Должностные обязанности Менеджер по клинингу и Материально-техническому обеспечению

Общие положения Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

Менеджер по клинингу и Материально‑техническому обеспечению — специалист, отвечающий за организацию и контроль клининговых услуг, снабжение предприятия расходными материалами и хозяйственными товарами, управление складом МТО и взаимодействие с поставщиками. Обеспечивает соблюдение санитарных норм, оптимизацию затрат на уборку и снабжение, бесперебойные поставки, наличие запасов и готовность имущества к эксплуатации. Действует в рамках внутренних регламентов, санитарных требований, правил охраны труда и распоряжений руководства.

Квалификационные требования Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

  • Высшее/среднее профессиональное образование в менеджменте, логистике, гостиничном/коммерческом секторе или смежных областях.
  • Опыт работы в клининге, facility‑management или материально‑техническом обеспечении от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).
  • Знание санитарных норм (СанПиН), правил обращения с химическими средствами, требований по охране труда и пожарной безопасности.
  • Опыт закупок, работы с поставщиками, проведения тендеров и ведения договорной документации.
  • Навыки складского учёта (WMS/ERP или Excel), инвентаризации, управления запасами и логистики.
  • Понимание технологий и стандартов клининга, видов уборки (ежедневная, генеральная, специализированная), дезинфекции и работы с СИЗ.
  • Навыки ведения переговоров, контроля качества услуг и управления подрядчиками.
  • Умение строить графики сменности и контроля персонала, обучать сотрудников стандартам качества.
  • Владение MS Office, базовое понимание цифровых инструментов учёта и заявок (Helpdesk/Facility‑request).
  • Личные качества: организованность, аналитическое мышление, ответственность, коммуникативность, стрессоустойчивость.

Должностные обязанности Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

  • Разработка и внедрение стандартов качества клининга, регламентов уборки и графиков работ.
  • Организация и контроль оказания клининговых услуг: управление штатным персоналом и/или подрядчиками, распределение смен, контроль выполнения чек‑листов.
  • Проведение плановых и внеплановых контрольных проверок качества уборки, ведение актов и корректирующих действий.
  • Управление материально‑техническим обеспечением: формирование потребностей, закупки, согласование спецификаций и цен, проведение переговоров с поставщиками.
  • Ведение складского учёта МТО, организация приёма/выдачи материалов, проведение инвентаризаций и поддержание запасов на целевом уровне.
  • Ведение договорной документации: подготовка и контроль исполнения контрактов с поставщиками и подрядчиками, контроль сроков и качества поставок.
  • Оптимизация затрат: анализ расхода химии и расходных материалов, внедрение экономичных решений и перерасходных норм.
  • Обеспечение соблюдения правил обращения с моющими и дезинфицирующими средствами, контроль наличия СИЗ и инструктаж персонала.
  • Работа с заявками от подразделений: приоритизация, исполнение и контроль возвратной связи.
  • Взаимодействие с другими подразделениями (HR, безопасность, эксплуатация) по вопросам обучения, графиков и режимов работ.
  • Подготовка технических заданий и участие в приёмке хозяйственных и ремонтных работ.
  • Ведение учёта затрат и подготовка предложений по CAPEX/OPEX для руководства.
  • Разработка мероприятий по устойчивому развитию: сокращение отходов, внедрение экологичных средств и переработки упаковки.

Отчетность Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

Менеджер подотчётен руководителю службы эксплуатации/администрации и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по выполнению графиков и результатам контрольных проверок;
  • ежемесячные отчёты по остаткам и движению МТО, KPI по запасам и снабжению;
  • отчёты по расходам на клининг и предложения по оптимизации бюджета;
  • акты приёма‑передачи материалов и услуг, протоколы инвентаризаций;
  • отчёты по инцидентам, претензиям к подрядчикам и корректирующим мероприятиям;
  • документы для тендеров, договоры и отчёты по выполнению договорных обязательств.

Права Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

  • Запрашивать у подразделений информацию о потребностях, режимах эксплуатации и данных для планирования закупок.
  • Заключать договоры и согласовывать условия поставки/обслуживания в пределах делегованных полномочий.
  • Приостанавливать использование материалов или услуг подрядчика при выявлении угрозы санитарии или безопасности до устранения несоответствий.
  • Инициировать закупки и заказывать образцы средств очистки и новых материалов для тестирования и внедрения.
  • Вносить предложения по изменению норм расхода, оптимизации запасов и бюджетов.
  • Требовать проведения обучения и аттестации уборочного персонала и подрядчиков по стандартам качества и безопасности.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению

Основные KPI: качество уборки (оценка проверок), уровень запасов и отсутствие stock‑out, своевременность поставок, соблюдение бюджета, скорость обработки заявок, уровень инцидентов связанных с гигиеной и безопасностью.

Менеджер несёт ответственность за достоверность учёта МТО, качество и безопасность клининговых работ, обоснованность закупок и соблюдение договорных обязательств. За нарушение требований применяются дисциплинарные меры в соответствии с регламентом компании.

Подбор Менеджера по клинингу и Материально‑техническому обеспечению в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с практическим опытом управления клинингом и снабжением: контроль подрядчиков, ведение склада, проведение тендеров.
  • Оценка компетенций через кейсы: оптимизация норм расхода, сценарии инцидент‑менеджмента, проверка договорной практики.
  • Проверка знаний санитарных требований, опыт внедрения экологичных и экономичных решений.
  • Поддержка в адаптации, сопровождение probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.
  • Помощь в составлении KPI и внедрении системы контроля качества.

Для оперативного подбора менеджера по клинингу и материально‑техническому обеспечению, способного обеспечить высокий уровень санитарии, экономичное снабжение и надёжную работу склада, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с требуемыми навыками, опытом и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Менеджер по клинингу и Материально-техническому обеспечению
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Строительство, недвижимость
Менеджер по клинингу и Материально-техническому обеспечению
з/п 150 000 ₽
Высокие коммуникативные навыки, ответственность, доброжелательность, честность, самоорганизованность, способность работать в режиме мультизадачности Знание делового этикета, в т. ч. деловой переписки. Умение систематизировать и консолидировать информацию. Высокие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, доброжелательность, педантичность, порядочность.
26 июля, 2025 • 08:38
