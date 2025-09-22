Должностные обязанности Менеджер по работе с дилерами
Общие положения Менеджера по работе с дилерами
Менеджер по работе с дилерами — специалист, отвечающий за развитие и управление сетью дилеров и дистрибьюторов, обеспечение выполнения планов продаж через каналы партнёров, мотивацию и обучение партнёрской сети. Обеспечивает рост продаж, расширение географии присутствия и повышение качества обслуживания через дилерскую сеть. Действует в соответствии с коммерческой стратегией компании, внутренними регламентами и поручениями руководства.
Квалификационные требования Менеджера по работе с дилерами
- Высшее образование (менеджмент, экономика, коммерция) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в B2B‑продажах, управлении дилерской/дистрибьюторской сетью от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).
- Навыки ведения переговоров, заключения и сопровождения договоров с партнёрами.
- Понимание каналов дистрибуции: региональная сеть, дилеры, опт, розница, e‑commerce.
- Уверенная работа с CRM (Bitrix24, Salesforce, AmoCRM и т.п.), аналитикой продаж и Excel.
- Опыт разработки и реализации мотивационных программ и коммерческих условий для дилеров.
- Опыт проведения тренингов, запусков промо‑акций и контроля мерчендайзинга — преимущество.
- Навыки планирования, прогнозирования продаж и управления запасами у партнёров.
- Готовность к командировкам, владение автомобилем — преимущество.
- Личные качества: ориентация на результат, коммуникабельность, аналитическое мышление, навыки влияния и наставничества.
Должностные обязанности Менеджера по работе с дилерами
- Формирование, развитие и удержание дилерской сети в закреплённом регионе/сегменте.
- Поддержание и увеличение объёма продаж через дилеров: планирование, контроль и стимулирование.
- Подготовка и ведение коммерческих предложений, договоров, соглашений о сотрудничестве и KPI‑договорённостей.
- Разработка и внедрение мотивационных программ, бонусных схем и акций для дилеров.
- Обучение и сопровождение дилеров: тренинги по продукту, технике продаж, мерчендайзингу и сервису.
- Анализ эффективности каналов сбыта, контроль выполнения планов, ротации ассортимента и управления запасами у партнёров.
- Работа с CRM: ведение карточек партнёров, воронки сделок, отчётности и прогнозов продаж.
- Координация поставок, гарантийного и послепродажного обслуживания через дилерскую сеть.
- Контроль дебиторской задолженности дилеров и условий кредитования в рамках полномочий.
- Проведение полевых визитов, аудитов торговых точек, контроль стандартов бренда и мерчендайзинга.
- Взаимодействие с маркетингом и продуктовой командой для подготовки акций, промо‑материалов и запусков новых продуктов.
- Подготовка регулярных отчётов и предложений по оптимизации каналов дистрибуции.
Отчетность Менеджера по работе с дилерами
Менеджер по работе с дилерами подотчётен руководителю отдела продаж / коммерческому директору и предоставляет:
- еженедельные/ежемесячные сводки по выполнению плана по дилерам и ключевым метрикам;
- отчёты по воронке продаж, прогнозам и ключевым сделкам;
- акты о проверках дилерских точек, отчёты по мерчендайзингу и обучению;
- документы по договорам, кредитным лимитам и инцидентам;
- предложения по развитию каналов и оптимизации коммерческих условий.
Права Менеджера по работе с дилерами
- Запрашивать у внутренних подразделений (логистика, финансы, маркетинг, продукт) данные и ресурсы, необходимые для работы с дилерами.
- Вести переговоры и согласовывать коммерческие условия в пределах делегированных полномочий.
- Инициировать и контролировать промо‑акции и маркетинговые активности для дилеров после согласования с руководством.
- Рекомендовать приём на работу, перевод или увольнение своих подчинённых (при наличии полномочий).
- Приостанавливать отгрузки дилерам при существенных нарушениях условий и немедленно информировать руководство.
Критерии эффективности и ответственность Менеджера по работе с дилерами
- Основные KPI: выполнение плана продаж через дилеров, рост объёма продаж YoY, количество активных дилеров, уровень выполнения партнёрских KPI, маржинальность и уровень дебиторской задолженности.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана продаж через дилеров ≥ 100%;
- Рост выручки по каналу дилеров YoY ≥ 10–20%;
- Уровень активности дилеров (orders/month) — ≥ заданного порога;
- Дебиторская задолженность (>30 дней) < 5% от оборота по каналу.
- Менеджер по работе с дилерами несёт ответственность за достижение коммерческих показателей, корректность договоров в пределах полномочий, качество взаимодействия с партнёрами и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.
Подбор Менеджера по работе с дилерами в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор кандидатов с проверкой практических навыков: кейсы по запуску региона, мотивации дилеров, работа с CRM и аналитикой.
- Оценка переговорных компетенций, договорного сопровождения и опыта ведения полевых визитов.
- Тестирование через бизнес‑кейсы, проверка рекомендаций и реальных коммерческих результатов.
- Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного и качественного подбора менеджера по работе с дилерами, который выстроит эффективную партнёрскую сеть, повысит продажи через дилеров и оптимизирует канал дистрибуции — обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать кандидата с релевантным опытом, проверенными кейсами и готовностью быстро влиться в ваш бизнес. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.