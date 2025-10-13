Общие положения Менеджера по продажам (Ритейл)

Менеджер по продажам (Ритейл) — специалист, отвечающий за выполнение планов продаж в розничной сети, развитие торговых точек, увеличение среднего чека и конверсии, обеспечение стандартов сервиса и мерчендайзинга. Обеспечивает достижение коммерческих показателей в закреплённом участке/сегменте, взаимодействует с отделами закупок, маркетинга, логистики и управления магазином. Действует в рамках корпоративных регламентов, ценовой политики и стандартов обслуживания.

Квалификационные требования Менеджера по продажам (Ритейл)

Среднее профессиональное или высшее образование (маркетинг, экономика, управление продажами — преимущество).

Опыт работы в рознице или продажах от 1–2 лет (Junior), 3+ лет для позиции Middle и 5+ лет для Senior.

Навыки активных продаж, мерчендайзинга, работы с планограммами и выкладкой товара.

Уверенное владение CRM, POS‑системами, MS Excel для анализа продаж и отчётности.

Навыки ведения переговоров, управления ассортиментом и работы с поставщиками.

Понимание KPI розницы: средний чек, конверсия, выручка на м², оборачиваемость запасов.

Коммуникабельность, ориентированность на результат, стрессоустойчивость и навыки работы с возражениями.

Водительское удостоверение категории B — преимущество для полевых ролей.

Должностные обязанности Менеджера по продажам (Ритейл)

Выполнение планов продаж по выручке, среднему чеку и марже в закреплённой территории/магазинах.

Развитие клиентской базы, привлечение новых покупателей и удержание лояльных клиентов.

Контроль стандартов обслуживания, обучение персонала стандартам продаж и скриптам.

Управление ассортиментом: анализ спроса, ротация товара, предложения по оптимизации SKU.

Внедрение и контроль мерчендайзинга, соблюдение планограмм и визуального мерчандайзинга.

Работа с поставщиками: согласование условий, участие в акциях и специальных предложениях.

Анализ продаж и KPI, подготовка регулярных отчётов, предложение корректирующих мер.

Контроль дебиторской задолженности и выполнение процедур по возвратам/рекламам.

Участие в планировании промо‑акций, ценообразовании и стратегиях по увеличению трафика.

Работа с CRM и POS: внесение данных, контроль корректности транзакций, анализ клиентских сегментов.

Отчетность Менеджера по продажам (Ритейл)

Менеджер по продажам (Ритейл) подотчётен районному/региональному менеджеру или руководителю продаж и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по выручке, трафику и конверсии;

месячные отчёты по выполнению плана, среднему чеку, марже и ротации товаров;

отчёты по акциям и отклонениям в выкладке/стандартах;

документы по работе с поставщиками, акты сверок и рекламации.

Права Менеджера по продажам (Ритейл)

Запрашивать у магазинов и подразделений данные по продажам, остаткам и товарообороту.

Инициировать промо‑акции и специальные предложения в рамках утверждённого бюджета и политики компании.

Предлагать корректировки в ассортименте и планограммы для оптимизации продаж.

Требовать выполнения стандартов мерчендайзинга и сервиса, проводить контрольные проверки.

Приостанавливать промо‑акции или отгрузки при выявлении серьёзных нарушений договорённостей с поставщиками или внутренних процедур, с обязательным информированием руководства.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по продажам (Ритейл)

Основные KPI: выполнение плана продаж, рост среднего чека, конверсия посетителей в покупателей, оборачиваемость запасов, уровень возвратов и удовлетворённость клиентов.

Менеджер несёт ответственность за достижение коммерческих показателей, корректность учёта продаж, соблюдение стандартов обслуживания и мерчендайзинга. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

