Должностные обязанности Менеджер по продажам (Индустрия)

Общие положения Менеджера по продажам (Индустрия)

Менеджер по продажам (Индустрия) — специалист, отвечающий за развитие продаж промышленных продуктов и решений (оборудование, комплектующие, сервисы) в закреплённом сегменте или регионе. Обеспечивает выполнение коммерческих планов, развитие клиентской базы, сопровождение технических переговоров и контрактов, взаимодействует с отделами логистики, сервиса и продуктовой командой. Действует в соответствии с коммерческой стратегией компании, внутренними регламентами и поручениями руководства.

Квалификационные требования Менеджера по продажам (Индустрия)

  • Высшее образование (техническое, экономическое, коммерция) либо эквивалентный практический опыт.
  • Опыт B2B‑продаж в промышленной сфере от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание отраслевых продуктов, технологических процессов и типичных потребностей промышленных клиентов.
  • Навыки ведения тендеров, подготовки коммерческих предложений и участия в закупочных процедурах.
  • Уверенное владение CRM (Salesforce, Bitrix24, Pipedrive и пр.), Excel/Google Sheets для аналитики.
  • Навыки переговоров на уровне технических и экономических заказчиков, умение согласовывать условия контрактов.
  • Опыт работы с коммерческими условиями: ценообразование, скидки, гарантийные обязательства, сервисные контракты.
  • Готовность к командировкам и выездам на объекты заказчиков; наличие водительского удостоверения — преимущество.
  • Личные качества: ориентация на результат, аналитическое мышление, стрессоустойчивость, умение выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Должностные обязанности Менеджера по продажам (Индустрия)

  • Выполнение планов продаж по выручке, марже и другим коммерческим показателям в закреплённой зоне/сегменте.
  • Привлечение новых клиентов и развитие отношений с текущими заказчиками (KAM), ведение переговоров на техническом и коммерческом уровнях.
  • Участие в тендерах и конкурсных процедурах: подготовка коммерческих предложений, технико‑коммерческих обоснований и сопроводительной документации.
  • Подготовка коммерческих и технических предложений, калькуляция стоимости, согласование условий поставки, сроков и гарантии.
  • Согласование контрактов, контроль выполнения условий поставки и оказания сервисных услуг совместно с логистикой и сервисом.
  • Координация внедрения и пуско‑наладки оборудования с техподдержкой и подрядчиками; контроль гарантийных и послегарантийных работ.
  • Формирование прогнозов продаж, ведение воронки в CRM, регулярная актуализация статусов сделок.
  • Анализ рынка, мониторинг конкурентов, выявление точек роста и подготовка предложений по развитию продуктовой линейки.
  • Контроль дебиторской задолженности клиентов и условий кредитования в рамках полномочий.
  • Участие в выставках, деловых встречах и презентациях продукции компании.

Отчетность Менеджера по продажам (Индустрия)

Менеджер по продажам (Индустрия) подотчётен руководителю отдела продаж/региональному менеджеру и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные отчёты по воронке и статусам ключевых сделок;
  • месячные и квартальные отчёты по выполнению плана, маржинальности и прогнозам;
  • акты и сопроводительную документацию по заключённым контрактам и реализованным проектам;
  • отчёты по дебиторской задолженности и мероприятиям по её снижению;
  • аналитические материалы по рынку и предложения по развитию территории.

Права Менеджера по продажам (Индустрия)

  • Запрашивать у смежных подразделений (логистика, сервис, производство, финансы) информацию и ресурсы, необходимые для закрытия сделки.
  • Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.
  • Инициировать подготовку специальных коммерческих предложений, акций и условий для ключевых клиентов после согласования с руководством.
  • Приостанавливать выполнение операций по клиентам при выявлении значительных рисков (юридических, кредитных) и информировать руководство.
  • Вносить предложения по улучшению продуктовой линейки, сервисов и условий обслуживания клиентов.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по продажам (Индустрия)

  • Основные KPI: выполнение плана продаж, маржинальность, количество и качество новых клиентов, конверсия лид→сделка, оборот по ключевым клиентам, уровень просроченной дебиторки.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана продаж ≥ 100%;
    • Количество новых корпоративных клиентов в квартал ≥ 5 (в зависимости от сегмента);
    • Конверсия из коммерческих предложений в контракт ≥ 20%;
    • Доля повторных заказов ≥ 60%;
    • Дебиторская задолженность (>30 дн.) < 5% от оборота.
  • Менеджер по продажам (Индустрия) несёт ответственность за корректность коммерческих условий, выполнение обязательств перед клиентами, сохранность коммерческой информации и соблюдение внутренних процедур. За нарушения применяются меры согласно корпоративным регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Менеджеров по продажам (Индустрия) в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с опытом промышленных B2B‑продаж и подтверждёнными коммерческими результатами.
  • Оценка через кейс‑задания: подготовка технико‑коммерческого предложения, стратегия выхода на ключевого клиента, работа с возражениями.
  • Проверка компетенций: знание отрасли, опыт участия в тендерах, навыки работы с CRM и расчётов коммерческих предложений.
  • Поддержка при адаптации, probation‑сопровождение и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора эффективного Менеджера по продажам (Индустрия), способного закрывать сложные промышленные сделки, развивать канал продаж и повышать маржинальность, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужным опытом, техническим пониманием продукта и доказанными коммерческими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора

Открытые вакансии

Менеджер по продажам (Индустрия)
Город: Москва, Зарплата: 180 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Менеджер по продажам (Индустрия)
з/п 180 000 ₽
• Знание пакета MS Office на уровне уверенного пользователя, 1С. • Знание основ коммерческого делопроизводства. • Умение вести коммерческую переписку и переговоры. • Опыт подготовки и проведения презентаций. • Знание программ: Битрикс (желательно).
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить