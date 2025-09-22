Должностные обязанности Менеджер по работе с дилерами

Общие положения Менеджера по работе с дилерами

Менеджер по работе с дилерами — специалист, отвечающий за развитие и управление сетью дилеров и дистрибьюторов, обеспечение выполнения планов продаж через каналы партнёров, мотивацию и обучение партнёрской сети. Обеспечивает рост продаж, расширение географии присутствия и повышение качества обслуживания через дилерскую сеть. Действует в соответствии с коммерческой стратегией компании, внутренними регламентами и поручениями руководства.

Квалификационные требования Менеджера по работе с дилерами

  • Высшее образование (менеджмент, экономика, коммерция) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы в B2B‑продажах, управлении дилерской/дистрибьюторской сетью от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).
  • Навыки ведения переговоров, заключения и сопровождения договоров с партнёрами.
  • Понимание каналов дистрибуции: региональная сеть, дилеры, опт, розница, e‑commerce.
  • Уверенная работа с CRM (Bitrix24, Salesforce, AmoCRM и т.п.), аналитикой продаж и Excel.
  • Опыт разработки и реализации мотивационных программ и коммерческих условий для дилеров.
  • Опыт проведения тренингов, запусков промо‑акций и контроля мерчендайзинга — преимущество.
  • Навыки планирования, прогнозирования продаж и управления запасами у партнёров.
  • Готовность к командировкам, владение автомобилем — преимущество.
  • Личные качества: ориентация на результат, коммуникабельность, аналитическое мышление, навыки влияния и наставничества.

Должностные обязанности Менеджера по работе с дилерами

  • Формирование, развитие и удержание дилерской сети в закреплённом регионе/сегменте.
  • Поддержание и увеличение объёма продаж через дилеров: планирование, контроль и стимулирование.
  • Подготовка и ведение коммерческих предложений, договоров, соглашений о сотрудничестве и KPI‑договорённостей.
  • Разработка и внедрение мотивационных программ, бонусных схем и акций для дилеров.
  • Обучение и сопровождение дилеров: тренинги по продукту, технике продаж, мерчендайзингу и сервису.
  • Анализ эффективности каналов сбыта, контроль выполнения планов, ротации ассортимента и управления запасами у партнёров.
  • Работа с CRM: ведение карточек партнёров, воронки сделок, отчётности и прогнозов продаж.
  • Координация поставок, гарантийного и послепродажного обслуживания через дилерскую сеть.
  • Контроль дебиторской задолженности дилеров и условий кредитования в рамках полномочий.
  • Проведение полевых визитов, аудитов торговых точек, контроль стандартов бренда и мерчендайзинга.
  • Взаимодействие с маркетингом и продуктовой командой для подготовки акций, промо‑материалов и запусков новых продуктов.
  • Подготовка регулярных отчётов и предложений по оптимизации каналов дистрибуции.

Отчетность Менеджера по работе с дилерами

Менеджер по работе с дилерами подотчётен руководителю отдела продаж / коммерческому директору и предоставляет:

  • еженедельные/ежемесячные сводки по выполнению плана по дилерам и ключевым метрикам;
  • отчёты по воронке продаж, прогнозам и ключевым сделкам;
  • акты о проверках дилерских точек, отчёты по мерчендайзингу и обучению;
  • документы по договорам, кредитным лимитам и инцидентам;
  • предложения по развитию каналов и оптимизации коммерческих условий.

Права Менеджера по работе с дилерами

  • Запрашивать у внутренних подразделений (логистика, финансы, маркетинг, продукт) данные и ресурсы, необходимые для работы с дилерами.
  • Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.
  • Инициировать и контролировать промо‑акции и маркетинговые активности для дилеров после согласования с руководством.
  • Рекомендовать приём на работу, перевод или увольнение своих подчинённых (при наличии полномочий).
  • Приостанавливать отгрузки дилерам при существенных нарушениях условий и немедленно информировать руководство.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по работе с дилерами

  • Основные KPI: выполнение плана продаж через дилеров, рост объёма продаж YoY, количество активных дилеров, уровень выполнения партнёрских KPI, маржинальность и уровень дебиторской задолженности.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана продаж через дилеров ≥ 100%;
    • Рост выручки по каналу дилеров YoY ≥ 10–20%;
    • Уровень активности дилеров (orders/month) — ≥ заданного порога;
    • Дебиторская задолженность (>30 дней) < 5% от оборота по каналу.
  • Менеджер по работе с дилерами несёт ответственность за достижение коммерческих показателей, корректность договоров в пределах полномочий, качество взаимодействия с партнёрами и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

