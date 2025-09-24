Общие положения Менеджера по маркетплейсам

Менеджер по маркетплейсам — специалист по развитию продаж и представлению товаров компании на маркетплейс‑платформах (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Amazon, AliExpress и др.). Отвечает за стратегию вывода товаров, оптимизацию карточек, управление ассортиментом, рекламные кампании и логистику на маркетплейсах. Действует в соответствии с бизнес‑стратегией компании, правилами платформ и внутренними регламентами.

Квалификационные требования Менеджера по маркетплейсам

Высшее образование (маркетинг, экономика, e‑commerce) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы с маркетплейсами от 1–2 лет (Middle) и 3–5+ лет для Senior.

Практический опыт работы с платформами: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Amazon и/или AliExpress.

Навыки оптимизации карточек товара (title, description, характеристики, изображения), SEO для маркетплейсов.

Знание инструментов продвижения: рекламные кампании маркетплейсов, DSP, поисковая и таргетированная реклама.

Умение работать с аналитикой: отчёты продаж, A/B‑тесты, KPI, Excel, базовый SQL или BI‑инструменты (Power BI, Looker).

Понимание логистики и фулфилмента: FBO/FBS/собственная логистика, 3PL, управление запасами и возвратами.

Опыт работы с интеграторами и ERP/PIM/CRM (1C интеграции, API) — преимущество.

Навыки переговоров с платформами и поставщиками, опыт ведения претензионной работы.

Внимательность к ценообразованию, акциями и маржинальности.

Английский технический уровень — преимущество для международных маркетплейсов.

Личные качества: аналитическое мышление, инициативность, ответственность, умение работать в многозадачном режиме.

Должностные обязанности Менеджера по маркетплейсам

Разработка и реализация коммерческой стратегии продаж на маркетплейсах в рамках общей стратегии компании.

Создание и оптимизация карточек товара: подготовка SEO‑текстов, технических характеристик, изображений и медиа (A+ / Enhanced Content).

Управление ассортиментом и SKU: загрузка каталога, категоризация, ведение прайс‑листов, контроль остатков.

Планирование и запуск промо‑акций, участие в seasonal кампаниях маркетплейсов, управление ценовой политикой.

Настройка, управление и оптимизация рекламных кампаний (CPC, CPM, DSP), отслеживание ROAS/TACoS.

Аналитика продаж и KPI: мониторинг конверсии, AOV, GMV, маржинальности, отчёты по рентабельности каналов.

Работа с логистикой и фулфилментом: контроль отгрузок, SLA, OOS, возвратов и качества упаковки.

Взаимодействие с маркетплейс‑менеджерами и службой поддержки платформ по техническим и коммерческим вопросам.

Настройка интеграций с ERP/PIM/1C и автоматизация процессов (обновление остатков, цен, статусов заказов).

Ведение претензий, рекламаций и спорных ситуаций, контроль показателей качества продавца и рейтингов.

Документирование процессов, подготовка регламентов по загрузке товаров, промо и коммуникациям.

Тестирование гипотез для повышения выручки (форматы карточек, цены, акции), участие в A/B‑тестах.

Наставничество младших специалистов и взаимодействие с командами маркетинга, аналитики и логистики.

Отчетность Менеджера по маркетплейсам

Менеджер по маркетплейсам подотчётен руководителю направления e‑commerce/директору по продажам и предоставляет:

ежедневные/еженедельные дашборды по продажам, остаткам и критичным отклонениям;

месячные отчёты по GMV, марже, ROAS, TACoS, OOS и возвратам;

отчёты по результатам промо‑кампаний и тестов;

акты по инцидентам с логистикой и претензиями;

планы по запуску новых SKU и прогнозы потребностей в запасах.

Права Менеджера по маркетплейсам

Запрашивать у смежных подразделений (логистика, закупки, производство, маркетинг) данные и ресурсы, необходимые для управления продажами на маркетплейсах.

Согласовывать и запускать рекламные кампании, акции и скидки в рамках утверждённого бюджета.

Взаимодействовать с представителями маркетплейсов и требовать технической поддержки и разъяснений по правилам платформ.

Останавливать акции или корректировать цены при выявлении критических ошибок, влияющих на маржинальность или репутацию.

Привлекать внешние агентства и подрядчиков для фотосъёмки, контент‑подготовки и рекламных кампаний в рамках утверждённых процедур.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по маркетплейсам

Основные KPI: GMV, конверсия карточек, средний чек (AOV), ROAS/TACoS рекламных кампаний, уровень OOS (out‑of‑stock), процент возвратов, рейтинг продавца.

Примеры целевых значений: Выполнение планового GMV ≥ 100%; Конверсия карточек (впечатление→покупка) ≥ сегментного бенчмарка; ROAS рекламных кампаний — в зависимости от категории (целевое значение согласуется с бизнесом); Уровень OOS < 3%; Уровень возвратов < 5%; Время реакции на критические инциденты ≤ 24 часа.

Менеджер отвечает за корректность данных в карточках, своевременность отгрузок и соответствие правилам маркетплейсов. За нарушения (ошибки в карточках, просрочки отгрузок, рост возвратов) применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Менеджеров по маркетплейсам в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с практическим опытом работы на ключевых платформах: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Amazon.

Тестирование навыков: оптимизация карточек, сценарии ценообразования, настройка рекламных кампаний и кейсы по логистике.

Оценка технических компетенций: работа с 1C/API, PIM/ERP, аналитикой (Excel/SQL/BI).

Проверка результатов предыдущих проектов: GMV, снижение OOS, эффективность промо‑кампаний.

Сопровождение адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Менеджера по маркетплейсам, который увеличит продажи на маркетплейсах, оптимизирует карточки и снизит логистические риски, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Подберём специалиста с нужным стеком навыков, успешными кейсами и готовностью быстро включиться в ваш бизнес. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.