Должностные обязанности Менеджер по продажам (Ритейл)

Общие положения Менеджера по продажам (Ритейл)

Менеджер по продажам (Ритейл) — специалист, отвечающий за выполнение планов продаж в розничной сети, развитие торговых точек, увеличение среднего чека и конверсии, обеспечение стандартов сервиса и мерчендайзинга. Обеспечивает достижение коммерческих показателей в закреплённом участке/сегменте, взаимодействует с отделами закупок, маркетинга, логистики и управления магазином. Действует в рамках корпоративных регламентов, ценовой политики и стандартов обслуживания.

Квалификационные требования Менеджера по продажам (Ритейл)

  • Среднее профессиональное или высшее образование (маркетинг, экономика, управление продажами — преимущество).
  • Опыт работы в рознице или продажах от 1–2 лет (Junior), 3+ лет для позиции Middle и 5+ лет для Senior.
  • Навыки активных продаж, мерчендайзинга, работы с планограммами и выкладкой товара.
  • Уверенное владение CRM, POS‑системами, MS Excel для анализа продаж и отчётности.
  • Навыки ведения переговоров, управления ассортиментом и работы с поставщиками.
  • Понимание KPI розницы: средний чек, конверсия, выручка на м², оборачиваемость запасов.
  • Коммуникабельность, ориентированность на результат, стрессоустойчивость и навыки работы с возражениями.
  • Водительское удостоверение категории B — преимущество для полевых ролей.

Должностные обязанности Менеджера по продажам (Ритейл)

  • Выполнение планов продаж по выручке, среднему чеку и марже в закреплённой территории/магазинах.
  • Развитие клиентской базы, привлечение новых покупателей и удержание лояльных клиентов.
  • Контроль стандартов обслуживания, обучение персонала стандартам продаж и скриптам.
  • Управление ассортиментом: анализ спроса, ротация товара, предложения по оптимизации SKU.
  • Внедрение и контроль мерчендайзинга, соблюдение планограмм и визуального мерчандайзинга.
  • Работа с поставщиками: согласование условий, участие в акциях и специальных предложениях.
  • Анализ продаж и KPI, подготовка регулярных отчётов, предложение корректирующих мер.
  • Контроль дебиторской задолженности и выполнение процедур по возвратам/рекламам.
  • Участие в планировании промо‑акций, ценообразовании и стратегиях по увеличению трафика.
  • Работа с CRM и POS: внесение данных, контроль корректности транзакций, анализ клиентских сегментов.

Отчетность Менеджера по продажам (Ритейл)

Менеджер по продажам (Ритейл) подотчётен районному/региональному менеджеру или руководителю продаж и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по выручке, трафику и конверсии;
  • месячные отчёты по выполнению плана, среднему чеку, марже и ротации товаров;
  • отчёты по акциям и отклонениям в выкладке/стандартах;
  • документы по работе с поставщиками, акты сверок и рекламации.

Права Менеджера по продажам (Ритейл)

  • Запрашивать у магазинов и подразделений данные по продажам, остаткам и товарообороту.
  • Инициировать промо‑акции и специальные предложения в рамках утверждённого бюджета и политики компании.
  • Предлагать корректировки в ассортименте и планограммы для оптимизации продаж.
  • Требовать выполнения стандартов мерчендайзинга и сервиса, проводить контрольные проверки.
  • Приостанавливать промо‑акции или отгрузки при выявлении серьёзных нарушений договорённостей с поставщиками или внутренних процедур, с обязательным информированием руководства.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по продажам (Ритейл)

Основные KPI: выполнение плана продаж, рост среднего чека, конверсия посетителей в покупателей, оборачиваемость запасов, уровень возвратов и удовлетворённость клиентов.

Менеджер несёт ответственность за достижение коммерческих показателей, корректность учёта продаж, соблюдение стандартов обслуживания и мерчендайзинга. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Менеджеров по продажам (Ритейл) в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор менеджеров по продажам (ритейл) с проверкой реальных продажных навыков: кейс‑задания по повышению конверсии, анализ планограмм, ролевые интервью и проверка KPI. Оцениваем опыт работы с CRM/POS, навыки ведения переговоров с поставщиками и успешные кейсы запуска промо‑кампаний. Поддержка при probation‑периоде и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора менеджера по продажам в ритейл, способного увеличить продажи, оптимизировать ассортимент и повысить конверсию, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём кандидата под ваш формат магазинов, целевые KPI и корпоративные стандарты. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Менеджер по продажам (Ритейл)
Город: Москва, Зарплата: 180 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Менеджер по продажам (Ритейл)
з/п 180 000 ₽
• Знание пакета MS Office на уровне уверенного пользователя, 1С. • Знание основ коммерческого делопроизводства. • Умение вести коммерческую переписку и переговоры. • Опыт подготовки и проведения презентаций. • Знание программ: Битрикс (желательно).
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить