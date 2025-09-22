Общие положения Менеджера по работе с дилерами

Менеджер по работе с дилерами — специалист, отвечающий за развитие и управление сетью дилеров и дистрибьюторов, обеспечение выполнения планов продаж через каналы партнёров, мотивацию и обучение партнёрской сети. Обеспечивает рост продаж, расширение географии присутствия и повышение качества обслуживания через дилерскую сеть. Действует в соответствии с коммерческой стратегией компании, внутренними регламентами и поручениями руководства.

Квалификационные требования Менеджера по работе с дилерами

Высшее образование (менеджмент, экономика, коммерция) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в B2B‑продажах, управлении дилерской/дистрибьюторской сетью от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).

Навыки ведения переговоров, заключения и сопровождения договоров с партнёрами.

Понимание каналов дистрибуции: региональная сеть, дилеры, опт, розница, e‑commerce.

Уверенная работа с CRM (Bitrix24, Salesforce, AmoCRM и т.п.), аналитикой продаж и Excel.

Опыт разработки и реализации мотивационных программ и коммерческих условий для дилеров.

Опыт проведения тренингов, запусков промо‑акций и контроля мерчендайзинга — преимущество.

Навыки планирования, прогнозирования продаж и управления запасами у партнёров.

Готовность к командировкам, владение автомобилем — преимущество.

Личные качества: ориентация на результат, коммуникабельность, аналитическое мышление, навыки влияния и наставничества.

Должностные обязанности Менеджера по работе с дилерами

Формирование, развитие и удержание дилерской сети в закреплённом регионе/сегменте.

Поддержание и увеличение объёма продаж через дилеров: планирование, контроль и стимулирование.

Подготовка и ведение коммерческих предложений, договоров, соглашений о сотрудничестве и KPI‑договорённостей.

Разработка и внедрение мотивационных программ, бонусных схем и акций для дилеров.

Обучение и сопровождение дилеров: тренинги по продукту, технике продаж, мерчендайзингу и сервису.

Анализ эффективности каналов сбыта, контроль выполнения планов, ротации ассортимента и управления запасами у партнёров.

Работа с CRM: ведение карточек партнёров, воронки сделок, отчётности и прогнозов продаж.

Координация поставок, гарантийного и послепродажного обслуживания через дилерскую сеть.

Контроль дебиторской задолженности дилеров и условий кредитования в рамках полномочий.

Проведение полевых визитов, аудитов торговых точек, контроль стандартов бренда и мерчендайзинга.

Взаимодействие с маркетингом и продуктовой командой для подготовки акций, промо‑материалов и запусков новых продуктов.

Подготовка регулярных отчётов и предложений по оптимизации каналов дистрибуции.

Отчетность Менеджера по работе с дилерами

Менеджер по работе с дилерами подотчётен руководителю отдела продаж / коммерческому директору и предоставляет:

еженедельные/ежемесячные сводки по выполнению плана по дилерам и ключевым метрикам;

отчёты по воронке продаж, прогнозам и ключевым сделкам;

акты о проверках дилерских точек, отчёты по мерчендайзингу и обучению;

документы по договорам, кредитным лимитам и инцидентам;

предложения по развитию каналов и оптимизации коммерческих условий.

Права Менеджера по работе с дилерами

Запрашивать у внутренних подразделений (логистика, финансы, маркетинг, продукт) данные и ресурсы, необходимые для работы с дилерами.

Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.

Инициировать и контролировать промо‑акции и маркетинговые активности для дилеров после согласования с руководством.

Рекомендовать приём на работу, перевод или увольнение своих подчинённых (при наличии полномочий).

Приостанавливать отгрузки дилерам при существенных нарушениях условий и немедленно информировать руководство.

Критерии эффективности и ответственность Менеджера по работе с дилерами

Основные KPI: выполнение плана продаж через дилеров, рост объёма продаж YoY, количество активных дилеров, уровень выполнения партнёрских KPI, маржинальность и уровень дебиторской задолженности.

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж через дилеров ≥ 100%; Рост выручки по каналу дилеров YoY ≥ 10–20%; Уровень активности дилеров (orders/month) — ≥ заданного порога; Дебиторская задолженность (>30 дней) < 5% от оборота по каналу.

Менеджер по работе с дилерами несёт ответственность за достижение коммерческих показателей, корректность договоров в пределах полномочий, качество взаимодействия с партнёрами и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Менеджера по работе с дилерами в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор кандидатов с проверкой практических навыков: кейсы по запуску региона, мотивации дилеров, работа с CRM и аналитикой.

Оценка переговорных компетенций, договорного сопровождения и опыта ведения полевых визитов.

Тестирование через бизнес‑кейсы, проверка рекомендаций и реальных коммерческих результатов.

Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

