Общие положения Менеджера по продажам (Индустрия)

Менеджер по продажам (Индустрия) — специалист, отвечающий за развитие продаж промышленных продуктов и решений (оборудование, комплектующие, сервисы) в закреплённом сегменте или регионе. Обеспечивает выполнение коммерческих планов, развитие клиентской базы, сопровождение технических переговоров и контрактов, взаимодействует с отделами логистики, сервиса и продуктовой командой. Действует в соответствии с коммерческой стратегией компании, внутренними регламентами и поручениями руководства.

Квалификационные требования Менеджера по продажам (Индустрия)

Высшее образование (техническое, экономическое, коммерция) либо эквивалентный практический опыт.

Опыт B2B‑продаж в промышленной сфере от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание отраслевых продуктов, технологических процессов и типичных потребностей промышленных клиентов.

Навыки ведения тендеров, подготовки коммерческих предложений и участия в закупочных процедурах.

Уверенное владение CRM (Salesforce, Bitrix24, Pipedrive и пр.), Excel/Google Sheets для аналитики.

Навыки переговоров на уровне технических и экономических заказчиков, умение согласовывать условия контрактов.

Опыт работы с коммерческими условиями: ценообразование, скидки, гарантийные обязательства, сервисные контракты.

Готовность к командировкам и выездам на объекты заказчиков; наличие водительского удостоверения — преимущество.

Личные качества: ориентация на результат, аналитическое мышление, стрессоустойчивость, умение выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Должностные обязанности Менеджера по продажам (Индустрия)

Выполнение планов продаж по выручке, марже и другим коммерческим показателям в закреплённой зоне/сегменте.

Привлечение новых клиентов и развитие отношений с текущими заказчиками (KAM), ведение переговоров на техническом и коммерческом уровнях.

Участие в тендерах и конкурсных процедурах: подготовка коммерческих предложений, технико‑коммерческих обоснований и сопроводительной документации.

Подготовка коммерческих и технических предложений, калькуляция стоимости, согласование условий поставки, сроков и гарантии.

Согласование контрактов, контроль выполнения условий поставки и оказания сервисных услуг совместно с логистикой и сервисом.

Координация внедрения и пуско‑наладки оборудования с техподдержкой и подрядчиками; контроль гарантийных и послегарантийных работ.

Формирование прогнозов продаж, ведение воронки в CRM, регулярная актуализация статусов сделок.

Анализ рынка, мониторинг конкурентов, выявление точек роста и подготовка предложений по развитию продуктовой линейки.

Контроль дебиторской задолженности клиентов и условий кредитования в рамках полномочий.

Участие в выставках, деловых встречах и презентациях продукции компании.

Отчетность Менеджера по продажам (Индустрия)

Менеджер по продажам (Индустрия) подотчётен руководителю отдела продаж/региональному менеджеру и предоставляет:

ежедневные/еженедельные отчёты по воронке и статусам ключевых сделок;

месячные и квартальные отчёты по выполнению плана, маржинальности и прогнозам;

акты и сопроводительную документацию по заключённым контрактам и реализованным проектам;

отчёты по дебиторской задолженности и мероприятиям по её снижению;

аналитические материалы по рынку и предложения по развитию территории.

Права Менеджера по продажам (Индустрия)

Запрашивать у смежных подразделений (логистика, сервис, производство, финансы) информацию и ресурсы, необходимые для закрытия сделки.

Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.

Инициировать подготовку специальных коммерческих предложений, акций и условий для ключевых клиентов после согласования с руководством.

Приостанавливать выполнение операций по клиентам при выявлении значительных рисков (юридических, кредитных) и информировать руководство.

Вносить предложения по улучшению продуктовой линейки, сервисов и условий обслуживания клиентов.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по продажам (Индустрия)

Основные KPI: выполнение плана продаж, маржинальность, количество и качество новых клиентов, конверсия лид→сделка, оборот по ключевым клиентам, уровень просроченной дебиторки.

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж ≥ 100%; Количество новых корпоративных клиентов в квартал ≥ 5 (в зависимости от сегмента); Конверсия из коммерческих предложений в контракт ≥ 20%; Доля повторных заказов ≥ 60%; Дебиторская задолженность (>30 дн.) < 5% от оборота.

Менеджер по продажам (Индустрия) несёт ответственность за корректность коммерческих условий, выполнение обязательств перед клиентами, сохранность коммерческой информации и соблюдение внутренних процедур. За нарушения применяются меры согласно корпоративным регламентам и трудовому законодательству.

