческом секторе или смежных областях.

Опыт работы в клининге, facility‑management или материально‑техническом обеспечении от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).

Знание санитарных норм (СанПиН), правил обращения с химическими средствами, требований по охране труда и пожарной безопасности.

Опыт закупок, работы с поставщиками, проведения тендеров и ведения договорной документации.

Навыки складского учёта (WMS/ERP или Excel), инвентаризации, управления запасами и логистики.

Понимание технологий и стандартов клининга, видов уборки (ежедневная, генеральная, специализированная), дезинфекции и работы с СИЗ.

Навыки ведения переговоров, контроля качества услуг и управления подрядчиками.

Умение строить графики сменности и контроля персонала, обучать сотрудников стандартам качества.

Владение MS Office, базовое понимание цифровых инструментов учёта и заявок (Helpdesk/Facility‑request).

Личные качества: организованность, аналитическое мышление, ответственность, коммуникативность, стрессоустойчивость.

Должностные обязанности Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

Разработка и внедрение стандартов качества клининга, регламентов уборки и графиков работ.

Организация и контроль оказания клининговых услуг: управление штатным персоналом и/или подрядчиками, распределение смен, контроль выполнения чек‑листов.

Проведение плановых и внеплановых контрольных проверок качества уборки, ведение актов и корректирующих действий.

Управление материально‑техническим обеспечением: формирование потребностей, закупки, согласование спецификаций и цен, проведение переговоров с поставщиками.

Ведение складского учёта МТО, организация приёма/выдачи материалов, проведение инвентаризаций и поддержание запасов на целевом уровне.

Ведение договорной документации: подготовка и контроль исполнения контрактов с поставщиками и подрядчиками, контроль сроков и качества поставок.

Оптимизация затрат: анализ расхода химии и расходных материалов, внедрение экономичных решений и перерасходных норм.

Обеспечение соблюдения правил обращения с моющими и дезинфицирующими средствами, контроль наличия СИЗ и инструктаж персонала.

Работа с заявками от подразделений: приоритизация, исполнение и контроль возвратной связи.

Взаимодействие с другими подразделениями (HR, безопасность, эксплуатация) по вопросам обучения, графиков и режимов работ.

Подготовка технических заданий и участие в приёмке хозяйственных и ремонтных работ.

Ведение учёта затрат и подготовка предложений по CAPEX/OPEX для руководства.

Разработка мероприятий по устойчивому развитию: сокращение отходов, внедрение экологичных средств и переработки упаковки.

Отчетность Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

Менеджер подотчётен руководителю службы эксплуатации/администрации и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по выполнению графиков и результатам контрольных проверок;

ежемесячные отчёты по остаткам и движению МТО, KPI по запасам и снабжению;

отчёты по расходам на клининг и предложения по оптимизации бюджета;

акты приёма‑передачи материалов и услуг, протоколы инвентаризаций;

отчёты по инцидентам, претензиям к подрядчикам и корректирующим мероприятиям;

документы для тендеров, договоры и отчёты по выполнению договорных обязательств.

Права Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

Запрашивать у подразделений информацию о потребностях, режимах эксплуатации и данных для планирования закупок.

Заключать договоры и согласовывать условия поставки/обслуживания в пределах делегованных полномочий.

Приостанавливать использование материалов или услуг подрядчика при выявлении угрозы санитарии или безопасности до устранения несоответствий.

Инициировать закупки и заказывать образцы средств очистки и новых материалов для тестирования и внедрения.

Вносить предложения по изменению норм расхода, оптимизации запасов и бюджетов.

Требовать проведения обучения и аттестации уборочного персонала и подрядчиков по стандартам качества и безопасности.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

Основные KPI: качество уборки (оценка проверок), уровень запасов и отсутствие stock‑out, своевременность поставок, соблюдение бюджета, скорость обработки заявок, уровень инцидентов связанных с гигиеной и безопасностью.

Менеджер несёт ответственность за достоверность учёта МТО, качество и безопасность клининговых работ, обоснованность закупок и соблюдение договорных обязательств. За нарушение требований применяются дисциплинарные меры в соответствии с регламентом компании.

Подбор Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с практическим опытом управления клинингом и снабжением: контроль подрядчиков, ведение склада, проведение тендеров.

Оценка компетенций через кейсы: оптимизация норм расхода, сценарии инцидент‑менеджмента, проверка договорной практики.

Проверка знаний санитарных требований, опыт внедрения экологичных и экономичных решений.

Поддержка в адаптации, сопровождение probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.

Помощь в составлении KPI и внедрении системы контроля качества.

Для оперативного подбора менеджера по клинингу и материально‑техническому обеспечению, способного обеспечить высокий уровень санитарии, экономичное снабжение и надёжную работу склада, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с требуемыми навыками, опытом и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.